Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Altenstadt

11. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in Oberau, von 8 bis 15 Uhr

Bad Homburg

11. Juni - Hofflohmarkt in der Straße „Die Rappenwiesen“, Dornholzhausen, von 10 bis 15 Uhr

Bad König

10./11. Juni - Flohmarkt am Kurparksee, am Samstag von 7 bis 18 Uhr und am Sonntag von 7 bis 16 Uhr

Bad Nauheim

11. Juni - Antik- & Sammlermarkt im Sprudelhof, von 10 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

11. Juni - Flohmarkt am Möbelhaus in Dortelweil, von 10 bis 16 Uhr

Burghaun

11. Juni - Floh- & Trödelmarkt in und um das alte Schulgebäude Langenschwarz, von 8 bis 17 Uhr

Darmstadt

10. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, am Samstag von 8 bis 14 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Dreieich

11. Juni - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Robert-Bosch-Straße, Sprendlingen, von 10 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Flohmarkttermine auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Sie veranstalten auch einen Flohmarkt in Hessen? Schicken Sie uns Ihren Termin-Hinweis bitte mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ende der weiteren Informationen

Echzell

10./11. Juni - Hofflohmarkt in der Hauptstraße 182, jeweils von 9 bis 17 Uhr

Eschborn

6. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

8. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

10./11. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, am Samstag von 14 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

10. Juni - Floh- /Trödel- & Krammarkt in der Robert-Schnitzer-Straße, Schwanheim, von 8 bis 14 Uhr

10. Juni - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

10. Juni - Haus- & Hofflohmarkt im Marbachweg 304, von 11 bis 16 Uhr

11. Juni - Vorgartenflohmarkt in Sindlingen Nord, von 11 bis 17 Uhr

Friedrichsdorf

11. Juni - Floh- und Bücherflohmarkt, St. Bonifatius-Gemeinde, Ostpreußenstraße 33A, von 12.30 bis 17 Uhr

Gelnhausen

10. Juni - Fußball- und Sportsammelbörse in der Kinzighalle, Roth, Leipziger Straße 14, von 9 bis 14 Uhr

Gersfeld

11. Juni - Flohmarkt in der Rhönmarkthalle, von 8 bis 17 Uhr

Gießen

11. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Ferniestraße, Schiffenberger Tal, von 8 bis 15 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

11. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Großhandelsmarkt in der Zusestraße 2, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

9. Juni - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

10. Juni - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Hasselroth

11. Juni - Hof- & Garagenflohmarkt in der Alten Dorfstraße, Niedermittlau, ab 9 Uhr

Hattersheim

11. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Heddingheimer Straße 22, von 10 bis 16 Uhr

Heppenheim

10. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Herborn

11. Juni - Flohmarkt, An der Pumpenfabrik, von 7 bis 15 Uhr

Hirschhorn

11. Juni - Trödelmarkt auf Chateau-Landon-Platz, von 10 bis 17 Uhr

Lampertheim

6./10. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langen

10. Juni - Flohmarkt am Rathaus, von 8 bis 14 Uhr

Maintal

6./10. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, jeweils von 8 bis 14 Uhr

10. Juni - Privater Hof-Flohmarkt, im Backesweg 1, ab 11 Uhr (nicht bei Regen)

Marburg

10. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mühlheim

7. Juni - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neu-Isenburg

11. Juni - Secondhand-Modemarkt in der Hugenottenhalle, von 11 bis 16 Uhr

Offenbach

10. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

11. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Ring Center, Odenwaldring 70, von 10 bis 15 Uhr

Ortenberg

10./11. Juni - Straßenflohmarkt, An der Hardt, Selters, jeweils von 9 bis 16 Uhr

10. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Pohlheim

11. Juni - Flohmarkt in den Höfen, Nollgasse im Stadtteil Grüningen, von 8 bis 16 Uhr

Rodenbach

11. Juni - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Aueweg, von 8 bis 15 Uhr

Rosbach

11. Juni - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Dieselstraße 3, von 7 bis 15 Uhr

Seligenstadt

8. Juni - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 8 bis 16 Uhr

Usingen

11. Juni - Flohmarkt der freiw. Feuerwehr in der Innenstadt, von 6 bis von 16.30 bis Uhr

Wächtersbach

11. Juni - Flohmarkt auf dem Messegelände, von 8 bis 16 Uhr

Weiterstadt

9. Juni - Flohmarkt in der alten Tennishalle der SG Weiterstadt, Am Aulenberg 2-10, von 19 bis 23 Uhr

Wetzlar

10. Juni - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

11. Juni - Antikmarkt am Adler Center, Biebrich, von 8 bis 16 Uhr

Wöllstadt

11. Juni - Dorfflohmarkt im Ortskern von Ober-Wöllstadt, von 9 bis 17 Uhr