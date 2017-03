Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: Eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

12. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in Oberau, von 8 bis 15 Uhr

Bad Hersfeld

12. März - Mädelsflohmarkt in der Schilde-Halle, von 11 bis 17 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Bad Homburg

10. März - Flohmarkt in der neuen Mensa der Hoelderlin-Schule, Hessenring 156, von 16 bis 18 Uhr

Bad Vilbel

11. März - Kinderkleiderbasar in der Sporthalle in der Carl-Schurz-Straße 33, Heilsberg, von 13 bis 15 Uhr

12. März - Vorsortierter Flohmarkt rund ums Kind im Kurhaus, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Burghaun

12. März - Floh- & Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Bürstadt

11./12. März - Flohmarkt in der Sporthalle Bobstadt, jeweils von 9 bis 15 Uhr

Butzbach

12. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Griedel, von 13.30 bis 15.30 Uhr, für Schwangere ab 13 Uhr

Darmstadt

11. März - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

11. März - Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus der Burgkirchengemeinde, Fahrgasse 57, Dreieichenhain, von 9.30 bis 12.30 Uh

12. März - Trödelmarkt im Bürgerhaus Sprendlingen, von 9.30 bis 15.30 Uhr

Eltville

11. März - Flohmarkt rund ums Kind im Feuerwehrstützpunkt, Erbacher Straße 11, von 11 bis 14 Uhr

Weitere Informationen Flohmarkttermine auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen.

Erlensee

10. März - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 8 bis 15 Uhr

Eschborn

7. März - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelmarkt in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

9./11. März Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

11./12. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, am Samstag von 14 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

11. März - Familien-Flohmarkt „Alles rund ums Kind“, Gemeindesaal St. Ignastius, Gärtnerweg 60 von 14 bis 16.30 Uhr

11. März - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

11. März - Flohmarkt in der katholischen St. Elisabeth-Gemeinde, Kurfürstenplatz 29, von 14 bis 17 Uhr

12. März - Flohmarkt in der Grundschule Riedberg, Zur Kalbacher Höhe 15, von 14 bis 16 Uhr

12. März - Flohmarkt in der Michael-Grzimek-Schule, Nieder-Eschbach, An der Walkmühle 10, von 14 bis 16 Uhr

12. März - Flohmarkt in der Turnhalle in der Spatzengasse, Oberrad, von 15 bis 17 Uhr

Friedberg

11. März - XXL-Kleiderbörse in der Straßheimer Straße 5-9, von 11 bis 14 Uhr

Friedrichsdorf

11. März - Basar „Rund um Baby und Kleinkind“ in der TSG-Turnhalle, Hugenottenstraße 58, von 14 bis 16 Uhr, Schwangere ab 13.30 Uhr

Fulda

12. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Rosengarten, von 8 bis 17 Uhr

Gernsheim

12. März - Modellauto- und Modelleisenbahnbörse in der Stadthalle, von 10 bis 16 Uhr

Groß-Zimmern

12. März - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

12. März - Flohmarkt am Möbelhaus in Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

11. März - Flohmarkt für in Steinheim, Otto-Hahn-Straße 114, von von 7 bis 14 Uhr

Hattersheim

12. März - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

12. März - Antik- & Vintagemarkt in der Mehrzweckhalle Erbach, von 11 bis 17 Uhr

Herborn

12. März - Antiquitäten- & Raritätenmarkt, An der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Lampertheim

7./11./12. März - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langgöns

12. März - Flohmarkt am einkaufsmarkt, Am Lindenbaum, ab 8 Uhr

Maintal

11. März - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, jeweils von 8 bis 14 Uhr

12. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Industriestraße, Dörnigheim, von 8 bis 15 Uhr

Marburg

11. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

8. März - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

12. März - Flohmarkt in der Sporthalle des TSV Lämmerspiel, Offenbacher Weg, von 10 bis 13 Uhr

Neckarsteinach

12. März - Trödelmarkt in der Vierburgenhalle, von 11 bis 17 Uhr

Nidderau

12. März - Flohmarkt in der KuS-Halle, Heldenbergen, von 13 bis 16.30 Uhr

12. März - Flohmarkt in der Willi-Salz-Halle, Heldenberger Straße 16, von 10 bis 15 Uhr

Offenbach

11. März - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

12. März - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufszentrum im Odenwaldring, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

11. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Rodenbach

12. März - Antik-,Trödel- und Flohmarkt Parkplatz am Verbrauchermarkt, Am Aueweg, von 8 bis 15 Uhr

Rodgau

12. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Dudenhofen, von 14 bis 16 Uhr

Rosbach v.d.H.

12. März - Flohmarkt am Möbelmarkt, Dieselstraße 3, im Industriegebiet, von 7 bis 15 Uhr

Seeheim-Jugenheim

11. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Bürgerhalle Jugenheim, von 13 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

Usingen

12. März - Flohmarkt am Baumarkt im Achtzehnmorgenweg 10, von 8 bis 15 Uhr

Wächtersbach

12. März - Flohmarkt am Messegelände, von 8 bis 16 Uhr

Waldeck

11./12. März - Flohmarkt in der Stadthalle Sachsenhausen, am Samstag ab 10 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr

Wetzlar

11. März - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

12. März - Floh-/Trödel- & Jahrmarkt am Verbrauchergroßmarkt in Dutenhofen, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

12. März - Antikmarkt am Adlercenter in der Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

12. März - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt im Ostring 2, von 10 bis 16 Uhr

Wöllstadt

12. März - Flohmarkt in der Römerhalle, Nieder-Wöllstadt, von 9 bis 14 Uhr