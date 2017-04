Riechen, Fühlen, Schmecken: Im Schloss Freudenberg in Wiesbaden dreht sich alles um unsere Sinne. Über 100 Stationen laden zum Ausprobieren ein. Lohnt sich ein Besuch? Unser 14 Jahre alter Praktikant Paul hat den Test gemacht.

Im Schloss Freudenberg in Wiesbaden geht es vor allem darum, die eigenen Sinne testen. Ganz wichtig dabei: alles selbst ausprobieren und entdecken. Auf drei Stockwerken und im Garten der alten Villa gibt es über 100 Stationen. Ein besonderes Highlight verbirgt sich im Keller: die Dunkelbar.

Action- und Spaßfaktor

Wie bringe ich das Wasser in der Klangschale zum Sprudeln? Woran erinnert mich dieser Geruch? Auf was laufe ich da gerade? Im Schloss Freudenberg geht es weniger um Action, sondern vielmehr darum, mit den Sinnen zu spielen und spannende Phänomene zu entdecken. Alles darf angefasst und ausprobiert werden. Eine festgelegte Route gibt es nicht - jeder testet das, worauf er Lust hat.

Weitere Informationen Ferienangebote Lernen, wie man ein Feuer macht oder mit Pfeil und Bogen schießt - das alles ist in den Ferien möglich. Weitere Infos gibt es hier . Ende der weiteren Informationen

Gleich in der Eingangshalle gibt es eine Klangschale mit Wasser, das man durch gleichmäßige Bewegungen an den Griffen zum Sprudeln bringen kann. Im Untergeschoss wartet das Highlight: Im Dunkelgang kann man sich alleine oder zu zweit durch die komplette Finsternis tasten, vorbei an kühlen Steinwänden und Stöcken.

In der Dunkelbar werden dann "besondere" Gerichte wie "Daumen mit Fingernagel", "Sonnenscheiben" oder "Rabensaft" angeboten. Keine Angst, von den Namen sollte man sich nicht abschrecken lassen.

Aufenthaltsdauer

Für einen Besuch im Schloss Freudenberg sollte man sich Zeit nehmen, da es viel auszuprobieren gibt. Allein für den Weg durch den Dunkelgang und den Besuch der Dunkelbar muss man etwa eine Stunde einplanen. Ansonsten kommt es darauf an, wie viel man sehen und entdecken möchte. Drei oder vier Stunden kann man hier locker verbringen.

Service

Man kann sich völlig eigenständig durch das Schloss und den Garten bewegen. Auf den einzelnen Stockwerken und im Garten stehen Mitarbeiter bereit, die ausführlich erklären, worauf es bei den einzelnen Stationen ankommt.

Gelingt etwas nicht, wie zum Beispiel das Wasser in der Klangschale zum Sprudeln zu bringen, helfen sie. Möchte man sich in den Dunkelgang oder in die Dunkelbar wagen, muss man Bescheid geben. Denn hier führt ein blinder Mitarbeiter die Besucher in kleinen Gruppen durch.

Das Wasserbecken drehen und abwarten, welches Sandmuster sich ergibt. Bild © hessenschau.de

Was mitzubringen ist

Mitbringen müssen Besucher nur Interesse am Entdecken und genügend Zeit, um viel auszuprobieren. Snacks und Getränke werden in einem kleinen Café angeboten. Man darf sich aber auch selbst Verpflegung mitbringen.

Darauf ist zu achten

Angst vor Dunkelheit : Wer sich vor Dunkelheit und engen Gängen fürchtet, sollte den Dunkelgang und die Bar meiden.

: Wer sich vor Dunkelheit und engen Gängen fürchtet, sollte den Dunkelgang und die Bar meiden. Stationen im Garten: Stationen wie der Barfußpfad befinden sich draußen und machen nur richtig Spaß, wenn das Wetter gut ist.

Barrierefreiheit

Leider sind nur die Stationen im Erdgeschoss und einige im Garten barrierefrei zu erreichen.

Mein Fazit

Alle Mitarbeiter waren sehr hilfsbereit. Toll war, dass der Dunkelgang und die Dunkelbar von einem Blinden gezeigt wurde. Dass man alles anfassen und ausprobieren durfte, hat das Erlebnis im Schloss abgerundet.