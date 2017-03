Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Aßlar

2. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walberggraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Bad Soden am Taunus

2. April - Mädels- und Designflohmarkt im Bürgerhaus Neuenhain, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Bad Vilbel

2. April - Flohmarkt am Möbelhaus in Dortelweil, von 10 bis 16 Uhr

Darmstadt

1. April - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

2. April - Briefmarken-Tauschtag in der Wilhelm-Leuschner-Straße 33, ab 10 Uhr

Dreieich

2. April - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße in Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

Eschborn

2. April - Modellbahn-Tauschmarkt in der Stadthalle, Rathausplatz 36, von 9 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro, Jugendliche/Studenten 2 Euro

Florstadt

2. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße, von 8 bis 15 Uhr

Frankfurt

1. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

1. April - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

1. April - Vinyl-Flohmarkt in der Leipziger Straße 91, von 11 bis 17 Uhr

1. April - Flohmarkt am Bahnhof Rödelheim, von 9 bis 14 Uhr

2. April - Antik-/Trödel- & Flohmarkt an der Mainzer Landstraße, Griesheim, von 10 bis 16 Uhr

2. April - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Guerickestraße 10, Rödelheim, von 10 bis 16 Uhr

2. April - Flohmarkt rund ums Kind im Saalbau Nidda, Harheimer Weg 18-22, Bonames, von 13 bis 16 Uhr

2. April - Second-Hand-Modemarkt im Kasino der Jahrhunderthalle, von 11 bis 16 Uhr

30. März / 1. April - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

Friedrichsdorf

2. April - Antik- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Gelnhausen

2. April - Designer-Flohmarkt in der Stadthalle, von 10 bis 15 Uhr

Gersfeld

2. April - Großflohmarkt in und vor der Rhönmarkthalle, von 8 bis 17 Uhr

Gießen

2. April - Antik- & Trödelmarkt in den Hessenhallen, von 8 bis 15 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Griesheim (bei Darmstadt)

2. April - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Zusestraße 2, von 10 bis 16 Uhr

Groß-Umstadt

1. / 2. April - Büchermarkt im evangelischen Gemeindehaus, Pfälzer Gasse 14, Samstag von 9 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Hanau

1. April - Flohmarkt in Steinheim, Otto-Hahn-Straße 114, von 7 bis 14 Uhr

2. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus in der Oderstraße 21, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

1. April - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hohenahr

2. April - Hausflohmarkt in der Frankenbacher Straße 1, Erda, von 10 bis 15 Uhr

Kassel

1./2. April - Flohmarkt auf dem Friedrichsplatz in der Innenstadt, Samstag von 9 bis 16.30 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Lampertheim

28. März / 1. April - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

1. April - Flohmarkt rund ums Kind im Leukertsweg 98, von 10 bis 12 Uhr

Liederbach

2. April - Sammlerbörse für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, in der Liederbachhalle, von 8 bis 13 Uhr

Marburg

1. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Nidda

1. April - Scheunenflohmarkt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 11 bis 16 Uhr

Niddatal

2. April - Modellbauflohmarkt im Bürgerhaus Kaichen, von 8-13 Uhr

Nidderau

2. April - Flohmarkt in der Willi-Salz-Halle, Heldenberger Straße 16, von 10 bis 15 Uhr

Oberursel

2. April - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt im Gewerbegebiet „An den drei Hasen“, von 7 bis 15 Uhr

Offenbach

1. April - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

2. April - Floh- & Trödelmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

1. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Staufenberg

2. April - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Marktstraße, ab 8 Uhr

Wetzlar

1. April - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

2. April - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr