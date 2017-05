Passend zu den sommerlichen Temperaturen ist die Wasserqualität der 61 hessischen Badeseen veröffentlicht worden: Bis auf zwei Seen im Werra-Meißner-Kreis bestanden alle mit Bravour.

Untersucht wurden im Auftrag der EU 61 hessische Badeseen mit ihren 64 Badestellen. 61 Badestellen wiesen demnach für die vergangene Badesaison eine ausgezeichnte Gewässerqualität auf, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Dienstag mitteilte . Dafür erhielten sie die Bestnote.

Einmal gab es das Prädikat "gut", dieses erhielt eine Badestelle am Seepark Kirchheim (Hersfeld-Rotenburg).

Zweimal "ausreichend" im Werra-Meißner-Kreis

Weitere Informationen EU-Einstufung Badewasserqualität Innerhalb des Bewertungszeitraums von vier Jahren wird die Wasserqualität eingestuft als

- ausgezeichnet

- gut

- ausreichend

- mangelhaft

- Baden verboten

- Abraten vom Baden Ende der weiteren Informationen

Ausreißer mit einer "ausreichenden Qualität" in der ansonsten positiven Gesamtbilanz sind zwei Badeseen im Werra-Meißner-Kreis: die Badestellen am Meinhardsee und am Südufer des Werratalsees. "Hier hat es in den letzten Jahren schwankende Keimzahlen gegeben", erläuterte der Leiter des Dezernats Gewässerokologie vom HLNUG, Thomas Ott. "Das wirkt sich auch im Nachhinein auf die Bewertung der kommenden vier Jahre aus."

Ursache für erhöhte Keimzahlen seien häufig Verunreinigungen durch Vogelkot, so Dezernatsleiter Ott. Jedoch sei auch ein "ausreichend" kein Grund, eine Badestelle zu meiden. "Wenn es Bedenken geben sollte, würden wir ein Badeverbot aussprechen."

Erste Badeseen bereits geöffnet

Proben für aktuelle Messergebnisse werden von den zuständigen Gesundheitsämtern jeweils regelmäßig mit Eröffnung der Badeseen bis zum Saisonende an den Badeseen entnommen. Die Ergebnisse werden dann beim HLNUG veröffentlicht.

Einige der hessischen Badeseen sind schon geöffnet, wie zum Beispiel der Erlensee (Darmstadt-Dieburg) oder der Niederweimarer See (Marburg-Biedenkopf) . Die letzten Badeseen eröffnen bis Juni.

Mittwoch geeignet für mutige Badesee-Besucher

Wer die Badewasserqualität in den nächsten Tagen gerne selbst mit einem Sprung ins Wasser prüfen möchte, sollte dazu am besten den Mittwoch nutzen, empfiehlt hr-Meteorologe Mark Eisenmann: "Die Seen sind zwar noch recht frisch. Aber der Mittwoch wird ein wirklich sommerlicher Tag."

Höchstwerte von bis zu 29 Grad im Süden Hessens und von bis zu 23 Grad in den höheren Lagen im Norden und Osten machen den Tag zum wärmsten des bisherigen Jahres.

"Es ist nur ein kurzes, sommerliches Intermezzo", sagt hr-Meteorologe. Schon am Donnerstag ist mit Schauern und teils recht heftigen Gewittern bei schwül-warmen Wetter mit Temperaturen zwischen 21 und 27 Grad zu rechnen. Am Freitag wird es dann merklich kühler: Es gibt einen Temperatursturz mit Höchstwerten von nur noch 13 bis 18 Grad.