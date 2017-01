Einmal in 360 Grad die Piste runter

Skifahren, Rodeln, Langlauf: Auf der Wasserkuppe gibt es die ganze Palette der Winterfreuden. hessenschau.de hat die Pisten auf Hessens höchstem Berg getestet - und den Spaß in 360 Grad eingefangen.

Als eines der schneesichersten Gebiete der Rhön hat Hessens höchster Berg Wintersportlern einiges zu bieten: Fünf Lifte schaffen Ski- und Schlittenfahrer den Berg rauf - den Berg, der überregional von Ende Oktober bis April als "die Wiege des Segelflugs" bekannt ist. Obwohl nur 950 Meter hoch, also im Vergleich zu den Alpen ein Hügel, kommt an einem Tag auf der Wasserkuppe (hier geht's zur Wettercam) echtes Skiurlaub-Feeling auf.

Action- und Spaßfaktor

Sehr, sehr hoch. Die Wasserkuppe bietet im Winter wirklich für alle einen Riesenspaß. Skifahrer haben vier Lifte zur Auswahl, einer davon ist der "Zauberteppich" für die Anfänger und Allerkleinsten. Dort werden die Kinder auf einem kleinen Förderband einen sehr sanften Hügel hochgefahren - ideal für die ersten Versuche auf den Brettern. Die Ski-Schule ist direkt nebenan.

Für geübtere Ski- und Snowboardfahrer stehen "Paradiso"-, "Panorama"- und "Abtsroda"-Lift zur Auswahl. Allesamt Bügellifte mit blauen und roten Abfahrten. Besonders schön und ein bisschen anspruchsvoller ist die "Abtsroda"-Strecke. Sie ist schwarz deklariert - ein Rhön-Schwarz! Diese Piste ist aber nur geöffnet, wenn es ausreichend geschneit hat, Schneekanonen kommen hier nicht zum Einsatz.

Pisten auf der Wasserkuppe Bild © Ski- und Rodelarena Wasserkuppe

Etwas ganz Besonderes gibt es für die Schlittenfahrer: Den Berg raufstapfen war gestern, auf der Wasserkuppe werden Rodler mit dem "Wie-Li" transportiert. Sieht aus wie eine Achterbahn, jeweils vier Menschen mit Schlitten können bequem Platz nehmen.

Aufenthaltsdauer

Von einer Stunde bis einen ganzen Tag lohnt sich alles. Für die Lifte gibt es entweder Punkte,- Vierstunden- oder Achtstundenkarten. Die Zeit beginnt mit der ersten Fahrt zu laufen, jeder kann also selbst bestimmen, wann es losgehen soll.

Bis auf den Abtsroda-Lift laufen alle Skilifte und der "Wie-Li" täglich von 9.30 Uhr bis 22 Uhr - es gibt Flutlicht! An Sonn- und Feiertagen laufen die Lifte von 10 Uhr bis 18 Uhr.

Alle Karten gelten für die Ski- und die Rodelpisten. Also am besten, Sie nehmen alles mit, was der Skikeller hergibt, und wechseln auch mal die Disziplin.

Darauf sollten Sie achten

Die Rhön ist schön. Und das Skigebiet auf der Wasserkuppe besonders. An Sonnentagen am Wochenende wenn Schnee liegt explodiert dieser osthessische Hotspot förmlich. Nadelöhre sind ganz klar: 1. die Parkplätze, 2. der Skiverleih und 3. der Ticketschalter. Wartezeiten von über einer Stunde jeweils (!) sind bei schönem Wetter normal. Das macht keinen Spaß und zeigt deutlich, dass die Infrastruktur auf einen Massenansturm nicht ausgelegt ist.

Die Schlange am Ticketschalter bremst die Freude über den schönen Wintertag zunächst doch leicht aus.... Bild © Katrin Kimpel

Es bieten sich zwei Strategien an: Entweder, Sie kommen ganz früh, so dass Sie spätestens um 9.15 Uhr parken - und dann einer zum Ticketschalter rennt, der andere zum Skiverleih. Oder man lässt es ruhig angehen und kommt erst gegen Mittag. Dann ist die Schlange beim Skiverleih und am Ticketschalter zwar weg, dafür wird es deutlich schwieriger, noch einen Parkplatz zu finden.

Ganz oben auf der Wasserkuppe offenbart sich eine traumhafte Winterlandschaft Bild © Katrin Kimpel

Wenn Sie dann schließlich nach einigen Anstrengungen auf der Piste stehen, ist alles gut. Die Pisten verkraften den Ansturm erstaunlich locker. An den Skilifts geht es zügig voran, ohne zu lange nervige Warterei. Es macht einfach Spaß und der Stress zu Beginn ist schnell vergessen. Allerdings kommt die Erinnerung ebenso schnell zurück, wenn Sie die Toiletten benutzen, oder essen wollen, siehe oben!

Essen und Trinken

Die Märchenwiesenhütte ist am zentralen Platz oben direkt neben den Rodelbahnen und den Skiliften gelegen. Vom Schnitzel über Kaffee und Kuchen und diversen Snacks wird alles serviert.

Bratwürstchen, Crèpes, Glühwein und Schnäpschen gibt es an diversen Holzbuden, die im Bereich der Lifte und Wege aufgebaut sind. Rhöner (Bio-)Spezialitäten und Frischfleisch verkauft ein Hofladen. Und Souvenirshops machen die Illusion, man befinde sich im Skiurlaub, perfekt.

Service

Es gibt einen Skiverleih und Parkplätze in unmittelbarer Laufnähe zur Piste. Fünf Lifte stehen zur Verfügung.

Was Sie mitbringen müssen

Geduld und eine gewisse Grundfitness können nicht schaden. Perfekt wäre die komplette Wintersport-Ausrüstung und Essen und Trinken für alle.

Barrierefreiheit

Im Restaurant ja, auf den Wegen und Pisten ist es im Winter schwierig. Lifte und Pisten sind nicht barrierefrei.