Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: Eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Darmstadt

4. Februar - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

4. Februar - Benefiz-Flohmarkt im Gemeindezentrum St. Martin, Offenbacher Straße 5, von 8 bis 13 Uhr

Dreieich

5. Februar - Flohbmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

5. Februar - Trödelmarkt im Bürgerhaus Sprendlingen, von 9.30 bis 15.30 Uhr

Florstadt

5. Februar - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße, von 8 bis 15 Uhr

Frankfurt

2./4. Februar - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

4. Februar - Benefiz-Flohmarkt im Saalbau Titus-Forum, Nordweststadt, von 12 bis 19 Uhr

4. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

4. Februar - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

5. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Guerickestraße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

5. Februar - Antik-/Trödel- & Flohmarkt an der Mainzer Landstraße, Griesheim, von 10 bis 16 Uhr

5. Februar - Second-Hand-Modemarkt im Kasino 1 der Jahrhunderthalle, von 11 bis 16 Uhr

Gersfeld

5. Februar - Flohmarkt in der Rhönmarkthalle, von 8 bis 17 Uhr

Gießen

5. Februar - Antik- & Trödelmarkt in den Hessenhallen, von 8 bis 15 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

5. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Zusestraße, von 10 bis 16 Uhr

Hanau

4. Februar - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 7 bis 14 Uhr

5. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus in der Oderstraße, Hanau-Nord, von 10 bis 16 Uhr

Lampertheim

31. Januar/4. Februar - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Maintal

4. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße 39, Dörnigheim, von 8 bis 14 Uhr

Mühlheim

1. Februar - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neckarsteinach

5. Februar - Trödelmarkt in der Vierurgenhalle, von 11 bis 17 Uhr

Nidderau

5. Februar - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Ostheim, von 14 bis 16.30 Uhr

Obertshausen

4. Februar - Flohmarkt im Bürgerhaus Hausen, von 8 bis 13 Uhr, Eintritt: 1,- Euro

Offenbach

4. Februar - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

5. Februar - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

4. Februar - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Reiskirchen

5. Februar - Flohmarkt auf den Parkplätzen an der B49, ab 8 Uhr

Rüsselsheim

4. Februar - Flohmarkt in de Helen-Keller-Schule, Elsa-Brändström-Allee, Königstädten, ab 13 Uhr

Seeheim-Jugenheim

4. Februar - Flohmarkt rund ums Kind in der Bürgerhalle Jugenheim, von 15 bis 17 Uhr

Usingen

3. Februar - Privater Haus- & Garagenflohmarkt, Am Riedborn 31, von 9 bis 15 Uhr, nicht bei schlechtem Wetter

Wetzlar

4. Februar - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

5. Februar - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

5. Februar - Flohmarkt im Bürgerhaus Delkenheim, von 12 bis 15 Uhr