Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Schwalbach

22./23. Juli - Floh- Trödelmarkt auf dem Schmidtbergplatz, am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 7 bis 15 Uhr

Bad Soden-Salmünster

23. Juli - Flohmarkt, Am Palmusacker 10 von 8 bis 16 Uhr

Bad Vilbel

23. Juli - Flohmarkt am Baumarkt, Zeppelinstraße 25, Massenheim, von 8 bis 15 Uhr

Beerfelden

23. Juli - Flohmarkt auf dem Festplatz, von 9 bis 15 Uhr

Darmstadt

22. Juli - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

Weitere Informationen Flohmarkttermine auf hessenschau.de Hier finden Sie redaktionell geprüfte Hinweise auf Veranstaltungen in Hessen. Sie veranstalten auch einen Flohmarkt in Hessen? Schicken Sie uns Ihren Termin-Hinweis bitte mindestens zehn Tage vor Veranstaltungsbeginn. Ende der weiteren Informationen

Echzell

23. Juli - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, Am Mühlbach 7, von 8 bis 15 Uhr

Erlensee

22. Juli - Hausflohmarkt in der Gustav-Hoch-Straße 4 & 6, von 9 bis 15 Uhr

Eschborn

18. Juli - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

20./22. Juli - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

22./23. Juli - Haus- & Hofflohmarkt, Am Dachsberg 56b, Berkersheim, jeweils von 11 bis 16 Uhr

22. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

22. Juli - Flohmarkt in der Lindleystraße, von 9 bis 14 Uhr

23. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Züricher Straße 11, von 10 bis 16 Uhr

23. Juli - Flohmarkt am Mainufer, Höhe EZB, von 15 bis 22 Uhr

23. Juli - Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wächtersbacher Straße 75, von 8 bis 15 Uhr

Gründau

21. Juli - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

22. Juli - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

22. Juli - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr

Lampertheim

18./22. Juli - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Limburg

23. Juli - Flohmarkt in der Mundipharmastraße 1, von 10 bis 16 Uhr

Maintal

18./22. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, am Dienstag von 8 bis 14 Uhr und am Samstag von 6 bis 14 Uhr

Marburg

22. Juli - Flohmarkt auf dem Messe platz, ab 8 Uhr

Mühlheim

19. Juli - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Neu-Anspach

23. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Feldbergcenter und am Bürgerhaus, von 8 bis 15 Uhr

Obertshausen

23. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Einkaufsmarkt in der Königsberger Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Offenbach

22. Juli - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

23. Juli - Flohmarkt am Baumarkt in der Mühlheimer Straße 325, von 10 bis 16 Uhr

Ortenberg

22. Juli - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Petersberg

23. Juli - Flohmarkt am Lebensmittelgroßmarkt in der Billèrer Straße 2, von 8 bis 17 Uhr

Reiskirchen

23. Juli - Flohmarkt auf den Parkplätzen an der B49, ab 8 Uhr

Rosbach

23. Juli - Antik- & Trödelmarkt am Möbelmarkt in der Dieselstraße 3, von 7 bis 15 Uhr

Seligenstadt

20. Juli - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Sulzbach

23. Juli - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz 8 des Main-Taunus-Zentrums, von 10 bis 16 Uhr

Wetzlar

22. Juli - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

23. Juli - Flohmarkt am Baumarkt in der Altenberger Straße 24, von 8 bis 15 Uhr

Wiesbaden

19. Juli - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz Veilchenweg 1,in Freuenberg, von 9 bis 14 Uhr