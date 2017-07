Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Alsfeld

15./16. Juli - Antik- und Trödelmarkt, in der Hessenhalle, jeweils von 7 bis 14 Uhr

Bad Nauheim

16. Juli - Antik- & Sammlermarkt im Sprudelhof, von 10 bis 17 Uhr

Bad Vilbel

16. Juli - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 8 bis 15 Uhr

Bürstadt

16. Juli - Floh- & Trödelmarkt auf dem Beethovenplatz, von 8 bis 16 Uhr

Butzbach

16. Juli - Floh- & Antikmarkt am Baumarkt im Industriegebiet Ost, von 6 bis 16 Uhr

Darmstadt

15. Juli - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Dornburg

16. Juli - Flohmarkt am Dornburg-Center, Frickhofen, von 8 bis 17 Uhr

Eschborn

11./16. Juli - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, am Dienstag von 8 bis 13 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr

Fernwald

16. Juli - Flohmarkt am Einkaufszentrum in der Rudolf-Diesel-Straße, Steinbach, ab 8 Uhr

Weitere Informationen Flohmarkttermine auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Sie veranstalten auch einen Flohmarkt in Hessen? Schicken Sie uns Ihren Termin-Hinweis bitte mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ende der weiteren Informationen

Frankfurt

13./15. Juli - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

15. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

15. Juli - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

16. Juli - Flohmarkt an der ehem. Versandhauszentrale, Ernst-Heinkel-Straße, Fechnheim, von 10 bis 16 Uhr

16. Juli - Flohmarkt auf dem Festplatz am Ratsweg, von 10 bis 16 Uhr

Fulda

16. Juli - Flohmarkt am Einkaufszentrum am Rhönhof, von 8 bis 17 Uhr

Fuldabrück

16. Juli - Flohmarkt am Möbelhaus in Bergshausen, von 9 bis 16 Uhr

Gründau

14. Juli - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

15. Juli - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

15. Juli - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Karben

16. Juli - Antik-/Trödel- & Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Warthweg, von 8 bis 15 Uhr

Kassel

15. Juli - Flohmarkt auf der unteren Wilhelmsstraße und auf dem Karlsplatz, von 9 bis von 16.30 bis Uhr

Lampertheim

11./15. Juli - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Langenselbold

16. Juli - Flohmarkt am Logistikzentrum, Am Nesselbusch 1, von 10 bis 17 Uhr

Maintal

11./15. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, jeweils von 8 bis 14 Uhr

Mühlheim

12. Juli - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Oberursel

15. Juli - Flohmarkt an der Adenauerallee, von 7 bis 13 Uhr

Offenbach

15. Juli - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

15. Juli - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Reichelsheim (Wetterau)

16. Juli - Flohmarkt am verbrauchermarkt in der Eichenstraße, von 8 bis 15 Uhr

Rodgau

16. Juli - Floh- und Trödelmarkt, am Großhandelsmarkt, Udenhoutstraße, Weiskirchen, von 10 bis 16 Uhr

Schwalmstadt

16. Juli - Flohmarkt in der Kulturhalle, von 9 bis 16 Uhr

Seligenstadt

13. Juli - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Usingen

16. Juli - Flohmarkt am Baumarkt im Achtzehnmorgenweg 10, von 8 bis 15 Uhr

Wächtersbach

16. Juli - Flohmarkt auf dem Messegelände, von 8 bis 16 Uhr

Wald-Michelbach

16. Juli - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Am Bahndamm 9, von 9 bis 15 Uhr

Wetzlar

15. Juli - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

Wiesbaden

12. Juli - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz Veilchenweg 1,in Freudenberg, von 9 bis 14 Uhr

15. Juli - Flohmarkt im Parkfeld, am Schlosspark Biebrich, ab 7 Uhr

16. Juli - Floh- und Trödelmarkt, am Einkaufmarkt, Ostring 2, Nordenstadt, von 10 bis 16 Uhr

16. Juli - Flohmarkt an der Alten Schmelze, Schierstein, von 8 bis 16 Uhr