Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: Eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Soden am Taunus

29. Januar - Mädels- & Designerflohmarkt im Bürgerhaus Neuenhain, Hauptstraße 45, von 10 bis 15 Uhr

Butzbach

29. Januar - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Philipp-Reis-Straße, ab 8 Uhr

Darmstadt

28. Januar - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

29. Januar - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Eschollbrücker Straße, von 10 bis 16 Uhr

29. Januar - Second-Hand-Modemarkt in der Mensa "Lichtwiese", Alarich-Weiss-Straße 3, von 11 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Flohmarkttermine auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Sie veranstalten auch einen Flohmarkt in Hessen? Schicken Sie uns Ihren Termin-Hinweis bitte mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ende der weiteren Informationen

Frankfurt

26./28. Januar - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

28. Januar - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

29. Januar - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, von 10 bis 16 Uhr

29. Januar - Kamerabörse im Gewerkschaftshaus, Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77, von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Friedberg

29. Januar - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße 27, von 8 bis 15 Uhr

Fulda

29. Januar - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Rosengarten, von 8 bis 17 Uhr

Hanau

28. Januar - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim am Taunus

29. Januar - Modellbahn-/Modellauto- & Spielzeugmarkt in der Stadthalle, von 10 bis 16 Uhr

29. Januar - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus, Am Wandersmann, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Kelkheim

28. Januar - Floh- & Trödelmarkt in der Stadthalle, von 15 bis 19 Uhr

Lampertheim

24./28. Januar - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Maintal

28. Januar - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 8 bis 14 Uhr

Mühlheim

25. Januar - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

29. Januar - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, An der Heugasse, von 8 bis 15 Uhr

Nidderau

29. Januar - Modellbahn- & Spielzeugbörse im Bürgerhaus Ostheim, von 10 bis 15 Uhr

Niedernhausen

29. Januar - Modellbahn- & Spielzeugmarkt in der Autalhalle, Idsteiner Straße 59, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Offenbach

29. Januar - Bücherflohmarkt im Gemeindehaus der evangelischen Lukas- und Matthäusgemeinde, Gersprenzweg 37, von 11 bis 15 Uhr

Ortenberg

28. Januar - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Otzberg

28./29. Januar - Antiquarischer Büchermarkt im Museum Veste Otzberg, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Schwalbach

27. Januar - Kommunions- & Konfirmationskleiderbasar im Gemeindehaus der katholischen Kirche St. Pankratius, Taunusstraße 13, von 17 bis 19 Uhr

Waldeck

28./29. Januar - Flohmarkt in der Stadthalle in Sachsenhausen, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Wetzlar

28. Januar - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

29. Januar - Flohmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße, von 8 bis 16 Uhr