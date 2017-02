Flohmärkte in Hessen am kommenden Wochenende

Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: Eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Weitere Informationen Flohmarkttermine auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Sie veranstalten auch einen Flohmarkt in Hessen? Schicken Sie uns Ihren Termin-Hinweis bitte mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ende der weiteren Informationen

Aßlar

5. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walberggraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Bad Vilbel

5. März - Flohmarkt am Möbelhaus in Dortelweil von 10 bis 16 Uhr

5. März - Flohmarkt rund ums Kind im evangelischen Gemeindezentrum Massenheim, Hainstraße 19, von 12.30-14 Uhr, für Schwangere ab 12 Uhr.

5. März - Flohmarkt rund ums Kind im Kultur- und Sportforum, Dortelweil, von 14 bis 16.30 Uhr

Biebesheim

5. März - Anglerflohmarkt in der Auktionshalle, Neuer Weg, ab 09 Uhr

Breitenbach

4. März - Kinderbasar im Dorfgemeinschaftshaus, 16 bis 18 Uhr. Einlass für Schwangere um 15.45 Uhr

Brensbach

5. März - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindezentrum, 13 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 12 Uhr

Darmstadt

4. März - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

5. März - Modelleisenbahn- und Spielzeugbörse, in der Orangerie, von 10 bis 16 Uhr

Dornburg

5. März - Flohmarkt im Bürgerhaus in Frickhofen, von 9 bis17 Uhr

Dreieich

5. März - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

5. März - Sammlerbörse im Bürgerhaus Sprendlingen, von 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 2 Euro

Erlensee

3. März - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 8 bis 15 Uhr

Florstadt

4. März - Angler-Flohmarkt im Bürgerhaus Ober-Florstadt, von 13 bis 18 Uhr

5. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße, von 8 bis 15 Uhr

Frankfurt

5. März - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

2. /4. März - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

4. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

4. März - Flohmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz, Baruch-Baschwitz-Platz, Rödelheim, von 9-14 Uhr

4. März - Flohmarkt in der Lindley-Straße, von 9 bis14 Uhr

4. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind in der Kita der evangelischen Erlösergemeinde, Wiener Straße 50, Oberrad, von 10 bis 13 Uhr

5. März - Antik-/Trödel- & Flohmarkt an der Mainzer Landstraße, von 10 bis 16 Uhr

4. März - Flohmarkt für Sie, Gemeindesaal St. Antonius, Bettinastraße 26, von 12 bis 15 Uhr

5. März - Flohmarkt für Kindersachen und Spielzeug, Gemeindesaal St. Antonius, Bettinastraße 26, von 12-15 Uhr

5. März - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus der evangelische Regenbogengemeinde, Westerwaldstraße 20, von 13 bis 15 Uhr

5. März - Flohmarkt rund ums Kind im KiZ in der Odenwaldstraßen 25, 13-16 Uhr

5. März - Flohmarkt an der Montessori-Schule, von 14 von 16 Uhr

Fritzlar

4./5. März - Trödelmarkt in der Stadthalle, Samstag ab 10 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr

Gelnhausen

5. März - Flohmarkt im Uferweg 5-10, von 8 bis 16 Uhr

Gersfeld

5. März - Flohmarkt in und um die Rhönmarkthalle, von 8 bis 17 Uhr

Gießen

5. März - Antik- & Trödelmarkt, An der Hessenhalle 11, 8 bis 15 Uhr

5. März - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Philipp-Reis-Straße, Gießen-West, ab 8 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

5. März - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Zusestraße, von 10 bis 16 Uhr

Hanau

4. März - Flohmarkt in Steinheim, Otto Hahn-Straße 114, von 7 bis 14 Uhr

5. März - Angelflohmarkt auf dem Vereinsgelände des ASV Forelle, von 8 bis13 Uhr

5. März - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus in der Oderstr aße 21, von 10 bis 16 Uhr

5. März - Hausflohmarkt in der Mellenseestraße 34, Steinheim, von 10 bis 17 Uhr

Kahl

4. März - Flohmarkt auf dem Viktoria-Sportplatz, von 8 bis 16 Uhr

Kelkheim

4. März - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Lindenfels

5. März - Flohmarkt „Rund ums Kind“ im Bürgerhaus, von 13 bis 16 Uhr

Lollar

5. März - Mineralienbörse im Bürgerhaus, von 10 bis 17 Uhr. Eintritt: 2 Euro

Marburg

4. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

1. März - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Obertshausen

4. März - Flohmarkt im Bürgerhaus Hausen, von 8 bis 13 Uhr. Eintritt: 1 Euro

Oberursel

4. März - Kleiderbasar für Teenies und Ladys von S-XXL, in der Stadthalle, von 12 bis 14 Uhr

5. März - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt im Gewerbegebiet „An den drei Hasen“, von 7 bis 15 Uhr

Offenbach

5. März - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

4. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Reichelsheim

5. März - Vorsortierter Kinderflohmarkt in Dorn-Assenheim von 11 bis 13 Uhr, Schwangeren-Einlass um 10.30 Uhr

Rodgau

5. März - Mode-Flohmarkt für Mollige im Bürgerhaus Nieder-Roden, von 11 bis 14.30 Uhr

Rosbach v.d.H.

5. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Adolf-Reichwein-Halle, Ober-Rosbach, von 15 bis 17 Uhr, für Schwangere ab 14.30 Uhr

Rüsselsheim

4. März - Modellautobörse und Teilemarkt im Opel-Kongresszentrum N50, von 10 bis 15.30 Uhr

Wetzlar

4. März - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

4. März - Kinder- & Teeniebasar im Ferrutiushaus, Herrenstraße 13-15, von 10.30-13 Uhr, für Schwangere ab 10 Uhr

5. März - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

Wolfhagen

4. März - Fahrradbörse im Autohaus in der Kurfürstenstraße 59, von 13 bis 15 Uhr