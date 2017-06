Hochsommerliche Temperaturen - da suchen viele eine Abkühlung in heimischen Flüssen. Verboten ist das grundsätzlich nicht. Es gibt aber einiges zu beachten. Dazu vier Fragen und vier Antworten.

Hessen ist heiß. Abkühlung versprechen nicht nur Freibad und Badesee, sondern auch Flüsse. Ob Lahn, Eder, Main oder die Fulda – sie alle ziehen derzeit Schwimmer an. Baden im Fluss, so scheint es, ist derzeit ein Trend - aber leider auch mit Gefahren verbunden. Das sollten Sie wissen:

Baden im Fluss – ist das überhaupt erlaubt?

Grundsätzlich ist das Baden in Flüssen nicht verboten. Aber die Behörden tun sich schwer damit und raten eigentlich davon ab. Angefangen vom Umweltministerium in Wiesbaden bis zu den Stadt- und Kreisverwaltungen vor Ort. In ganz Hessen gibt es keine einzige ausgewiesene Flussbadestelle.

Warum gibt es keine Flussbadestellen?

Das hängt damit zusammen, dass Flüsse noch einmal gefährlicher sind als Badeseen. Es sind eben Fließgewässer. Da gibt es Strömungen und Strudel. Und viele Schwimmer unterschätzen diese Gefahr, werden erfasst und mitgerissen. Das kann dann sehr schnell lebensgefährlich werden. Das ist das eine.



Dann gibt es auch noch das Problem mit Verschmutzungen. In Flüsse werden auch Abwässer eingeleitet. Es können gesundheitsgefährdende Keime im Wasser sein. Zum Beispiel dann, wenn eine Kläranlage nicht richtig funktioniert. Und anders als bei den offiziellen Badeseen wird die Wasserqualität bei Flüssen auch nicht regelmäßig kontrolliert.

Was muss ich dann beachten, wenn ich trotzdem im Fluss baden will?

Da gibt es erstmal einige Einschränkungen. In Bereichen von Brücken, Schiffsanlegestellen oder Schleusen zum Beispiel ist Baden im Fluss absolut tabu. Dort stehen in der Regel auch Verbotsschilder. Wenn man da von der Wasserschutzpolizei erwischt wird, kann man sogar ein Bußgeld kassieren. Ansonsten ist baden möglich, aber es gilt: Unbedingt auf Gefahren achten.

Dazu gehören besonders Schiffe.



Und natürlich die bereits angesprochenen Strömungen, die selbst im Uferbereich sehr stark sein können. Es gab schon Kinder, die nur knietief im Wasser standen und dann mitgerissen wurden. Deshalb sollten Kinder nach Einschätzung des DLRG grundsätzlich nicht in Flüssen baden.

Es gibt ja auch einige Rettungsstationen an hessischen Flüssen. Was ist damit?

Am Rheinufer gibt es solche DLRG-Stationen. Auch am Main bei Frankfurt und an der Lahn bei Limburg und Marburg. Grundsätzlich sind diese Rettungsstationen für Wassersportler - also beispielsweise für Kanuten und Segler.



Natürlich passt die Rettungswache dort auch auf Schwimmer auf. Die DLRG sagt: Wenn schon im Fluss schwimmen, dann bitte in kontrollierten Bereichen. Im vergangenen Jahr sind in Hessen nämlich so viele Menschen ertrunken wie lange nicht mehr. Insgesamt ertranken 36 Menschen, 16 davon in Flüssen.

Sendung: hr3, 22. Juni 2017, 10.38 Uhr