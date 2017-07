Für alle, die gerne nach Schnäppchen und Raritäten suchen: eine Übersicht über die Flohmärkte in Hessen bis Sonntag.

Bad Nauheim

30. Juli - Floh- & Trödelmarkt auf dem Festplatz Steinfurth, von 10 bis 16 Uhr

Butzbach

30. Juli - Hof- & Straßenflohmarkt im Ortskern von Griedel, von 9 bis 13 Uhr

Darmstadt

29. Juli - Floh- & Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, von 8 bis 14 Uhr

30. Juli - Flohmarkt am Verbrauchergroßmarkt in der Eschollbrücker Straße, von 10 bis 16 Uhr

Eschborn

25. Juli - Floh-/Trödel- & Krammarkt am Möbelhaus in der Elly-Beinhorn-Straße 3, von 8 bis 13 Uhr

Frankfurt

27./29. Juli - Floh-/Trödel- & Krammarkt an der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

29. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum Kalbach, von 14 bis 18.30 Uhr

29. Juli - Flohmarkt am Schaumainkai, von 9 bis 14 Uhr

29. Juli - Hofflohmarkt in der Waldschulstraße 142, Griesheim, von 9 bis 14 Uhr

30. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Hessencenter, von 10 bis 16 Uhr

30. Juli - Flohmarkt am Mainufer, Höhe EZB, von 15 bis 22 Uhr

30. Juli - Modellbahn- & Spielzeugmarkt in der Jahrhunderthalle, von 10 bis 15 Uhr, Eintritt: 4 Euro

Friedberg

30. Juli - Flohmarkt am Baumarkt in der Straßheimer Straße, von 8 bis 15 Uhr

Fulda

30. Juli - Flohmarkt am Fachmarktzentrum, Am Emaillierwerk 1, von 8 bis 17 Uhr

Gießen

30. Juli - Flohmarkt am Verbrauchermarkt in der Ferniestraße, Schiffenberger Tal, von 8 bis 15 Uhr

Gründau

28. Juli - Trödelmarkt in der Robert-Bosch-Straße 4, Lieblos, von 8 bis 14 Uhr

Hanau

29. Juli - Flohmarkt in der Otto-Hahn-Straße 114, Steinheim, von 6 bis 14 Uhr

Heppenheim

29./30. Juli - Floh- & Trödelmarkt auf dem Europaplatz, am Samstag von 7 bis 14 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16 Uhr

Hofheim

30. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Möbelhaus, Am Wandersmann, Wallau, von 10 bis 16 Uhr

Hungen

30. Juli - Flohmarkt am Einkaufsmarkt in der Gießener Straße, ab 8 Uhr

Karben

30. Juli - Antik- & Trödelmarkt am Bahnhof Groß-Karben, von 7 bis 15 Uhr

Kelkheim

30. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Baumarkt in der Lise-Meitner-Straße 2, von 10 bis 16 Uhr

Lampertheim

25./29. Juli - Flohmarkt am Einkaufsmarkt, Auf der Laubwiese, jeweils von 8 bis 16 Uhr

Linsengericht

30. Juli - Flohmarkt in Altenhasslau, Kleinbahnweg 6, von 8 bis 16 Uhr

Maintal

25./29. Juli - Floh- & Trödelmarkt am Verbrauchermarkt in der Wingertstraße, Dörnigheim, am Dienstag von 8 bis 14 Uhr und am Samstag von 6 bis 14 Uhr

Marburg

29. Juli - Flohmarkt auf dem Messeplatz, ab 8 Uhr

Mörfelden-Walldorf

29. Juli - Flohmarkt auf dem Festplatz „In der Trift“, von 8 bis 15 Uhr

Mühlheim

26. Juli - Flohmarkt an der Willy-Brandt-Halle, von 5 bis 12 Uhr

Nidda

30. Juli - Flohmarkt am Verbrauchermarkt, An der Heugasse, von 8 bis 15 Uhr

Offenbach

29. Juli - Flohmarkt am Mainufer, von 8 bis 14 Uhr

Ortenberg

29. Juli - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 5 bis 14 Uhr

Rodgau

29. Juli - Privater Hofflohmarkt in der Dudenhöfer Straße 24, Jügesheim, von 9 bis 19 Uhr

Seligenstadt

27. Juli - Nostalgiemarkt auf dem Marktplatz, von 10 bis 18 Uhr

Weilburg

29./30. Juli - Flohmarkt auf dem Kirmesplatz, jeweils von 8 bis 17 Uhr

Wetzlar

29. Juli - Flohmarkt am Solarpark in der Wilhelm-Loh-Straße, von 8 bis 14 Uhr

30. Juli - Antiquitäten- & Raritätenmarkt auf dem Festplatz „Im Finsterloh“, von 7 bis 15 Uhr

Wiesbaden

26. Juli - Trödelmarkt auf dem Kerbeplatz Veilchenweg 1,in Freudenberg, von 9 bis 14 Uhr

30. Juli - Flohmarkt am Großmarkt in der Boelckestraße, MZ-Kastel, von 8 bis 16 Uhr