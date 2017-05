Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Homburg

28. Mai - Flohmarkt auf dem Schlosshof rund um den Weißen Turm, von 8 bis 16 Uhr

Bad Homburg

28. Mai - Privater Hofflohmarkt in der Louisenstraße 26, von 10 bis 18 Uhr, (nicht bei Regen)

Bad Soden

28. Mai - Designerflohmarkt im Bürgerhaus Neuenhain, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 2,50 Euro

Bad Vilbel

25. Mai - Flohmarkt am Baumarkt, Zeppelinstraße 25, Massenheim, von 8 bis 15 Uhr

Beerfelden

28. Mai - Flohmarkt auf dem Campingplatz Freienstein, von 9 bis 16 Uhr

Darmstadt

27. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Darmstadt

28. Mai - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Eschollbrücker Straße, von 10 bis 16 Uhr

Echzell

28. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 15 Uhr

Eschborn

23. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Flörsheim

25./27. Mai - Garagenflohmarkt in der Eisenbahnstraße 70, jeweils von 10 bis 15 Uhr

Frankfurt

25. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Hessencenter, von 10 bis 16 Uhr

27./28.Mai - Flohmarkt der Elterninitiative der Aktiven Schule Ffm, Alter Flugplatz Bonames, Samstag von 12 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr

27. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

27. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle,von 8 bis 14 Uhr

27. Mai - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

28. Mai - Antik-/Trödel- & Flohmarkt an der Mainzer Landstraße, Griesheim, von 10 bis 16 Uhr

28. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 16 Uhr

28. Mai - Flohmarkt auf dem Buchrainplatz, Oberrad, von 10 bis 16 Uhr

28. Mai - Hof-Flohmark, Falltorstraße 18a von 13 bis 17 Uhr

28. Mai - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 15 Uhr

25.-28. Mai - Modellbahnschau vom Modelleinbahnclub Ffm Griesheim, Saalbau, Do – Samstag von 11 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr, Eintritt: 6 Euro, Kinder 3 Euro

Friedberg

28. Mai - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Fuldabrück

25. Mai - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gelnhausen

28. Mai - Kunst- & Krempel-Hof- und Garagenflohmarkt in der alten Burg, von 10 bis 17 Uhr

Gießen

25. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Ferniestraße, Schiffenberger Tal, von 8 bis 15 Uhr

Gründau

26. Mai - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

27. Mai - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 7 bis 14 Uhr

Heppenheim

27. Mai - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

28. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus, Am Wandersmann, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Karben

28. Mai - Antik- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz am Bahnhof Groß-Karben, von 7 bis 15 Uhr

Lampertheim

23./27. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langgöns

28. Mai - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Lindenbaum, ab 08 Uhr

Lich

25. Mai - Flohmarkt am Einkaufszentrum, Am Wall, ab 08 Uhr

Linsengericht

28. Mai - Flohmarkt in Altenhasslau Am Kleinbahnweg 6, von 8 bis 16 Uhr

Marburg

27.- 28. Mai - Pflanzenmarkt im Neuen Botanischen Garten, jeweils von von 9 bis 18 Uhr

Marburg

27. Mai - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 08 Uhr

Mörfelden-Walldorf

27. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz „In der Trift“, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

24. Mai - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

25. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, An der Heugasse, von 8 bis 15 Uhr

25. Mai - Scheunenflohmakrt in der Eichköppelstraße 17, Eichelsdorf, von 16 bis 18 Uhr

Offenbach

27. Mai - Flohmarkt auf dem Maindamm, von 8 bis 14 Uhr

28. Mai - Flohmarkt am Baumarkt in der Mühlheimer Straße 325, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

27. Mai - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Petersberg

28. Mai - Flohmarkt am Lebensmittelgroßmarkt in der Billerer Straße 2, von 8 bis 17 Uhr

Ranstadt

28. Mai - Garagen- & Hofflohmarkt im Lindenweg 8, Dauernheim, von 10 bis 16 Uhr

Raunheim

25. Mai - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Flörsheimer Straße, von 10 bis 16 Uhr

Rodgau

28. Mai - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Nieder-Röder-Straße 5, Dudenhofen,von 10 bis 16 Uhr

Sulzbach

25. Mai - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz 8 des Main-Taunus-Zentrums, von 10 bis 16 Uhr

Usingen

26. Mai - Garagenflohmarkt, Am Riedborn 31, von 9 bis 16 Uhr, (nicht bei Regen)

Waldems

25. Mai - Traditioneller Dorfflohmarkt in der Ortsmitte von Niederems, von 10 bis 16 Uhr

Waldeck

27./28. Mai - Flohmarkt in der Stadthalle in Sachsenhausen, Samstag von 10 bis 17 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Weilburg

25. Mai - Flohmarkt auf dem Kirmesplatz, von 8 bis 17 Uhr

Wetzlar

26./ 27. Mai - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, Freitag von 16 bis 22 Uhr und Samstag von 8 bis 14 Uhr

27./ 28. Mai - Flohmarkt auf dem Festplatz „Bachweide“, jeweils von 8 bis 17 Uhr

28. Mai - Antiquitäten- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“, von 7 bis 15 Uhr

Wiesbaden

28. Mai - Flohmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße, Mainz-Kastel, von 8 bis 16 Uhr

28. Mai - Hofflohmarkt auf dem Hofgut Hammermühle, Biebrich, Bernhard-May-Straße 58, ab 11 Uhr

Zwingenberg

27. Mai – Modellbahnausstellung- und börse in der Melibokushalle, von 12 bis 16 Uhr