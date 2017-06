Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Nauheim

25. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz Steinfurth, von 10 bis 16 Uhr

Bensheim

24. Juni - Dorfflohmarkt im Ortskern

von Schwanheim, von 8 bis 14 Uhr

Darmstadt

25. Juni - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Eschollbrücker Straße, von 10 bis 16 Uhr

Ebsdorfergrund

25. Juni - Geragen- & Höfeflohmärkte im Ortskern von Wittelsberg, von 10 bis 16 Uhr

Echzell

25. Juni - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 15 Uhr

Eschborn

20. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Flörsheim am Main

24. Juni - Garagenflohmarkt in der Eisenbahnstraße 70, von 10 bis 15 Uhr

Florstadt

25. Juni - Dorfflohmarkt im Ortskern von Stammheim, von 10 bis 16 Uhr

Frankfurt

22. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, von 8 bis 14 Uhr

Frankfurt

23. Juni - Flohmarkt auf dem Gelände der Michael-Ende-Schule, Niddagaustraße 27, Rödelheim, von 18 bis 20 Uhr, (nicht bei Regen!)

24. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 10 bis 16 Uhr

24. Juni - Floh-/Trödel- & Krammarkt in der Robert-Schnitzer-Straße, Schwanheim, von 8 bis 14 Uhr

24. Juni - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

24. Juni - Höfeflohmarkt im „Heimchen“,in Unterliederbach, von 13 bis 18 Uhr

24./ 25 Juni - Bücherflohmarkt im kath. Gemeindehaus St. Matthias,Thomas-Mann-Straße 2-4, in Niederursel, jeweils von 10 bis 16 Uhr

24. Juni - Räumungsflohmarkt im Westhausener Gemeindezentrum, Kollwitzstraße 5-7, von 11 bis 16 Uhr

25. Juni - Kinderflohmarkt auf dem Atzelbergplatz, in Seckbach, ab 13 Uhr

25. Juni - Trödelmarkt an der Eissporthalle, von 8 bis 16 Uhr

Friedberg

25. Juni - „Dorheim räumt auf“ Straßenflohmarkt im Ortskern von Dorheim, von 9 bis von von 15.30 bis bis Uhr

25. Juni - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Gelnhausen

25. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufszentrum in der Freigerichter Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Gründau

23. Juni - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Haiger

25. Juni - Antik- & Trödelmarkt am Möbelhaus in der Bahnhofstraße 10, von 9 bis 18 Uhr

Hanau

24. Juni - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Hattersheim

24. Juni - Private Garagenflohmärkte im Ortskern von Okriftel, von 9 bis 15 Uhr

Heppenheim

24. Juni - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Hofheim

25. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus, Am Wandersmann, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

25. Juni - Flohmarkt auf dem Chinonplatz, von 9 bis 14 Uhr

Hungen

25. Juni - Dorfflohmarkt in den Höfen, von 10 bis 17 Uhr

Karben

25. Juni - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 7 bis 15 Uhr

25. Juni - Flohmarkt zum Klein-Kärber Markt, in der Rathausstraße 14, von 10 bis 17 Uhr

Lampertheim

20./ 24. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Lich

25. Juni - Flohmarkt am Einkaufszentrum Am Wall, ab 08 Uhr

Linsengericht

25. Juni - Flohmarkt in Altenhasslau, Am Kleinbahnweg 6, von 8 bis 16 Uhr

Maintal

20./ 24. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, jeweils von 8 bis 14 Uhr

Marburg

24. Juni - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 08 Uhr

Mörfelden-Walldorf

24. Juni - Flohmarkt auf dem Festplatz „In der Trift“, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

21. Juni - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neu-Anspach

25. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Feldbergcenter und am Bürgerhaus, von 8 bis 15 Uhr

Obertshausen

24. Juni - Flohmarkt rund ums Kind auf dem Vereinsgelände des TV Hausen, Herrnstraße 12, von 14 bis 16.30 Uhr

25. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Oberursel

21.- 24. Juni - Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek, zu den regulären Öffnungszeiten

Offenbach

24. Juni - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

25. Juni - Flohmarkt am Baumarkt in der Mühlheimer Straße 325, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

24. Juni - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Petersberg

25. Juni - Großflohmarkt am Lebensmittel-Großmarkt, Billèrer Straße 2, von 8 bis 17 Uhr

Seligenstadt

22. Juni - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

24. Juni - Flohmarkt an der Mainuferpromenade, von 7 bis 14 Uhr

Wald-Michelbach

25. Juni - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Weilburg

24./ 25. Juni - Flohmarkt auf dem Kirmesplatz, jeweils von 8 bis 17 Uhr

Weimar

25. Juni - Straßenflohmarkt mit Spielplatzfest, Am Krummbogen, Niederwalgern, von 10 bis 17 Uhr

Wetzlar

24. Juni - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

25. Juni - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt, Im Dillfeld 21, von 10 bis 16 Uhr

Wiesbaden

21. Juni - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz im Veilchenweg 1, Freudenberg, von 9 bis 14 Uhr

25. Juni - Flohmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße, MZ-Kastel, von 8 bis 16 Uhr