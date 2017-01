Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: Eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

14./15. Januar - Antik- & Trödelmarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 14 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Bürstadt

14./15. Januar - Flohmarkt in der Sporthalle Bobstadt, jeweils von 9 bis 15 Uhr

Darmstadt

14. Januar - Floh-, Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

15. Januar - Trödelmarkt im Bürgerhaus Sprendlingen, von 9.30 bis 15.30 Uhr

Frankfurt

12./14. Januar - Floh-, Trödel- und Krammarkt auf Parkplatz B an der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

15. Januar - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

14. Januar - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

Fulda

15. Januar - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Rosengarten, von 8 bis 17 Uhr

Gelnhausen

15. Januar - Modellbahn-/Modellauto- und Spielzeugmarkt in der Kinzighalle Roth, von 10 bis 15 Uhr

Groß-Zimmern

15. Januar - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Hadamar

15. Januar - Trödelmarkt in der Stadthalle, von 9 bis 17 Uhr

Hanau

14. Januar - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 113, Steinheim, von 7 bis 14 Uhr

Kelkheim

14. Januar - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Lampertheim

10./14. Januar - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Mühlheim

11. Januar - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

12. Januar - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 16 bis 18 Uhr

Nidderau

15. Januar - Flohmarkt rund ums Kind in der Willi-Salzmann-Halle, Windecken, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Obertshausen

14. Januar - Flohmarkt im Bürgerhaus Hausen, von 8 bis 13 Uhr, Eintritt: 1,- Euro

Oberursel

14./15. Januar - Mineralien- & Fossilienbörse in der Stadthalle am Rathausplatz, von 10 bis 17 Uhr

Offenbach

14. Januar - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

15. Januar - Floh- & Trödelmarkt am Ring Center, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

14. Januar - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Otzberg

14./15. Januar - Antiquarischer Büchermarkt im Museum Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Pohlheim

15. Januar - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

Raunheim

15. Januar - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Flörsheimer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Schwalmstadt

15. Januar - Flohmarkt in der Kulturhalle, von 9 bis 16 Uhr

Wetzlar

14. Januar - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

15. Januar - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Nauheimer Straße 40, Niedergirmes, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

15. Januar - Antikmarkt am Adlercenter in der Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr