Trampolinspringen mal anders? Im "Superfly" in Wiesbaden warten über 4.000 Quadratmeter Hüpffläche - zum Klettern, Werfen oder auch Volleyball spielen. hessenschau.de hat es getestet.

In die Trampolinhalle "Superfly“ in Wiesbaden geht man nicht einfach nur zum Hüpfen - hier werden "Flugzeiten" gebucht. So drückt es Betriebsleiter Dennis Deider aus. Auf rund 4.500 Quadratmetern gibt es alles, was das Trampolinherz begehrt. In der Mitte der Halle: der "Main Court“, eine Fläche aus 37 Trampolinen. Ringsum gibt es elf weitere Angebote, wie zum Beispiel einen Geschicklichkeits-und Parcours-Bereich, Sporttrampoline und Trampoline, auf denen Völker-und Basketball gespielt werden kann.

Action-und Spaßfaktor

Sehr hoch. "Wir wollen Spaß haben und hier unseren Junggesellinnenabschied feiern“, erzählt eine der Besucherinnen, die mit ihren Freundinnen gekommen ist. Vom Hindernisparcours über Sprunggruben bis hin zur Slackline, die verschiedenen Themenangebote haben für jeden was zu bieten.

Geschicklichkeit kann im "Ninja-Course" geübt werden. Bild © Anna Dangel

Aufenthaltsdauer

Die Besucher können "Springzeiten" von einer (12,50 Euro) bis zu zwei Stunden (19,50 Euro) buchen. Kinder unter neun Jahren zahlen für eine Stunde 10,00 Euro, für zwei Stunden 16,00 Euro.

Essen

Eine Cafeteria bietet Snacks, Cafe und Erfrischungsgetränke an. Warme Speisen gibt es nicht, stattdessen: Brezeln, Muffins und Donuts. Café, Tee und Kakao kosten zwischen 1,80 Euro und 2,40 Euro, Muffins und Donuts zwischen 2,00 Euro und 2,50 Euro. Alkohol ist in der gesamten Halle verboten. "Sicherheit steht bei uns ganz oben“, erklärt Betriebsleiter Deider.



Service

In der Trampolinarena sind sechs geschulte Mitarbeiter als "Supervisor“ ständig auf den Trampolinen und überwachen das Springen. Die Cafeteria und die Trampoline befinden sich auf einer Ebene, so können Eltern ihre Kinder im Blick behalten. Außerdem gibt es 160 Schließfächer und 60 Schließfächer für Wertsachen, auch Umkleideräume sind vorhanden. Vor der Halle gibt es rund 120 kostenlose Parkplätze. Kartenzahlung ist möglich.

Was sie mitbringen müssen

Sportkleidung ist kein Muss, aber absolut empfehlenswert. Wer sich ein bis zwei Stunden in der Halle aufhält, kommt schnell ins Schwitzen.

Schuhe sind im Innenbereich nicht erlaubt. Die Trampolinflächen sind sehr rutschig, deswegen dürfen sie nur mit rutschfesten Strümpfen betreten werden. Zur Not gibt es Stoppersocken auch vor Ort für 2,50 Euro zu kaufen.

Die Sitzflächen bieten eine freie Sicht auf die Springflächen Bild © Anna Dangel

Darauf sollten Sie achten

Sicherheitseinweisung: Bevor es losgeht müssen die Besucher an einer Sicherheitseinweisung teilnehmen. Kopfbedeckungen, Schmuck und Rennen auf den Trampolinen ist zum Beispiel nicht erlaubt. Außerdem sollten die Springer aufeinander Acht geben. Erwachsene sollten etwa nicht neben Kleinkindern springen.

Reservieren: An Feiertagen und Wochenenden sollte unbedingt online reserviert werden, sonst kann es zu langen Wartezeiten kommen. Grund dafür: Es dürfen immer nur 130 Personen auf die große Trampolinfläche.

Eintrittsbändchen: Jeder, der hüpfen will, muss für 2,50 Euro ein Eintrittsband kaufen. Damit können die Besucher ihre Schließfächer nutzen. Beim nächsten Besuch muss das Band nicht neu erworben werden.

Verpflegung: "Solange niemand einen Grill aufbaut, darf mitgebrachtes Essen verzehrt werden“, erklärt Deider. Selbstverpflegung ist erlaubt, allerdings nicht im Café-Bereich.

Alter: Laut Betriebsleiter Deider gibt es keine Altersbeschränkung. Für Kinder ab 3 Jahren muss Eintritt gezahlt werden, die noch Kleineren dürfen kostenlos hüpfen.

Besondere Angebote: Jeden ersten Donnerstag im Monat gibt es einen Themenabend, die Themenankündigung erfolgt über über die Website von Superfly, freitags findet speziell für Jugendliche der Friday-Night Jump mit Lichteffekten und Party-Musik statt.

Jeden Samstag und Sonntag von 9.00 bis 10.00 Uhr gehören die Trampoline beim Kids-Jump den Kindern. Eltern müssen als Erziehungsberechtigte mit auf die Fläche.

Weitere Angebote: Events für Schulen,Vereine, Kitas oder Unternehmen.