Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu Veranstaltungen in allen hessischen Regionen – viele sind sogar kostenfrei.

Veranstaltungen diese Woche in Hessen – auch in Ihrer Region:

Das Philharmonische Orchester Nordharz in Nordhessen

Zur 1.200-Jahrfeier der Stadt findet am Freitag im nordhessischen Bad Zwesten ein klassisches Open-Air-Konzert statt. Das Philharmonische Orchester Nordharz unter der Leitung von Dirigent Christian Fitzner spielt bekannte Filmtitel, Klassiker und beliebte Musical-Hits. Eintrittspreise: Vorverkauf: 10 Euro, Abendkasse: 15 Euro, mit Kurkarte: 12 Euro. Einlass ist um 17.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr

Adresse: Kurpark am Kurhaus, Hardtstr. 32, 34596 Bad Zwesten

Mainfest in Frankfurt

Beim Mainfest finden von Freitag bis Montag mehrere Livekonzerte auf dem Römerberg statt. Daneben gibt es auf diesem klassischen Volksfest mehrere Fahrgeschäfte und Stände für die ganze Familie. Highlight am Montag: Das Feuerwerk zum Ende des Festes gegen 22 Uhr. Beginn: Freitag um 11 Uhr, Eintritt frei.

Adresse: Römerberg, Mainkai, 60311 Frankfurt

DanaMaria & Band beim Kultursommer in Gießen

DanaMaria und Band treten am Samstag im Rahmen des Musikalischen Sommers im Kloster Schiffenberg zusammen mit der "Fetzer Bluesband" auf. Die Band widmet sich primär dem Genre der American Roots und Blues Music. Ab 18.30 Uhr geht es los, der Besuch ist kostenfrei.

Adresse: Kloster Schiffenberg, Domäne Schiffenberg, 35396 Gießen

AirPLEY Festival 2017 in Bensheim

Freunde elektronischer Musik kommen am Samstag auf ihre Kosten. In Bensheim startet am Vormittag zum zweiten Mal das AirPLEY Festival am Badesee zu Benshein. Als Top-Act tritt unter anderem Tom Wax auf. Los geht es um 11 Uhr. Eintritt an der Tageskasse: 15 Euro.

Adresse: Badesee Bensheim, Berliner Ring 110, 64625 Bensheim

Internationales Sprungturmfestival 2017 in Darmstadt

Bereits seit dem 3. August treten in Darmstadt diverse Künstler beim "Internationalen Sprungturmfestival". Dieses Festival widmet sich unter anderem der Darstellenden Kunst und so kommt am Sonntag das junge Theaterduo "Take Down", bestehend aus Dror Liberman und Kazuyo Shionoiri, nach Südhessen. Beginn: 18.30 Uhr, Eintritt: 12 Euro.

Adresse: Hoff-Art Theater, Lauteschlägerstraße 28A, 64289 Darmstadt

Kurparkrennen Bad Homburg

Ein hochkarätig besetztes Starterfeld tritt am Sonntag beim Radrennen in Bad Homburg auf und Sie können live und kostenlos dabei sein. Ab 8.30 Uhr starten die ersten Radfahrer. Von Junioren bis zur Elite sind alle dabei. Der Besuch ist für Zuschauer kostenlos.

Adresse: Am Kurpark, 61348 Bad Homburg vor der Höhe

Max Giesinger & Band in Wiesbaden

Im Rahmen des Rheingau Musik Festivals kommt Max Giesinger mit seiner Band nach Wiesbaden ins Kurhaus. Restkarten zwischen 30 und 40 Euro sind noch erhältlich, los geht es um 19 Uhr.

Adresse: Kurhaus Wiesbaden, Kurhausplatz 1, 65189 Wiesbaden





