Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: Eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bürstadt

21./22. Januar - Flohmarkt in der Sporthalle Bobstadt, jeweils von 9 bis 15 Uhr

Butzbach

22. Januar - Modellbahn-/Modellauto- und Spielzeugbörse im Bürgerhaus, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

21. Januar - Floh-, Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

22. Januar - Briefmarken-Großtauschtag im Bürgerhaus, von 8.30 bis 14 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro

Dornburg

22. Januar - Flohmarkt im Bürgerhaus Frickhofen, von 9 bis 17 Uhr

Erlensee

22. Januar - Flohmarkt in der Erlenhalle, von 8 bis 15 Uhr

Frankfurt

19./21. Januar - Floh-, Trödel- und Krammarkt auf Parkplatz B an der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

21. Januar - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

2. Januar - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 10 bis 16 Uhr

22. Januar - Flohmarkt an der ehem. Versandhauszentrale, Ernst-Heinkel-Straße, von 10 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

21. Januar - Flohmarkt für Damenkleider und Zubehör in der Vereinsturnhalle, Am Sauerborn, Burgholzhausen, von 12 bis 14.30 Uhr

Gersfeld

22. Januar - Flohmarkt in und um die Rhönmarkthalle, von 8 bis 17 Uhr

Hattersheim

22. Januar - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Hofgeismar

21./22. Januar - Flohmarkt in der Turnhalle am Reithagen, jeweils ab 10 Uhr

Lampertheim

17./21./22. Januar - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langgöns

22. Januar - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Am Lindenbaum, ab 8 Uhr

Limburg

22. Januar - Flohmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

21. Januar - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 8 bis 14 Uhr

Mühlheim

18. Januar - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Oberursel

21. Januar - Flohmarkt an der Adenauerallee, von 7 bis 13 Uhr

Offenbach

21. Januar - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

21. Januar - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Otzberg

21./22. Januar - Antiquarischer Büchermarkt im Museum Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Rodgau

22. Januar - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Udenhoutstraße, Weiskirchen, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

21./22. Januar - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

21. Januar - Fastnachts- & Festkleiderbasar, im Ferrutiushaus, Herrenstraße von 13 bis 15, MZ-Kostheim, von 11 bis 13 Uhr

22. Januar - Flohmarkt, Alte Schmelze Schierstein, von 8 bis 16 Uhr