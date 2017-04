Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

9. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in Oberau, von 8 bis 15 Uhr

Burghaun

9. April - Floh- & Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Darmstadt

8. April - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Eltville

8./9. April - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz Weinhohle, jeweils von 7 bis 15 Uhr

Eschborn

4. April - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Flörsheim

8. April - Garagenflohmarkt in der Eisenbahnstraße 70, von 10 bis 15 Uhr

Frankfurt

6./8. April - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

8. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

8. April - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

9. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus in der Züricher Straße, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

Fuldabrück

9. April - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Groß-Zimmern

9. April - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

7. April - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

9. April - Flohmarkt am Möbelhaus in Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Hanau

8. April - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 7 bis 14 Uhr

Hattersheim

9. April - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

8. April - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

9. April - Flohmarkt, An der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Hirschhorn

9. April - Trödelmarkt auf Chateau-Landon-Platz, von 10 bis 17 Uhr

Hungen

9. April - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Gießener Straße, ab 8 Uhr

Lampertheim

4./8. April - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

9. April - Puppen-/Bären- und Spielzeugbörse in der Neuen Stadthalle, von 11 bis 16 Uhr

Maintal

3./4./8. April - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, jeweils von 8 bis 14 Uhr

Marburg

8. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

9. April - Angler-Flohmarkt im Vereinsheim des ASV Mörfelden, An der Schnepfenschneise 2-4, von 9 bis 16 Uhr

Mühlheim

5. April - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidderau

8. April - Flohmarkt in der Willi-Salzmann-Halle, Windecken, von 11 bis 17 Uhr

Offenbach

8. April - Flohmarkt am Mainufer, 8 bis 14 Uhr

9. April - Floh- & Trödelmarkt am Ring Center, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

8. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Otzberg

9. April - Privater Scheunenflohmarkt in der Klosterstraße 4, Nieder-Klingen, von 10 bis 17 Uhr

Petersberg

9. April - Flohmarkt am Großmarkt in der Billèrer Straße 2, von 8 bis 17 Uhr

Rosbach

9. April - Antik & Trödelmarkt im Industriegebiet, Dieselstraße, von 7 bis 15 Uhr

Seligenstadt

6. April - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wald-Michelbach

9. April - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Wetzlar

8. April - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

9. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Naunheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

9. April - Antikmarkt am Adler Center, Äppelallee, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

Wolfhagen

9. April - Flohmarkt für Kunst, Trödel und Antikes auf dem Festplatz Liemecke, von 9 bis 16 Uhr