Ob Glühwein, Kunsthandwerk oder der Duft von heißen Maronen: Es weihnachtet wieder in Hessens Städten. Wir stellen Ihnen Weihnachts- und Adventsmärkte aus ganz Hessen vor.

Weitere Informationen Weihnachtsmarkt-Überblick Nordhessen: Kassel - Melsungen

Osthessen: Fulda - Rotenburg

Mittelhessen: Gießen - Marburg - Wetzlar - Limburg - Herborn

Rhein-Main: Frankfurt - Wiesbaden - Rüdesheim

Südhessen: Darmstadt - Bensheim Ende der weiteren Informationen

NORDHESSEN

Märchen-Weihnachtsmarkt in Kassel

Das diesjährige Motto: "Schneewittchen" Bild © Kassel Marketing

"Schneewittchen" lautet das diesjährige Motto des Kasseler Märchenweihnachtsmarkts. Die weltgrößte Märchenpyramide, Besuche vom Weihnachtsmann und viele Buden und Fahrgeschäfte werden geboten. Und auf dem Friedrichsplatz sorgt ein extra angelegter Märchenwald für die richtige Atmosphäre.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 21. November bis 30. Dezember, täglich 11 bis 20 Uhr, Gastronomiestände bis 22 Uhr. Am 23. Dezember bis 20 Uhr. Geschlossen vom 24. bis 26. Dezember

Ort: Obere Königstraße, 34117 Kassel

Kontakt: Kassel Marketing GmbH, Obere Königsstraße 15, 34117 Kassel, Tel.: 0561/ 70 77 07, E-Mail: info@kassel-marketing.de

Informationen/ Programm: www.weihnachtsmarkt-kassel.de Ende der weiteren Informationen

Über 300 Tannenbäume in Melsungen

Die Fachwerkstadt Melsungen in weihnachtlicher Dekoration Bild © Kultur- & Tourist-Info Melsungen

Die festlich beleuchteten Straßen rund um den Melsunger Weihnachtsmarkt sind mit über 300 Tannenbäumen geschmückt. Sie weisen den Weg zum Marktplatz, wo "in Winterwaldatmosphäre" gegessen und getrunken werden kann. Auf einer Bühne ist ein abwechslungsreiches Programm angekündigt mit Musik, Showtheater und Party.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 2. Dezember bis 23. Dezember. Wochentags ab 14 Uhr, am Wochenende ab 12 Uhr.

Ort: Marktplatz, Am Markt, 34212 Melsungen

Kontakt: Stadt Melsungen Kultur- & Tourist-Info, Am Markt 1, 34212 Melsungen, Tel.: 05661/ 708200, www.melsungen.de, E-Mail: tourist-info@melsungen.de Ende der weiteren Informationen

OSTHESSEN

Weihnachtsmarkt in der Barockstadt Fulda

Auf dem Fuldaer Universitätsplatz erwarten Besucher zahlreiche Buden. Bild © Tourismus und Kongressmanagement Fulda

Neben den klassischen Gastronomie- und Verkaufsständen werden in Fulda auch viele musikalische Auftritte geboten, von Orgelmusik bis zu Chören und Bands. Zu den besonderen Attraktionen zählen die Glühweinpyramide auf dem Fuldaer Universitätsplatz, der Winterwald vor der barocken Stadtpfarrkirche, der Mittelaltermarkt im Hof des Vonderau-Museums und das Kinderweihnachtsland mit Kinderbühne am Borgiasplatz.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 25. November bis 23. Dezember: Montag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr, Sonntag von 12.30 bis 19 Uhr

Ort: Steinweg, Unterm Heilig Kreuz, Borgiasplatz, Universitätsplatz, Jesuitenplatz, 36037 Fulda

Kontakt: Tourismus und Kongressmanagement Fulda, Bonifatiusplatz 1, Palais Buttlar, 36037 Fulda, Tel.: 0661/ 102 1812 oder -102 1814, E-Mail: tourismus@fulda.de

Informationen/ Programm: www.weihnachtsmarkt-in-fulda.de Ende der weiteren Informationen

Romantischer Weihnachtsmarkt Rotenburg an der Fulda

Bild © Tourist-Information Stadt Rotenburg a. d. Fulda

Die hohe, original erzgebirgische Weihnachtspyramide mit handgeschnitzten, fast lebensgroßen Figuren und der beleuchtete Weihnachtsbaum sind die Hauptattraktionen des Weihnachtsmarktes in Rotenburg. Der Duft von Glühwein und Pfefferkuchen liegen in der Luft. Zum Programm gehören Musikauftritte, außerdem finden in der Jakobikirche ein Adventsbasar und eine Krippenausstellung statt.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 2. bis 21. Dezember, Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr, Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Am Eröffnungstag ist der Markt bis 24 Uhr geöffnet. Am 7. und am 14. Dezember ist "lange Glühweinnacht" bis 21 Uhr.

Ort: Marktplatz, 36199 Rotenburg an der Fulda

Kontakt: Weihnachtsmarkt Rotenburg, Rotenburger Str. 8b, 36179 Bebra, Tel.: 06622/ 42301, E-Mail: info@hiero-gastro.de

Informationen/ Programm: www.rotenburg-weihnachtsmarkt.de Ende der weiteren Informationen

MITTELHESSEN

Gießener Weihnachtsmarkt mit Eisbahn

Die drei "Schwätzer" in der Gießener Innenstadt verlassen auch während des Weihnachtsmarktes nicht ihren angestammten Platz. Bild © Stadtmarketing Gießen

Eine Hauptattraktion des traditionellen Gießener Weihnachtsmarktes ist sicherlich die seit Jahren aufgebaute Eisbahn auf dem Kirchenplatz. Auf über 500 Quadratmetern können Menschen mit Kufen unter den Füßen gemütlich ein paar Runden in weihnachtlichem Ambiente drehen. Über 50 Stände bieten den Besuchern Essen und Glühwein, Kunsthandwerk und Geschenkideen.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 25. November bis 22. Dezember: Montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr und jeweils am Sonntag von 12.30 bis 21 Uhr.

Ort: Vom Seltersweg über den Kreuzplatz bis zum Kirchenplatz, 35390 Gießen.

Kontakt: Tourist-Information Gießen, Berliner Platz 2, 35390 Gießen, Tel.: 0641/ 306 18 90, E-Mail: tourist@giessen.de Ende der weiteren Informationen

Weihnachtsmärkte in Marburger Ober- und Unterstadt

Der Adventsmarkt am historischen Marktplatz vor dem Rathaus ist einer von zwei Marburger Märkten. Der andere ist rund um die Elisabethkirche. Bild © Georg Kronenberg/ Stadtmarketing Marburg

Marburg bietet gleich zwei Weihnachtsmärkte: Der eine ist in der Oberstadt am historischen Marktplatz, der andere findet traditionell rund um die Elisabethkirche statt. Beide Märkte tragen mit Lichterglanz und Glühweinduft neben den festlich geschmückten Straßen und Gassen zur unverwechselbaren Atmosphäre des weihnachtlichen Marburgs bei. In den Kirchen finden sich liebevoll gestaltete Krippen, die dazu einladen, einen Moment der Ruhe und Besinnlichkeit zu genießen.

Weitere Informationen Öffnungszeiten beider Märkte: 26. November bis 23. Dezember von 11 bis 20 Uhr, Montag bis Samstag 11 bis 20 Uhr, sonntags 12 bis 20 Uhr.

Zwei Orte: Marktplatz in der Oberstadt/ Elisabethkirche 3, 35037 Marburg

Kontakt: Stadtmarketing Marburg e.V., Pilgrimstein 26, 35037 Marburg, Tel.: 06421/ 201 638, E-Mail: stadtmarketing@marburg.de Ende der weiteren Informationen

Antikes Weihnachtsflair in Wetzlar

Auf dem Wetzlarer Domplatz wird alljährlich der Weihnachtsmarkt in der Goethe-Stadt aufgebaut Bild © Peter-Jörg Albrecht/ Stadtmarketing Wetzlar

Das Wetzlarer Weihnachtsflair bildet einen besonderen Rahmen beim weihnachtlichen Shoppen und Schlendern in der Goethestadt. Ob am Domplatz mit Eisbahn, in der Bahnhofstraße mit antikem Pferdekarussell oder am Schillerplatz mit historischer Handwerkskunst - es wird für viele Geschmäcker etwas geboten. Für das Weihnachtsdorf am Domplatz und das Adventsdorf am Schillerplatz können Tischreservierungen vorgenommen werden.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: Weihnachtsdorf Domplatz und Adventsdorf Schillerplatz: beide von 24. November bis 29. Dezember, jeweils 11.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Eisbahn am Domplatz: 24. November bis 8. Januar, jeweils 13 bis 21 Uhr. Weihnachtsmarkt Bahnhofstraße: 24. November bis 29. Dezember, jeweils 11.30 uhr bis 20 Uhr.

Ort: Bahnhofstraße, Schillerplatz und Domplatz, 35576/35578 Wetzlar

Kontakt: Stadt-Marketing Wetzlar e.V., Domplatz 8, 35573 Wetzlar, Tel.: 06441/ 998040, www.stadtmarketing-wetzlar.de, E-Mail: stadtmarketing@wetzlar.de Ende der weiteren Informationen

Christkindlmarkt mit Hobbykünstlern in Limburg

Auf dem Limburger Christkindlmarkt geht es musikalisch zu. Bild © Stadt Limburg

In etwa 40 Buden können Besucher Weihnachtliches erwerben - von Essen und Trinken über Holzwaren, Geschenkartikel bis hin zu Schmuck. Der Christkindlmarkt geht vom Neumarkt, über die Bahnhofsstraße zum Kornmarkt und bis zur Plötze. Für die richtige Stimmung sorgt ein musikalisches Rahmenprogramm.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 25. November bis 30. Dezember: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr, am 24. Dezember von 10 bis 13 Uhr, am 25. und 26. Dezember geschlossen.

Ort: Neumarkt, Kornmarkt, Plötze, 65549 Limburg an der Lahn

Kontakt: Stadt Limburg, Werner-Senger-Str. 10, 65549 Limburg a.d. Lahn, Tel.: 06431/ 2030, www.limburg.de, E-Mail: info@stadt.limburg.de Ende der weiteren Informationen

Vorweihnachtszeit mit Zelt in Herborn

Ein Zelt mitten auf dem Marktplatz bietet Besuchern weihnachtlichen Schutz vor Kälte. Bild © Stadtmarketing Herborn GmbH

Als Hessens "kuscheligsten" Weihnachts-Marktplatz preist die Stadt Herborn ihren Markt. Auf dem mit insgesamt acht bis zehn Ständen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt findet man Herzhaftes und Süßes zum Essen und Trinken. Mittelpunkt ist ein großes Pagodenzelt auf dem Marktplatz. Am 16. Dezember um 17.30 Uhr findet ein "offenes Singen" statt, bei dem man sich mit vielen anderen gemeinschaftlich auf Weihnachten einstimmen kann.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 21. November bis 30. Dezember: Täglich von 11 bis 20 Uhr, an Sonntagen und am 26. Dezember von 13 bis 20 Uhr. Geschlossen ist der Markt am 24. und 25. Dezember.

Ort: Marktplatz, 35745 Herborn

Kontakt: Stadtmarketing Herborn GmbH, Hauptstraße 39, 35745 Herborn, Telefon: 02772/ 708-413 Ende der weiteren Informationen

RHEIN-MAIN

Der große Frankfurter Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg

Bild © picture-alliance/dpa

Die Zahl spricht für sich: Drei Millionen (!) Besucher kommen jährlich auf den Weihnachtsmarkt nach Frankfurt, er gehört allein deswegen zu den bedeutendsten seiner Art. Auf der Bühne am Römerberg gibt es Konzerte und Aufführungen, für Kinder werden Karusselle aufgebaut, die Turmbläser spielen. Und über den vielen Imbiss-, Getränke-, Kunst- und Geschenkbuden thront der große Weihnachtsbaum - laut Stadt Frankfurt übrigens der größte Weihnachtsbaum Deutschlands. An Superlativen mangelt es nicht.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 23. November bis 22. Dezember, Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis 21 Uhr

Ort: Römerberg, Paulsplatz und Mainkai, 60311 Frankfurt am Main

Kontakt: Tourismus+Congress GmbH, Kaiserstr. 56, 60329 Frankfurt am Main, Tel.: 069/ 21238800, E-Mail: info@infofrankfurt.de

Informationen/ Programm: www.weihnachtsmarkt-frankfurt.com Ende der weiteren Informationen

Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden

Der Wiesbadener Sternschnuppenmarkt wird jedes Jahr von tausenden Menschen besucht. Bild © Wiesbaden Marketing GmbH

Auf dem Wiesbadener Schlossplatz zwischen Rathaus und Stadtschloss sowie rund um die Marktkirche ist der Sternschnuppenmarkt zu finden. Auch in diesem Jahr soll es wieder eine Eislauffläche geben, diese wird von 16. November bis 8. Januar in Betrieb sein. Neben dem Riesenrad auf dem Mauritiusplatz werden in der überdachten "Winterstubb" hessische Spezialitäten serviert.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 22. November bis 23. Dezember 2016: Montag bis Donnerstag von 10.30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 10.30 bis 21.30 Uhr, sonntags von 12 bis 21 Uhr

Ort: Schlossplatz, 65183 Wiesbaden zwischen Rathaus, Marktkirche und Standesamt

Kontakt: Wiesbaden Marketing GmbH, Postfach 6050, 65050 Wiesbaden, Tel.: 0611/ 313112, E-Mail: info@wiesbaden-marketing.de

Informationen/ Programm: www.wiesbaden.de Ende der weiteren Informationen

Weihnachtsmarkt der Nationen in Rüdesheim

Die Weihnachtskrippe unterhalb der Rüdesheimer Pfarrkirche St. Jakobus Bild © www.weihnachtsmarkt-der-nationen.de

Hier wird Weihnachten so richtig multikulturell: Auf dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden internationalen Weihnachtsmarkt bieten Händler, Künstler und Kunsthandwerker aus fünf Kontinenten ihre Spezialitäten an. Sehenswert ist auch die Weihnachtskrippe mit ihren lebensgroßen Figuren. Zum Rahmenprogramm gehören Besuche vom Christkind und Musik.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 24. November bis 23. Dezember 2016: Täglich 11 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr

Ort: Marktstraße, 65385 Rüdesheim, Rüdesheim am Rhein

Kontakt: Weihnachtsmarkt der Nationen GmbH, Am Rottland 14, 65385 Rüdesheim, Tel.: 067/ 22 91 02 45, E-Mail: info@w-d-n.de

Informationen/ Programm: www.weihnachtsmarkt-der-nationen.de Ende der weiteren Informationen

SÜDHESSEN

Weihnachtsmarkt in Darmstadt mit internationalem Flair

Der Darmstädter Weihnachtsmarkt vor dem Residenzschloss Bild © Darmstadt Marketing, Rüdiger Dunker

Auch in der Wissenschaftsstadt Darmstadt wird die Adventszeit mit einem Weihnachtsmarkt gefeiert. Erstmals zur Eröffnung ist das interaktive Format "Darmstadts Stimmen zum Klingen bringen" geplant. Jeden Freitag um 18.15 Uhr wird der Darmstädter Sänger Tobi Vorwerk mit allen Anwesenden auf dem Marktplatz internationale Weihnachtslieder singen. Auch gibt es wieder dienstags und mittwochs am späten Nachmittag ein Kinderbühnenprogramm auf der Weihnachtsmarktbühne.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 21. November bis 23. Dezember: Montag bis Donnerstag 10.30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 10.30 bis 22 Uhr, Sonntag 11.30 bis 21 Uhr

Ort: Luisenplatz, Marktplatz, 64283 Darmstadt

Kontakt: Eigenbetrieb Bürgerhäuser und Märkte Stadthaus, Frankfurter Straße 71, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151/ 132074, E-Mail: ebk@darmstadt.de

Informationen/ Programm: www.weihnachten-in-darmstadt.de

Tipp: An den Wochenenden findet der Kunsthandwerkermarkt auf dem Friedensplatz statt: Samstag 11.30 bis 20 Uhr und Sonntag 11.30 bis 19 Uhr Ende der weiteren Informationen

Bensheimer Weihnachtsmarkt mit Riesenrad

Bild © Stadt Bensheim

Der Bensheimer Weihnachtsmarkt findet im Herzen der historischen Altstadt und am Marktplatz statt. Neben Künstlerbuden mit einem hochwertigen Angebot lockt vor allem das Riesenrad jedes Jahr tausende Gäste auf den Weihnachtsmarkt. Von 40 Metern Höhe bekommt man einen Blick über die Dächer Bensheims und den kleinen Weihnachtsmarkt. Insgesamt 65 Kunsthandwerker, Kreative und soziale Einrichtungen bieten ihre Waren an, von Leuchtkugeln über Strickwaren und Keramik bis hin zu Schmuck.