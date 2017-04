Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Nauheim

22. April - Ladies-Flohmarkt im Erika-Pitzer-Begegnungszentrum, Blücherstraße 23, von 18 bis 21 Uhr

Bad Soden-Salmünster

23. April - Flohmarkt, Am Palmusacker 8, von 8 bis 16 Uhr

Bürstadt

22./23. April - Flohmarkt in der Sporthalle Bobstadt, St.-Josef-Straße, jeweils von 9 bis 15 Uhr

Darmstadt

22. April - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dornburg

23. April - Flohmarkt am Dornburg-Center, Frickhofen, von 8 bis 17 Uhr

Echzell

22. April - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus Bingenheim, von 9 bis 12 Uhr

23. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 15 Uhr

Eschborn

22. April - XXL-Second-Hand-Markt im Bürgerzentrum Niederhöchstadt, von 10 bis 15 Uhr

23. April - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Praunheimer Straße 5-11, von 10 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Flohmärkte auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Sie veranstalten auch einen Flohmarkt in Hessen? Schicken Sie uns Ihren Termin-Hinweis bitte mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ende der weiteren Informationen

Frankfurt

20./22. April – Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

22. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

22. April - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

22. April - Flohmarkt in der Minna-Specht-Schule, Schwanheim, Hans-Pfitzner-Straße, von 14 bis 17 Uhr

22. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Marie-Curie-Schule, Riedberg, Graf-von-Stauffenberg-Allee 55, von 14 bis 16 Uhr

22. April - Frühlingsflohmarkt im Tierheim Nied, Unter der Schwanheimer Brücke, von 10 bis 16 Uhr

23. April - Floh- und Trödelmarkt am Hessen Center, von 10 bis 16 Uhr

23. April - Flohmarkt rund ums Kind in der KiTa Kaleidoskop, An den Mühlwegen 50, von 14 bis 16.30 Uhr

23. April - Zwillingsflohmarkt im Haus der Volksarbeit, von 15 bis 17 Uhr

Friedberg

22. April - Straßenflohmarkt rund um die Auguste-Mönch-Straße, Fauerbach, von 11 bis 16 Uhr

Fulda

22./23. April - Flohmarkt auf dem Messegelände, Fulda-Galerie, am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 8 bis 17 Uhr

Gedern

23. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Festhalle Wenings, von 13 bis 16 Uhr

Greifenstein

23. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Ulmtalhalle, Allendorf, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Gründau

21. April - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

22. April - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 7 bis 14 Uhr

Hattersheim

22. April - Flohmarkt auf dem Sportplatz am Wäldchen, Jahnallee, Okriftel, von 10 bis 15 Uhr

Heppenheim

22. April - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Karben

23. April - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Warthweg, von 8 bis 15 Uhr

Lampertheim

18./22. April - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

22. April - Flohmarkt am Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

Langenselbold

23. April - Flohmarkt am Logistikzentrum, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 17 Uhr

Limburg

23. April - Flohmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

18./22. April - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, jeweils von 8 bis 14 Uhr

Marburg

22. April - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

22. April - Flohmarkt auf dem Festplatz „In der Trift“, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

19. April - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidderau

23. April - Modelleisenbahn- und Spielzeugbörse im Bürgerhaus Ostheim, von 10 bis 15 Uhr

Obertshausen

23. April - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

22. April - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

23. April - Flohmakt am Baumarkt in der Mühlheimer Straße 325, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

22. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Reiskirchen

23. April - Flohmarkt auf den Parkplätzen an der B49, ab 8 Uhr

Rodgau

23. April - Flohmarkt der Camping- und Caravanfreunde im Bürgerhaus Nieder-Roden, von 10 bis 15 Uhr

Schwalbach

22. April - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita der ev. Limesgemeinde, Ostring 15a, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Seligenstadt

20. April - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Usingen

23. April - Flohmarkt am Baumarkt im Achtzehnmorgenweg 10, von 8 bis 15 Uhr

Wetzlar

22./23. April - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 8 bis 15 Uhr