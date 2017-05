Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Nauheim

21. Mai - Antik- & Sammlermarkt im Sprudelhof, von 10 bis 17 Uhr

Bad Schwalbach

20./21. Mai - Floh-, Trödel- und Krammarkt auf dem Schmidtbergplatz, jeweils von von 7 bis 15 Uhr

Bad Soden-Salmünster

21. Mai - Flohmarkt am Palmusacker, von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

21. Mai - Flohmarkt am Möbelhaus in Dortelweil, von 10 bis 16 Uhr

Bürstadt

21. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Beethovenplatz und in der Nibelungenstraße, von 8 bis 16 Uhr

Butzbach

21. Mai - Floh- & Antikmarkt am Baumarkt im Industriegebiet Ost, von 6 bis 16 Uhr

Darmstadt

20. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dietzenbach

20. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Schulgelände der Waldorfschule, An der Vogelhecke 1, von 10 bis 16 Uhr

Eschborn

16. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beihhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Flörsheim

20. Mai - Garagenflohmarkt in der Eisenbahnstraße 70, von 10 bis 15 Uhr

Frankfurt

18./ 20. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

20. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

20. Mai - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

20. Mai - Trödelmarkt in der Karl-von-Drais-Straße 20, Eckenheim, von 14 bis 17.30 Uhr

21. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus in der Züricher Straße, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

21. Mai - Flohmarkt an der ehem. Verandhauszentrale, Ernst-Heinkel-Straße, Fechenheim, von 10 bis 16 Uhr

21. Mai - Flohmarkt auf dem Atzelbergplatz, Seckbach, ab 13 Uhr

21. Mai - Flohmarkt im Saal der Gaststätte in der Berkersheimer Bahnstraße, Berkersheim, von 11 bis 16 Uhr

Friedrichsdorf

21. Mai - Flohmarkt in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Köppern, Dreieichstraße 22a, von 14 bis 17 Uhr

Groß-Gerau

20. Mai - Private Hofflohmärkte im Neckarring, Lahn- und Moselstraße in Dornheim, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

19. Mai - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

20. Mai - Flohmarkt im Licht- und Luftbad, August-Schärttner-Straße 19a, von 12 bis 16 Uhr

21. Mai - Flohmarkt rund ums Kind in der Mehrzweckhalle Mittelbuchen, von 14 bis von 16.30 bis, für Schwangere ab 13.30 Uhr

Heppenheim

20. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Idstein

21. Mai - Flohmarkt in der Schloßgasse, von 9 bis 16 Uhr

Karben

21. Mai - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Warthweg, von 8 bis 15 Uhr

Kassel

20. Mai - Flohmarkt in der unteren Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz, ab 9 Uhr

Kelkheim

21. Mai - Floh- & Trödelmarkt, im Mittelweg/Großer Haingraben, von 10 bis 16 Uhr

Lampertheim

16./20. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langenselbold

21. Mai - Flohmarkt am Logistikzentrum, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 17 Uhr

Limburg

21. Mai - Flohmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

16./20. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, jeweils von 8 bis 14 Uhr

Marburg

20. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

21. Mai - Modellbahn- & Spielzeugmarkt im Bürgerhaus Mörfelden, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Mühlheim

17. Mai - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

18. Mai - Scheunenflohmakrt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 16 bis 18 Uhr

20./21. Mai - Hof- & Gartenflohmarkt, Zum Kindstein 4, jeweils von 10 bis 15 Uhr

Obertshausen

21. Mai - Floh- & Trödelmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Oberursel

20. Mai - Flohmarkt an der Adenauerallee, von 7 bis 13 Uhr

Offenbach

20. Mai - Flohmarkt auf dem Maindamm, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

20. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Ranstadt

21. Mai - Garagen- & Hofflohmarkt im Lindenweg 8, Dauernheim, von 10 bis 16 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

21. Mai - Flohmarkt am verbrauchermarkt in der Eichenstraße, von 8 bis 15 Uhr

Reinheim

21. Mai - Frauenkleider-Flohmarkt in der Kirchstraße, von 13.30 bis 17.30 Uhr

Reiskirchen

21. Mai - Flohmarkt auf den Parkplätzen an der B49, ab 8 Uhr

Rüsselsheim

20. Mai - Höfeflohmarkt in der Böllenseesiedlung, von 11 bis 17 Uhr

21. Mai - Flohmarkt rund ums Kind und alles, was rollt, in der Goetheschule, von 14 bis von 16.30 bis Uhr

Schwalmstadt

21. Mai - Flohmarkt in der Kulturhalle, von 9 bis 16 Uhr

Seligenstadt

18. Mai - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Stadtallendorf

20. Mai - Flohmarkt rund ums Kind im Pfarrheim Niederklein, von 12.30 bis 15 Uhr

Vellmar

21. Mai - Modellbahn- & Modellautofachmarkt in der Mehrzweck halle Frommershausen, von 10 bis 15 Uhr

Wald-Michelbach

21. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Weiterstadt

21. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt, Im Rödling 8, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

20./21. Mai - Flohmarkt auf dem Helm‘schen Grundstück, Büblingshausen, jeweils von 8 bis 17 Uhr

20. Mai - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

21. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Nauheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

21. Mai - Flohmarkt an der Alten Schmelze, Schierstein, von 8 bis 16 Uhr