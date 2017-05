Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

14. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in Oberau, von 8 bis 15 Uhr

Aßlar

14. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Walberggraben 4, von 8 bis 15 Uhr

Bad Vilbel

14. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 8 bis 15 Uhr

Burghaun

14. Mai - Floh- & Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Darmstadt

12./13. Mai - Südostbasar, im Herderweg 122, Nähe Alter Friedhof, am Freitag von 15 bis 22 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr

13. Mai - Flohmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Eichenzell

14. Mai - Flohmarkt am Einkaufszentrum Am Rhönhof, von 8 bis 17 Uhr

Eltville

13./14. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz Weinhohle, jeweils von 7 bis 15 Uhr

Elz

14. Mai - Flohmarkt im Gewerbegebiet, von 8 bis 15 Uhr

Erbach

14. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 16 Uhr

Eschborn

9./14. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße, am Dienstag von 8 bis 13 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Fernwald

14. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße, ab 8 Uhr

Frankfurt

11./13. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

13./14. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, am Samstag von 14 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

13./14. Mai - Flohmarkt in den Räumen des VAMV, Adalbertstraße 15/17, jeweils von 10 bis 16 Uhr

13. Mai - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

13. Mai - Flohmarkt rund ums Kind in der Kita „Im Bogen“, Huswertstraße 36, Preungesheim, von 14 bis 16 Uhr

14. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

14. Mai - Flohmarkt rund ums Kind im Licht- und Luftbad Riederwald, von 13 bis 17 Uhr, nicht bei Regen!

Groß-Zimmern

14. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt an der B26, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

12. Mai - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

14. Mai - Flohmarkt am Möbelhaus in Lieblos, von 10 bis 17 Uhr

Heppenheim

13. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

14. Mai - Flohmarkt, An der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Karben

13. Mai - Garagen- und Hof-Flohmarkt an vielen Orten in Burg-Gräfenrode, von 11 bis 16 Uhr

Kelkheim

13. Mai - Kunst- und Designmarkt, vor Sonnenschein Laden Café, Frankenallee 24, von 12 bis 18 Uhr

Lampertheim

9./13./15. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

13. Mai - Flohmarkt am Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

Maintal

9./13. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, jeweils von 8 bis 14 Uhr

Marburg

13. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

10. Mai - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

11. Mai - Scheunenflohmakrt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 16 bis 18 Uhr

Obertshausen

13. Mai - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Kirchplatz St. Pius, Hausen, Gumbertseestraße, von 14 bis 16 Uhr

Offenbach

13. Mai - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

14. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Ring Center, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

13. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Raunheim

14. Mai - Flohmarkt beim TSV Raunheim, Mainzer Straße 53, von 12 bis 16 Uhr

Rodenbach

14. Mai - Antik-, Trödel- und Flohmarkt, Parkplatz am Verbrauchermarkt, Am Aueweg, von 8 bis 15 Uhr

Rosbach

14. Mai - Antik & Trödelmarkt am Möbelmarkt im Industriegebiet, Dieselstraße 3, von 7 bis 15 Uhr

Schlitz

14. Mai - Flohmarkt und Pflanzenbörse im Schlosspark, ab 7 Uhr

Seligenstadt

11. Mai - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Wehrheim

14. Mai - Floh- und Trödelmarkt auf dem Festplatz Wiesenau, von 8 bis 15 Uhr

Weilburg

14. Mai - Trödelmarkt für für Jedermann in der Innenstadt und rund um den historischen Marktplatz, von 11 bis 18 Uhr

Wetzlar

13. Mai - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

14. Mai - Antikmarkt am Adler Center in der Äppelallee, von 8 bis 16 Uhr