Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: Eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Darmstadt

31. Dezember - Floh-, Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Echzell

26. Dezember - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 14 Uhr

Weitere Informationen Flohmarkttermine auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Bitte senden Sie Ihre Termine mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn per Fax an die Nummer 069/155-3466 oder per Mail an hr-text@hr.de . Ende der weiteren Informationen

Frankfurt

26. Dezember - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Großhandelsmarkt in der Guerickestraße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

26. Dezember - Modellbahn- & Spielzeugmarkt in der Jahrhunderthalle, von 10 bis 15.30 Uhr, Eintritt: 4 Euro

29. Dezember - Floh-, Trödel- und Krammarkt auf Parkplatz B an der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

Ginsheim-Gustavsburg

26. Dezember - Eisenbahn-/Modellauto- & Spielzeugbörse im Bürgerhaus Ginsheim, von 10 bis 16 Uhr

Hanau

31. Dezember - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 7 bis 14 Uhr

Korbach

28./29. Dezember - „Alles muss raus“-Flohmarkt in der Halle Waldeck, jeweils von 10 bis 16 Uhr

Mühlheim

28. Dezember - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Wetzlar

31. Dezember - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr