Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: Eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

18. Februar - Flohmarkt rund ums Kind im Vereinshaus Gonzenheim, von 9 bis 12 Uhr, für Schwangere ab 8.45 Uhr

Bad Vilbel

19. Februar - Flohmarkt am Bauzentrum, Zeppelinstraße 25, von 8 bis 15 Uhr

Darmstadt

18. Februar - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraß, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

19. Februar - Trödelmarkt in der Philipp-Köppen-Halle, von 9.30 bis 15.30 Uhr

Weitere Informationen Flohmarkttermine auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Sie veranstalten auch einen Flohmarkt in Hessen? Schicken Sie uns Ihren Termin-Hinweis bitte mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ende der weiteren Informationen

Erlensee

19. Februar - Flohmarkt in der Erlenhalle, von 8 bis 15 Uhr

Eschborn

19. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Großmarkt in der Praunheimer Straße 5-11, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

16./18. Februar - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

18./19. Februar - Zierfisch- & Wasserpflanzenbörse in der Kilianstädter Straße, Fechenheim, am Wasserturm, am Samstag von 11 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr

18. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

18. Februar - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

19. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 16 Uhr

19. Februar - Flohmarkt an der ehem. Versandhauszentrale, Ernst-Heinkel-Straße, von 10 bis 16 Uhr

19. Februar - Modellbahn- & Spielzeugmarkt in der Jahrhunderthalle, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Gelnhausen

18. Februar - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Mehrzweckhalle Haitz, von 16 bis 18 Uhr, für Schwangere ab 15.30 Uhr

Hanau

18. Februar - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 7 bis 14 Uhr

Hofgeismar

18./19. Februar - Flohmarkt in der Turnhalle am Reithagen, jeweils ab 10 Uhr

Kassel

18./19. Februar - Floh- & Trödelmarkt an den Messehallen, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Kelkheim

18. Februar - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Lampertheim

14./18. Februar - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Limburg

19. Februar - Flohmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

18. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 8 bis 14 Uhr

Marburg

18. Februar - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

19. Februar - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindesaal der kath. St. Peter und Paul-Gemeinde, Biegenstraße 18, von 11 bis 15 Uhr

Mühlheim

15. Februar - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Oberursel

18. Februar - Flohmarkt an der Adenauerallee, von 7 bis 13 Uhr

Offenbach

18. Februar - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

18. Februar - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Pohlheim

19. Februar - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

19. Februar - Flohmarkt am verbrauchermarkt in der Eichenstraße, von 8 bis 15 Uhr

Rodgau

19. Februar - Floh & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Nieder- Röder-Straße 5, Dudenhofen, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

18./19. Februar - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

19. Februar - Flohmarkt, Alte Schmelze Schierstein, von 8 bis 16 Uhr