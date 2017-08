Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen: Hier gibt es Tipps zu Veranstaltungen in allen hessischen Regionen - viele sind sogar kostenfrei.

Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Künstlergespräch in der Kunsthalle Darmstadt

Der Filmkünstler Waref Abu Quba kommt nach Darmstadt, denn ab Freitag werden die Werke des Syrers gezeigt. Er stellt sich ab 20 Uhr in der Kunsthalle in einem Gespräch den Fragen von Gary Vanisian vom Filmkollektiv Frankfurt. Teilnahme kostenfrei.

Adresse: Kunsthalle Darmstadt, Steubenplatz 1, 64293 Darmstadt

Open Air Kino in Melsungen

In ganz Hessen haben Sie diesen Sommer die Möglichkeit, sich unter freiem Himmel die feinsten Kinostreifen anzuschauen. So auch in Melsungen. Dort läuft am Freitag der Film "Der Staat gegen Fritz Bauer". Los geht es um 21.30 Uhr, Eintritt: 7 Euro.

Adresse: Freilichtbühne, Lindenbergstr. 34212 Melsungen

KFZ-Sommerfest in Marburg

KFZ-Sommerfest mit reichlich Musik, Comedy und Flohmarkt. Das Programm beginnt um 16.30 Uhr mit einer Artistik-Comedy-Show von "The Suits“ und am Abend spielt unter anderem die Band "Bye Beneco" aus Südafrika. Start des Sommerfests ist um 16 Uhr. Eintritt frei.

Adresse: Kulturzentrum KFZ Marburg, Biegenstraße 13, 35037 Marburg

Stefanie Heinzmann in Friedberg

Die Schweizerin Stefanie Heinzmann, unter anderem bekannt durch den Gewinn eines Casting-Wettbewerbs von Stefan Raab, kommt am Samstag nach Friedberg. Ab 20 Uhr tritt die Sängerin auf, der Kartenpreis beläuft sich auf rund 31 Euro.

Adresse: Zirkuszelt auf der Seewiese, Seewiese 6, 61169 Friedberg

Konzert im Orange Beach

Der Orange Beach ist an Sommertagen einer der schönsten Orte Frankfurts. Um diesen zu würdigen, machen die Gutleut-Tage hier Halt und so geben die "DingDongDaddies" eines ihrer seltenen Konzerte beim Strand am Rande des Gutleutviertels. Die Musiker spielen für Sie umsonst und Start ist um 17 Uhr.

Adresse: Orange Beach, Gutleutstraße 391, Frankfurt

Alle Farben 6 Stunden Session Open Air in Babenhausen

Am Sonntag heißt es für House- und Techno-Freunde am Sickenhöfer See "volle 6 Stunden Alle Farben unter freiem Himmel" mit einem bunten Spektrum an Musik, Gästen wie Ben Brown und Sascha Lebemann und Streetfood. Beginn ist um 12 Uhr, die Ticketpreise liegen bei 18 Euro.

Adresse: Am Hardtweg 1, 64832 Babenhausen





