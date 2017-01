Winterlichter im Frankfurter Palmengarten, Tatort-Schauspieler Michael Fitz in Rödermark und ein Tanzabend nach Edgar Allan Poe in Gießen - das sind nur einige unserer Tipps für das Wochenende.

Freitag, der 20. Januar

Winterlichter im Frankfurter Palmengarten

Wenn es dunkel wird, verwandeln Lichter, Klang und Videos den Frankfurter Palmengarten in eine verwunschene Winterlandschaft. Die Wege werden zum Erlebnispfad "Winterlichter" . An einer Station können die Besucher sogar selbst aktiv werden und mit an Schnüren befestigten Leuchtbällen Lichttänze gestalten. Das "Café Winterlichter" bietet Essen und Getränke. Der Eintritt: 7 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder. Öffnungszeiten: 17 bis 21 Uhr. Die Ausstellung endet am Sonntag.

Adresse: Palmengarten der Stadt Frankfurt, Siesmayerstraße 61, 60323 Frankfurt

Upländer Winterwandertag in Willingen

Die Gesichtszüge frieren ein. Die Wangen leuchten rot. Und die Füße sind entweder taub oder heiß: Willingen veranstaltet zum ersten Mal den Upländer Winterwandertag . Das ganze Wochenende hindurch führen Fachkundige über die "Hochheide", "Schanze" oder einen anderen Weg rund um Willingen. Schneeschuh- und Fackelwanderungen, aber auch Pferdeschlittenfahrten lassen keinen Winterwander-Wunsch offen. 10 Euro kostet das Paket. Anmeldungen werden empfohlen.

Adresse: Tourist Information Willingen, Am Hagen 10, 34508 Willingen

Willingen veranstaltet zum ersten Mal den "Upländer Winterwandertag". Bild © picture-alliance/dpa

Marburger Lesefest

"Ich erzähle Dir jetzt einfach alles. Hoffentlich hast Du Zeit." Unter diesem Motto lädt das Marburger Lesefest am Wochenende Kinder und Erwachsene zum Vorlesen, Zuhören und Schreiben ein. Ein Highlight ist am Sonntag ab 15 Uhr das Familienfest. Da wird unter anderem die Autorin Juma Kliebenstein aus ihrem Buch "Tausche Schwester gegen Zimmer" vorlesen. Hieraus stammt das Motto des Lesefestes. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Adresse: Lesefestfest, Biegenstr. 13, 35037 Marburg

Samstag, 21. Januar

Michael Fitz in Rödermark

Sie kennen ihn vielleicht als Kriminaloberkommissar Carlo Menzinger aus dem München-Tatort: Schauspieler Michael Fitz . Mit seinem neuen Solo-Programm "Liedermaching" kommt er nach Rödermark. In den letzten Jahren konnte Fitz als Songpoet und Erzähler von Geschichten überzeugen. Nur mit Gitarre gerüstet stellt er sich den kleinen und großen Fragen des Lebens. Sein Humor ist hintersinnig. Los geht es um 20 Uhr. Eintritt: 17,50 Euro.

Adresse: Kelterscheune, Darmstädter Str. 18, 63322 Rödermark

Michael Fitz kann nicht nur schauspielern, sondern auch hintersinnig singen und erzählen. Bild © Michael Fitz

Traumkugel-Workshop in Erbach

Eine Traumkugel besteht aus einem Boden, einer durchsichtigen Kuppel und einer Figur. Das kann ein Frosch sein, ein Schneemann oder ein Hochhaus. Die Kugel wird mit Wasser gefüllt, ein paar Schneeflocken oder Silberflitter hinzu, fertig. Der Traumkugel-Workshop richtet sich an Kinder und Erwachsene. Los geht es um 15 Uhr. Die Kosten: 11 Euro. Anmeldungen unter gluecksfabrik@koziol.de. Der einstündige Workshop findet jeden Samstag statt.

Adresse: Koziol, Werner-von-Siemens-Str. 90, 64711 Erbach

Tanztheater in Gießen

Wahnsinn, Rausch oder von den Toten Auferstandene sind Motive, die das Werk Edgar Allan Poes durchziehen. In seiner Kurzgeschichte "Der Untergang des Hauses Usher" verdichtet sich diese morbide Welt. Sie ist Ausgangspunkt für das Tanztheater "All we see" . Die Musik von Alan Parsons unterstreicht die Düsterkeit der Geschichte. Los geht es um 19.30 Uhr. Eintritt: ab 20,15 Euro.

Adresse: Stadttheater Gießen, Berliner Platz, 35390 Gießen

"Der Untergang des Hauses Usher" als Tanz. Bild © Stadttheater Gießen

Sonntag, 22. Januar

"Generation Teenietus" in Hanau

Der Kabarettist Matthias Jung hat die "Generation Teenietus" genau beobachtet. Zusammen mit den Schülern Benedikt, Lisa und Greta hat er wichtige Infos für ahnungslose Erwachsene zusammengetragen. Danach wissen die garantiert mehr über die Welt der "Alter, Opfer und Digga" und können voller Verständnis sagen: "Kind, Du musst jetzt ganz stark sein! Der Handy-Akku ist leer!" Los geht es um 20.30 Uhr. Der Eintritt: ab 18 Euro.

Adresse: Café Bar CENTRAL, Am Markt 21b, 63450 Hanau

Musical über Tina Turner in Kassel

"TINA - The Rock Legend - Das Musical" ist eine musikalische Retrospektive über das Leben des Superstars Tina Turner. Die Sängerin Tess Dynamite Smith, die als weltweit beste Tina-Turner-Darstellerin gilt, wirbelt dabei mit explosiver Leidenschaft über die Bühne und feuert ein wahres Feuerwerk an Hits ab, darunter "Nutbush City Limits“, "Let's Stay Together“ und "Simply The Best". Los geht es um 19 Uhr, Eintritt: ab 34,60 Euro.

Adresse: Kongress Palais – Stadthalle, Holger-Börner-Platz 1, 34119 Kassel

Tess Dynamite Smith gilt als eine der besten Tina Turner-Darstellerinnen. Bild © Sabine Michalak

Komödie über ein weißes Bild in Neu-Isenburg

Marc ist entsetzt: Sein Freund Serge hat sich ein Bild gekauft. Für viel Geld. Der Untergrund ist weiß, und wenn man die Augen zusammenkneift, kann man feine weiße Querstreifen erkennen. Marc zweifelt am Verstand seines Freundes. Yvan dagegen bleibt gelassen. In der Komödie "Kunst“ geht es weniger um die Frage, was Kunst ist, sondern um das Bild, das jeder der drei Freunde sich von den anderen gemacht hat und das nun plötzlich in Frage gestellt wird. Los geht es um 18 Uhr. Eintritt ab 15,50 Euro.

Adresse: Hugenottenhalle, Frankfurter Str. 152, 63263 Neu-Isenburg