Freizeittipp: Lasertag in Frankfurt

Zielen, verstecken, ausweichen: Beim Lasertag werden Spieler permanent gefordert. Wichtig: Kondition und strategisches Denken. Unsere 14 Jahre alten Praktikanten Lilly und Paul haben den Test gemacht.

In Amerika genießt Lasertag schon längst Kultstatus. Erst vor einigen Jahren verbreitete sich auch bei uns der Funsport. In Deutschland gibt es mittlerweile zahlreiche Lasertag-Arenen, in Hessen vor allem im Rhein-Main-Gebiet.

Das Spiel ist einfach: Alle Teilnehmer ziehen Westen an, an denen Sensoren befestigt sind. Diese gilt es mit dem sogenannten Phaser zu "taggen" beziehungsweise markieren. Sobald man einen Gegner mit seinem Infrarotstrahl trifft, bekommt der Spieler Punkte. Lasertag wird oft mit dem guten alten Spiel Räuber und Gendarm verglichen.

Action- und Spaßfaktor

Kaum geht die Türe auf zur 600 Quadratmeter großen Arena in der Lasertag-Welt Frankfurt, ist sofort Action angesagt. Man rennt ständig von Deckung zu Deckung. Schließlich könnte hinter jeder Wand und Ecke ein Gegner lauern. Die elektronische Musik aus den Boxen, wabernder Nebel und Lichteffekte in dem abgedunkelten Raum verstärken den Nervenkitzel.

So ein bisschen fühlt man sich wie in einer futuristischen Welt. Doch sobald man getroffen wird, holt die Realität einen schnell ein. Quälend lange fünf Sekunden vergehen, erst danach geht’s weiter. Dann ist der eigene Phaser wieder aktiv und man kann selbst wieder Punkte sammeln.

Dabei vergehen die 15 Minuten Spielzeit wie im Flug. Ständig flitzt man hin und her, verfolgt andere oder wird von anderen Gegenspielern gejagt. Das sorgt nicht nur für reichlich Bewegung, sondern fordert auch strategisches Denken. Besonders dann, wenn man den Modus "Team gegen Team" spielt. Wer sich in den Funsport Lasertag verliebt hat, der kann sich Mannschaften anschließen und mit ihnen an Turnieren teilnehmen.

Aufenthaltsdauer

Ein Spiel dauert 15 Minuten. Wer gerne mehrere Runden spielen möchte, sollte am besten zwischen den Durchgängen immer wieder kleinere Pausen einlegen. Denn während des Spiels wird viel gerannt und versteckt. So kann man nach einem kurzen Zwischenstopp im Foyer wieder mit neuer Power ins nächste Abenteuer starten.

Je nach Ausdauer und Spielspaß kann man schnell stundenlang in die Lasertag-Welt abtauchen.

Service

Wertsachen können bequem im Spind verstaut werden. Nach einer informativen Einführung wird die Ausrüstung verteilt. Bei Fragen und Wünschen stehen die freundlichen Mitarbeiter parat. Der Spielstand ist nach der Partie auf einem Bildschirm zu sehen. Wer eine Pause einlegen möchte, kann seinen Durst oder Hunger mit kleinen Snacks an der Theke stillen.

Was mitzubringen ist

Wechselkamotten inklusive Handtuch wären nicht schlecht. Denn beim Spielen, gerade wenn mehrere Runden hintereinander abgespult werden, kommt man schnell ins Schwitzen. Und da wären wir beim zweiten Punkt: Eine gute Fitness ist gefragt, da man ständig in Bewegung ist. Ganz oben auf der Prioritätenliste aber steht der Spaß, den man mitbringen sollte.

Darauf ist zu achten

Regeln beachten: Nicht auf den Boden legen oder auf Hindernisse klettern. Rempeln und Schubsen sind ebenfalls ein No-Go.

Nicht auf den Boden legen oder auf Hindernisse klettern. Rempeln und Schubsen sind ebenfalls ein No-Go. Angst vor Dunkelheit: Der Raum ist recht dunkel. Da sorgen die neonfarbenen Markierungen kaum für Abhilfe. Für Menschen mit einer Abneigung gegen Dunkelheit ist das Lasergame eher nichts.

Der Raum ist recht dunkel. Da sorgen die neonfarbenen Markierungen kaum für Abhilfe. Für Menschen mit einer Abneigung gegen Dunkelheit ist das Lasergame eher nichts. Viele Kindergruppen: Gerade am Wochenende sind viele Gruppen von Kindern vor Ort. Wer also lieber mit Großen "taggen" möchte, sollte das beim Reservieren mitteilen. Ab 20 Uhr tummeln sich erfahrungsgemäß fast nur noch Erwachsene im Laser-Labyrinth.

Barrierefreiheit

Für Rollstuhlfahrer ist Lasertag wegen der vielen Hindernisse leider nichts.

Fazit

Auf einer Skala von 1 bis 10 verdient Lasertag die volle Punktzahl. Der Spaßfaktor ist wirklich groß. In Begleitung von mehreren Freunden sollte man den Team-Modus wählen. Bist du solo unterwegs oder mit einem Kumpel da, bietet sich eher die Variante "Jeder gegen jeden" an. Bei Lasertag kommt nie Langeweile auf, sodass hundertprozentige Wiederholungsgefahr besteht.