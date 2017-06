Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

17./18. Juni - Antik- und Trödelmarkt, in der Hessenhalle, von 7 bis 14 Uhr

Bad Schwalbach

17./18. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Schmidtbergplatz, am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 7 bis 15 Uhr

Bad Soden-Salmünster

18. Juni - Flohmarkt, Am Palmusacker 10, von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

15. Juni - Flohmarkt am Baumarkt, Zeppelinstraße 25, Massenheim, von 8 bis 15 Uhr

18. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 8 bis 15 Uhr

Beerfelden

15. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Büdingen

18. Juni - Floh- & Trödelmarkt, Am Sandhof, Richtung Bindsachsen, von 10 bis 16 Uhr

Bürstadt

18. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Beethovenplatz, von 8 bis 16 Uhr

Darmstadt

17. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dieburg

17. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz im Schlossgarten, von 6 bis 15 Uhr

Dreieich

17. Juni - Hofflohmarkt in der Bleiswijker Straße 6, Götzenhain, ab 10 Uhr

Eichenzell

18. Juni - Flohmarkt am Einkaufszentrum Am Rhönhof, von 8 bis 17 Uhr

Erbach

18. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 8 bis 16 Uhr

Eschborn

13./18. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, am Dienstag von 8 bis 13 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Weitere Informationen Flohmarkttermine auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Sie veranstalten auch einen Flohmarkt in Hessen? Schicken Sie uns Ihren Termin-Hinweis bitte mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ende der weiteren Informationen

Fernwald

15. Juni - Flohmarkt in Steinbach am Einkaufsmarkt, Rudolf-Diesel-Straße ab 8 Uhr

Florstadt

15. bis 18. Juni - Privater Hofflohmarkt in der Erasmus-Alberts-Allee, Staden, jeweils ab 11 Uhr

Frankfurt

15. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Züricher Straße, Nieder-Eschbach, von 10 bis 16 Uhr

15. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt, Am Riederbruch 10, von 10 bis 16 Uhr

15. Juni - Flohmarkt an der ehem. Versandhauszentrale, Ernst-Heinkel-Straße, Fechnheim, von 10 bis 16 Uhr

15. Juni - Flohmarkt rund um die Vereinsgaststätte des Kleingartenvereins Bockenheim e.V., Am Hohen Weg ohne Nummer, ab 11 Uhr

17./18. Juni – Zierfisch- & Wasserpflanzenbörse am Wasserturm in der Kilianstädter Straße, Fechenheim, am Samstag von 11 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr

17. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

17. Juni - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

18. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 10 bis 16 Uhr

18. Juni - Modellbahn- & Spielzeugmarkt in der Jahrhunderthalle, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

18. Juni - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 15 Uhr

Fuldabrück

15. Juni - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gründau

16. Juni - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

17. Juni - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

17. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hungen

15. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Gießener Straße ab 08 Uhr

15. Juni - Flohmarkt auf dem Gelände der VGL Inheiden, e.V., von 8 bis 15 Uhr

Karben

18. Juni - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Warthweg, von 8 bis 15 Uhr

Kassel

17. Juni - Flohmarkt auf der Unteren Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz, ab 9 Uhr

Lampertheim

13./17. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langenselbold

18. Juni - Flohmarkt am Logistikzentrum, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 17 Uhr

Limburg

18. Juni - Flohmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

13./17. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, jeweils von 8 bis 14 Uhr

15. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt in der Wingertstraße 39, von 10 bis 16 Uhr

Mühlheim

14. Juni - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

15. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, An der Heugasse, von 8 bis 15 Uhr

18. Juni - Dorfflohmarkt im Ortskern von Ober-Lais, von 10 bis 17 Uhr

Oberursel

17. Juni - Flohmarkt an der Adenauerallee, von 7 bis 13 Uhr

Offenbach

17. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

18. Juni - Floh- & Trödelmarkt in der Sprendlinger Landstraße 140, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

17. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Ranstadt

18. Juni - Hof- & Scheunenflohmarkt, Zu der Aue 11, Bobenhausen, von 10 bis 16 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

18. Juni - Flohmarkt am verbrauchermarkt in der Eichenstraße, von 8 bis 15 Uhr

Rödermark

17. Juni - Garagen- & Hofflohmarkt in der Borngartenstraße 23, Ober-Roden, von 10 bis 17 Uhr

Rodgau

18. Juni - Floh- & Trödelmarkt in der Nieder-Röder-Straße 5, Dudenhofen, von 10 bis 16 Uhr

Sulzbach

15. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt auf Parkplatz 8 des Main-Taunus-Zentrums, von 10 bis 16 Uhr

Wehrheim

18. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz „Wiesenau“, von 8 bis 15 Uhr

Wetzlar

16./17. Juni - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, am Freitag von 16 bis 22 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr

18. Juni - Floh- & Trödelmarkt, Hörnsheimer Eck 2, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

14. Juni - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg 1, Freudenberg, von 9 bis 14 Uhr

18. Juni - Flohmarkt an der Alten Schmelze, Schierstein, von 8 bis 16 Uhr

Wölfersheim

13./14. Juni - Abend-Bücherflohmarkt (mit Schallplatten) im evangelischen Gemeindehaus Melbach, Haingraben 15 A, jeweils von 18 bis 21 Uhr

15. Juni - 50-Cent Bücherflohmarkt (mit Schallplatten) im evangelischen Gemeindehaus Melbach, Haingraben 15 A, von 15 bis 21 Uhr