Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Aßlar

30. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walberggraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Bad Nauheim

1. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz Steinfurth, von 10 bis 16 Uhr

Bad Orb

1. Mai - Antik- & Sammlermarkt auf dem Salinenplatz, von 10 bis 17 Uhr

Beerfelden

1. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Darmstadt

29. April - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

30. April - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Eschollbrücker Straße , von 10 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Flohmärkte auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Sie veranstalten auch einen Flohmarkt in Hessen? Schicken Sie uns Ihren Termin-Hinweis bitte mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ende der weiteren Informationen

Echzell

27. April - Tupper-Flohmarkt in der alten Molkerei in der Bahnhofstraße, 20-21.30 Uhr

Eschborn

25./27. April - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße , jeweils von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

29. April - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

29. April - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

29. April - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

29. April - Garagenflohmarkt in der Waldschulstraße 142, von 9 bis 14 Uhr

30. April - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 16 Uhr

30. April - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 15 Uhr

Friedberg

30. April - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße , von 8 bis 15 Uhr

Fulda

1. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Rosengarten, von 8 bis 17 Uhr

Fuldabrück

30. April/1. Mai - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gernsheim

30. April - Flohmarkt am Hafen, von 6 bis 16 Uhr

Gießen

1. Mai - Flohmarkt in der Gottlieb-Daimler-Straße 27, von 8 bis 15 Uhr

30. April - Flohmarkt auf dem Parkplatz am Möbelmarkt in der Philipp-Reis-Straße , ab 8 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

1. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Zusestraße 2, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

28. April - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

29. April - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 7 bis 14 Uhr

Heppenheim

29. April - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

30. April - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus, Am Wandersmann, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Karben

30. April - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 7 bis 15 Uhr

Lampertheim

25./29./30. April - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Linsengericht

30. April - Flohmarkt im Kleinbahnweg 3, von 8 bis 16 Uhr

Maintal

25./29. April - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, jeweils von 8 bis 14 Uhr

Mühlheim

26. April - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

29. April - Flohmarkt in der Montessori-Schule, von 13 bis 16 Uhr

29. April - Kinder- & Jugendflohmarkt in der Montessori-Schule, von 13 bis 16 Uhr

Neu-Anspach

30. April - Floh- & Trödelmarkt am Feldbergcenter und am Bürgerhaus, von 8 bis 15 Uhr

Neu-Isenburg

29. April - Flohmarkt am alten Feuerwehrhaus, von 9 bis 13 Uhr

29. April - Flohmarkt auf dem Wilhelmsplatz, ab 9 Uhr

Nidda

30. April - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, An der Heugasse, von 8 bis 15 Uhr

Ober-Mörlen

30. April - Flohmarkt in mehr als 40 Höfen im gesamten Ortskern, von 11 bis 16 Uhr

Offenbach

1. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

29. April - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

29. April - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Pohlheim

1. Mai - Flohmarkt am Einkaufszentrum Neue Mitte, Watzenborn-Steinberg, ab 8 Uhr

Rodgau

30. April - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Nieder-Röder-Straße , Dudenhofen, von 10 bis 16 Uhr

Seligenstadt

27. April - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Usingen

1. Mai - Flohmarkt am Baumarkt im Achtzehnmorgenweg 10, von 8 bis 15 Uhr

Villmar

1. Mai - Flohmarkt rund um den Bahnhof Aumenau, Leistenbachstraße 1, von 7 bis 16 Uhr

Wald-Michelbach

30. April - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Weilburg

29. April/1. Mai - Flohmarkt auf dem Kirmesplatz, von 8 bis 17 Uhr

Wetzlar

29. April - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

30. April - Antiquitäten- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“, von 7 bis 15 Uhr

Wiesbaden

1. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Mainzer Straße, von 8 bis 16 Uhr

1. Mai - Tausch- & Flohmarkt auf dem Platz neben der Reduit, MZ-Kastel, von 9 bis 16 Uhr

30. April - Flohmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße, von 8 bis 16 Uhr