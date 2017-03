Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

18./19. März - Antik- und Trödelmarkt in der Hessenhalle, am Samstag von 7 bis 14 und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Bad Homburg

19. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Erlenbachhalle, Ober-Erlenbach, von 14 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

19. März - Flohmarkt am Baumarkt, Zeppelinstraße 25, Massenheim, von 8 bis 15 Uhr

Butzbach

19. März - Floh- und Antikmarkt, am Baumarkt im Industriegebiet Ost, von von 6 bis 16 Uhr

Darmstadt

18./19. März - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Dietzenbach

18. März - Benefiz-Flohmarkt im Gemeindehaus der St.Martins-Gemeinde, von 8 bis 13 Uhr

Eichenzell

19. März - Flohmarkt am Einkaufszentrum Rhönhof, von 8 bis 17 Uhr

Eschborn

14. März - Floh-, Trödel- & Krammarkt am Baumarkt in der Elly-Beinhorn-Straße 3, am Möbelhaus, von 8 bis 14 Uhr

19. März - Floh- und Trödelmarkt am Einkaufsmarkt, Ginnheimer Straße 18, von 10 bis 16 Uhr

Flörsheim

18. März - Bücher-/Schallplatten- und CD-Markt im ev. Gemeindezentrum, Erzberger Straße 13a, von 10 bis 13 Uhr

Frankfurt

16./18. März - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

17. März - Flohmarkt rund ums Kind in der ev. Dornbuschgemeinde, Carl-Goerdeler-Straße 1, von 15 bis 17 Uhr

18. März - Benefiz-Kleiderbasar in der Hochstraße 4, von 10 bis 17 Uhr

18. März - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

18. März - Flohmarkt für „alles, was Räder hat“ und Zubehör in der Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 1, von 11 bis 13 Uhr

18. März - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

18. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Pfarrgemeinde St.Josef, Berger Straße 135, von 10 bis 13 Uhr, für Schwangere ab 9.30 Uhr

18. März – Flohmarkt rund ums Kind im Gemeindehaus St. Josef, Rhaban-Fröhlich-Straße 18, Eschersheim, von 14 bis 17 Uhr

18. März - Kinderkleiderbasar im Gemeindehaus der kath. Kirche Mariä Himmelfahrt, Auf der Beun, Griesheim, von 10 bis 14 Uhr

18. März - Nachtflohmarkt an der Jahrhunderthalle, von 18 bis 23 Uhr

19. März - Antikmarkt an der Jahrhunderthalle, von 9.30 bis 16.30 Uhr

19. März - Flohmarkt an der ehemaligen Versandhauszentrale, Ernst-Heinkel-Straße, von 10 bis 16 Uhr

19. März - Flohmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

19. März - Flohmarkt rund ums Kind im Kinderzentrum, am Weißen Turm 13 B, 14.30-16.30 Uhr

Hainburg

19. März - Flohmarkt rund ums Kind in der Radsporthalle Klein-Krotzenburg, von 12 bis 15 Uhr, für Schwangere ab 11.30 Uhr

Hanau

18. März - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 7 bis 14 Uhr

Heppenheim

18. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

18. März - Abgabebasar rund ums Kind im Gemeindesaal der Thomas-Gemeinde, Herderstraße 25a, Marxheim, von 9.30 bis 12 Uhr, für Schwangere ab 8.30 Uhr

Karben

18. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Petterweil, von 13 bis 15.30 Uhr, für Schwangere ab 12.30 Uhr

19. März - Modellbahn- & Spielzeugmarkt im Bürgerzentrum, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Lampertheim

14./18. März - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langenselbold

19. März - Flohmarkt am Logistikzentrum, am Nesselbusch 1, von 10 bis 17 Uhr

Lich

19. März - Flohmarkt am Einkaufszentrum, am Wall, ab 8 Uhr

Limburg

19. März - Flohmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Lollar

19. März - Floh-/Trödel- & Jahrmarkt am Verbrauchergroßmarkt, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

18. März - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, jeweils von 8 bis 14 Uhr

Marburg

18. März - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

18. März - Gebrauchtrad-Börse im SKV Sportzentrum, Feststraße 18c, von 9.30 bis 11 Uhr

Mühlheim

15. März - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Münster

18. März - Flohmarkt in der Gersprenzhalle, von 12.30 bis 16 Uhr

Neu-Isenburg

19. März - Second-Hand-Modemarkt in der Hugenottenhalle, von 11 bis 16 Uhr

Nidda

16. März - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 16 bis 18 Uhr

Oberursel

18. März - Flohmarkt an der Adenauerallee, von 7 bis 13 Uhr

Offenbach

18. März - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

18. März - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Raunheim

19. März - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Flörsheimer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

19. März - Flohmarkt am verbrauchermarkt in der Eichenstraße, von 8 bis 15 Uhr

Rockenberg

18./19. März - Bücherbasar im Pfarrheim St. Bardo, Oppershofen, am Samstag von 17 bis 20.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Rodgau

19. März - Flohmarkt am Einkaufsmarkt Dudenhofen, Nieder-Röder-Straße 5, von 10 bis 16 Uhr

Roßdorf

19. März - Flohmarkt für große Größen im Bürgerhaus Gundernhausen, von 13 bis 16 Uhr

Schöneck

18. März - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgertreff Kilianstädten, von 14 bis 16.30 Uhr

Schwalmstadt

19. März - Flohmarkt in der Kulturhalle, von 9 bis 16 Uhr

Wald-Michelbach

19. März - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Wehrheim

19. März - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz „Wiesenau“, von 8 bis 15 Uhr

Weiterstadt

19. März - Flohmarkt im Bürgerhaus Gräfenhausen, von 9 bis 14 Uhr

Wetzlar

18. März - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

19. März - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Hörnsheimer Eck 2, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

19. März - Modellbahnbörse in der Mehrzweckhalle MZ-Amöneburg, von 10 bis 15 Uhr

19. März - Wohndesignmarkt 50ies bis 70ies im Bürgerhaus Erbenheim, von 10 bis 16.30 Uhr

Wölfersheim

18. März - Bücherflohmarkt mit Schallplatten, CDs, DVDs und Spielen, im ev. Gemeindehaus Melbach, von 13 bis 17 Uhr