Flohmärkte in Hessen am kommenden Wochenende

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: Eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Butzbach

26.Februar - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Darmstadt

25. Februar - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

26. Februar - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Eschollbrücker Straße, von 10 bis 16 Uhr

Echzell

26. Februar - Flohmarkt am Verbrauchermarkt an der L3138, von 8 bis 15 Uhr

Weitere Informationen Flohmarkttermine auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Sie veranstalten auch einen Flohmarkt in Hessen? Schicken Sie uns Ihren Termin-Hinweis bitte mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ende der weiteren Informationen

Frankfurt

23./25. Februar - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

25. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

25. Februar - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

26. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, von 10 bis 16 Uhr

26. Februar - Flohmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

Friedberg

26. Februar - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße 27, von 8 bis 15 Uhr

Hanau

25. Februar - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

26. Februar - Floh- & Trödelmark am Möbelhaus, Am Wandersmann 2-4, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Kassel

25./26. Februar - Floh- & Trödelmarkt an den Messehallen, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Lampertheim

21./25. Februar - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Linsengericht

26. Februar - Flohmarkt im Kleinbahnweg 3, von 8 bis 16 Uhr

Maintal

25. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 8 bis 14 Uhr

Marburg

25. Februar - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

22. Februar - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Offenbach

25. Februar - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

25. Februar - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Wetzlar

25. Februar - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

26. Februar - Flohmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße, von 8 bis 16 Uhr