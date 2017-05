Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

7. Mai - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Außengelände der Kita Zwergenhaus, Philipp-Reis-Straße 9, Waldsiedlung, von 14 bis 16.30 Uhr

Bad Hersfeld

6. Mai - Flohmarkt in der Kleinen Industriestraße 11, von 9 bis 15 Uhr

7. Mai – „Weiberkram Mädelsflohmarkt“ in der Schilde-Halle, von 11 bis 17 Uhr

Bad Homburg

6. Mai - Flohmarkt auf dem alten Marktplatz, von 8 bis 14 Uhr

Biedenkopf

7. Mai - Garten und Pflanzenmarkt, am Landgrafenschloss, ab 10 Uhr

Bischofsheim (Mainspitze)

7. Mai - Hofflohmärkte im Ortskern, von 10 bis 16 Uhr

Butzbach

7. Mai - Bücherflohmarkt im Dorfgemeinschaftshaus Ostheim, von 14 bis 17 Uhr

Darmstadt

6. Mai - Flohmarkt auf dem Parkplatz, in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dreieich

7. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

Erlensee

7. Mai - Flohmarkt am Baumarkt, von 8 bis 14 Uhr

Eschborn

2. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße, von 8 bis 13 Uhr

Flörsheim am Main

6. Mai - Garagenflohmarkt in der Eisenbahnstraße 70, von 10 bis 15 Uhr

Florstadt

7. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Straße, von 8 bis 15 Uhr

Frankfurt

4./6. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

6. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

6. Mai - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

7. Mai - Antik-/Trödel- & Flohmarkt an der Mainzer Landstraße, Griesheim, von 10 bis 16 Uhr

7. Mai - Familienflohmarkt rund um die Gethsemanekirche, Eckenheimer Landstraße90, von 11 bis 14 Uhr

7. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Guericke-Straße 10, Rödelheim, von 10-16 Uhr

Friedberg

7. Mai - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße, von 13 bis 18 Uhr

7. Mai - Haus- & Hof-Flohmarkt „Ockstadt räumt auf“, im Ortskern von Ockstadt, von 10 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

7. Mai - Antik- & Trödelmarkt am Lebensmittelmarkt, Im Dammwald 5, von 7 bis 15 Uhr

Gersfeld

7. Mai - Flohmarkt in der Rhönmarkthalle, von 8 bis 17 Uhr

Gießen

7. Mai - Flohmarkt in den Hessenhallen, von 8 bis 15 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Gründau

5 Mai - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hadamar

7. Mai - Flohmarkt, am Bahnhof, von 8 bis 17 Uhr

Hanau

7. Mai - Flohmarkt am Möbelhaus in der Oderstraße 21, Hanau-Nord, von 10 bis 16 Uhr

Hasselroth

7. Mai - Basar der Auwiesenschule, Kleidung und Spielwaren, Friedrich-Hofacker-Halle, von 14 bis 16 Uhr

Hattersheim

7. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

6./7. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, Samstag von 7 bis 14 Uhr und Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Heusenstamm

7. Mai - H0 – Modellautobörse im Sportzentrum Martinsee, von 10 bis 14 Uhr

Hirschhorn

7. Mai - Trödelmarkt auf Chateau-Landon-Platz, von 10 bis 17 Uhr

Kassel

6. Mai - Flohmarkt in der Innenstadt, In der Unteren Wilhelmstraße / Karlsplatz, ab 7 Uhr

Königstein

7. Mai - Floh- & Antikmarkt in der Fußgängerzone und im Kurpark, von 7 bis 16 Uhr

Lampertheim

2./6. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Lauterbach

7. Mai - Antik- und Spezialmarkt im Schlosspark Sickendorf, von 7 bis 16 Uhr

Maintal

2./6. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, jeweils von 8 bis 14 Uhr

6. Mai - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita in der Vilbeler Straße 3, von 14 bis 16 Uhr

7. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Industriestraße, Dörnigheim, von 8 bis 15 Uhr

Marburg

6. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

3. Mai - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neu-Anspach

6./7. Mai - Pflanzenmarkt im Hessenpark, jeweils von 9 bis 18 Uhr

Neu-Isenburg

7. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wilhelmsplatz, ab 9 Uhr

Nidda

4./6. Mai - Scheunenflohmakrt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, Donnerstag von 16 bis 18 Uhr und Samstag von 11 bis 16 Uhr

Nidderau

7. Mai - Flohmarkt rund ums Kind in der Willi-Salzmann-Halle, Windecken, von 14 bis 16 Uhr, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Oberursel

6. Mai - Flohmarkt vor und in der evangelischen Kirche, Weisskirchener Straße 62, von 9 bis 13 Uhr

7. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Baumarkt-Parkplatz im Gewerbegebiet „An den drei Hasen“, von 7 bis 15 Uhr

Offenbach

6. Mai - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

6. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

7. Mai - Flohmarkt rund ums Kind im Bürgerhaus, Willy-Nohl-Straße 4, von 10 bis 12 Uhr

Reinheim

6. Mai - Blumen- und Pflanzenbörse, im Stadtpark, von 10 bis 13 Uhr

Roßdorf

6. Mai - Vorsortierter Kinderflohmarkt in der Bürgerhaushalle in Gundernhausen, Friedhofstraße, von 14 bis 16.30 Uhr

Seligenstadt

4. Mai - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Staufenberg

7. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Marktstraße, ab 8 Uhr

Wetzlar

6. Mai - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

6. Mai - Damenkleider- & Tupperbasar im Ferrutiushaus, Herrenstraße 13-15, von 10.30 bis 13 Uhr

7. Mai - Flohmarkt am Möbelmarkt in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr

Wölfersheim

6. Mai - Straßenflohmarkt im Ortskern von Södel, zum Beispiel in der Södeler Straße 14, von 10 bis 17 Uhr