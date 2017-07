Laue Sommerabende, funkelnde Sterne und dazu Blockbuster oder Arthouse-Produktionen auf der Riesenleinwand: Jetzt bieten wieder viele Open-Air-Kinos in Hessen Filme für jeden Geschmack. Hier eine Auswahl nach Regionen.

Open-Air-Kino in Kassel

Zeitraum: 30. Juni bis 3. September

Eintritt: 8 Euro, Filme mit Überlänge kosten 1 Euro Aufpreis.

Einlass: Jeweils etwa eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, Filmbeginn im Juli gegen 22:00 Uhr, im August gegen 21.30 bzw. 21 Uhr, im September 20.45 Uhr

Filme: La La Land, Die Schöne und das Biest, Nocturnal Animals, Moonlight, T2 Trainspotting, Tschick, Toni Erdmann u.vm.

Ort: Im Hof des Kulturzentrums Dock 4, Untere Karlsstraße 4, 34117 Kassel

Wissenswertes: Das diesjährige Programm steht im Zeichen der documenta 14: So werden auch neun Filme gezeigt, die überwiegend zeitgenössische documenta-Künstler porträtieren, darunter Joseph Beuys und Gerhard Richter. Es gibt insgesamt 600 Sitzplätze. Eine Sitzplatzreservierung ist nicht möglich. Die Vorführungen finden bei jedem Wetter statt. Speisen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden. Die Platzwahl ist frei.

Homepage des Veranstalters: Open-Air-Kino Kassel

Open-Air-Kino in Melsungen

Zeitraum: 30. Juni bis 18. August jeweils am Freitag

Eintritt: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro

Einlass: etwa eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, Filmbeginn 21.30 Uhr

Filme: Ein Mann namens Ove, Nowhere Boy, Arrival, Das brandneue Testament, Der Staat gegen Fritz Bauer u.a.

Ort: Freilichtbühne, Lindenbergstraße, 34212 Melsungen

Wissenswertes: Die Freilichtbühne mitten in der Parkanlage hat Platz für rund 250 Besucher. Decken, Kissen und Stühle muss man mitbringen. Auch was man für das leibliche Wohl braucht, sollte man einpacken. Wer wissen möchte, ob die Veranstaltung wegen schlechten Wetters ausfallen muss, kann dies ab zwei Stunden vor Beginn unter der Hotline 0160 92946045 erfahren.

Homepage des Veranstalters: Freilichtbühne Melsungen

Open-Air-Kino im Landgrafenschloss Butzbach

Zeitraum: 19. Juli bis 5. August

Eintritt: 7,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro, Logen-Plätze 18 Euro, Tisch-Reservierung im Biergarten 5 Euro

Einlass: Abendkasse ab 19 Uhr geöffnet, Filmbeginn gegen 21.45 Uhr

Filme: Abgang mit Stil, Baywatch, La La Land, Lion, Ein Dorf sieht schwarz, Das Pubertier u.v.m.

Ort: Schlossplatz, 35510 Butzbach

Wissenswertes: Vor dem Hauptfilm gibt es jeden Tag einen Kurzfilm, dazu auch Bingo und ein amüsantes Vorprogramm. Insgesamt gibt es 2.000 Sitzplätze, hinzu kommen 80 Logen-Plätze sowie Platz für 100 Personen an Tischen und Stühlen, die gebucht werden können. Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet.

Homepage des Veranstalters: Open-Air-Kino im Landgrafenschloss Butzbach

Der Hof des Landgrafenschlosses in Butzbach verwandelt sich im Sommer zum Open-Air-Kino. Bild © Butzbacher Filmtheater Betriebsgesellschaft mbH

Open-Air-Kino in Limburg

Zeitraum: 4. bis 25. August, jeweils am Freitag

Eintritt: kostenfrei

Einlass: Filmbeginn jeweils bei Anbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr

Filme: Gezeigt werden aktuelle Filme, die Titel stehen allerdings noch nicht fest.

Ort: Tal Josaphat, 65549 Limburg

Wissenswertes: Bei Regen fallen die Vorstellungen aus. Es gibt keine Sitzplätze. Also unbedingt an Stühle, Decken und Kissen denken. Auch Speisen und Getränke dürfen mitgebracht werden.

Homepage des Veranstalters: Open-Air-Kino Limburg

Sommernachts-Open-Air-Kino in Marburg

Zeitraum: 12. Juli bis 2. August

Eintritt: 8 Euro (VVK 7 Euro), ermäßigt 7 Euro (VVK 6 Euro), Aufpreis für Überlänge je nach Film 0,50 oder 1 Euro, Jubiläumspass für fünf Vorführungen: 25 Euro

Einlass: Jeweils etwa eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, Filmbeginn bei Anbruch der Dunkelheit gegen 21.45 Uhr

Filme: Zum Verwechseln ähnlich, Shutter Island, La La Land, 2001: Odyssee im Weltraum, Fifty Shades of Grey, Walk The Line u.vm.

Ort: Schlossparkbühne, 35037 Marburg

Wissenswertes: Die Veranstalter rühmen ihre 200 Quadratmeter große Bildwand als eine der "schönsten und besten Open-Air-Kinos Europas". Insgesamt 1.250 Sitzplätze mit Sitzkissen gibt es. Wer es kuschelig haben möchte, sollte eine Decke mitbringen. Im Schlossbereich sind nur wenige Parkplätze vorhanden. Auf dem Gelände gibt es Getränke- und Imbiss-Stände, auch Süßwaren, Eis und Popcorn kann man vor Ort kaufen.

Homepage des Veranstalters: Open-Air-Kino Schlossparkbühne

OpenEyes Filmfest in Marburg

Zeitraum: 20. bis 23. Juli

Eintritt: 9,50 Euro, ermäßigt 7,50 Euro, Festivalkarte 35 Euro, ermäßigt 30 Euro, Tageskarte 11 Euro, ermäßigt 9 Euro, Themenblock 5,50 Euro, Wiederholungsfilm 4 Euro, Sonntagsbrunch 6 Euro

Einlass: Filmbeginn 22 Uhr

Filme: Internationale Kurzfilme aller Genres

Ort: Café Trauma, Afföllerwiesen 3a, 35039 Marburg

Wissenswertes: Im Garten des Café Trauma gibt es 300 Sitzplätze, außerdem Liegestühle und ein Strandkorb. Decken können ausgeliehen werden. Bei schlechtem Wetter werden Regencapes verteilt. Wenn das Wetter gar nicht mitspielt, werden die Vorführungen in das Theater des g-Werks verlegt. Am Freitagabend steigt die Aftershow-Party. An allen Tagen sind auf dem Gelände im Garagenkino Filme zu sehen, die nicht im Wettbewerb laufen. Die abends gezeigten Wettbewerbsfilme sind am Folgetag mittags im traumaKino zu sehen. Kalte und warme Getränke, Kuchen, verschiedene Snacks, Popcorn und Leckeres vom Grill (auch vegetarisch und vegan) gibt es an der Bar.

Homepage des Veranstalters: OpenEyes Filmfest

Kinosommer in Wölfersheim

Zeitraum: 10. bis 13. August

Eintritt: 7,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro, Reservierung 1 Euro Aufpreis

Einlass: ab 19 Uhr, Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.20 Uhr

Filme: Ich einfach unverbesserlich 3, Fluch der Karibik 5, Baywach, Der wunderbare Garten der Bella Brown

Ort: Seearena am Ufer des Wölfersheimer Sees, 61200 Wölfersheim

Wissenswertes: Neben der Bestuhlung gibt es auch noch eine Palettenlounge sowie eine Lounge mit Bistrotischen, für die man Plätze reservieren kann. Decken und Kissen müssen selbst mitgebracht werden.

Homepage des Veranstalters: Wölfersheimer Kinosommer

Bild © Stadtverwaltung Wölfersheim

Open-Air-Kino im Freibad Bad Vilbel

Zeitraum: 27. Juli bis 9. August

Eintritt: 8 Euro, ermäßigt 7 Euro

Einlass: ab 20:15 Uhr, Filmbeginn gegen 21:45 Uhr

Filme: Willkommen bei den Hartmanns, La La Land, Die Schöne und das Biest, Lucky Looser, Baywatch, Grease sing-a-long uvm.

Ort: Freibad Bad Vilbel, Huizener Straße 1, 61118 Bad Vilbel

Wissenswertes: Es gibt 1.000 Sitzplätze mit Arm- und Rückenlehnen. Decken und Isomatten können mitgebracht werden, mit denen man es sich auf der Wiese bequem machen kann. Eigene Stühle dürfen nicht aufgestellt werden. Gespielt wird bei fast jedem Wetter, Regencapes gibt es für 1 Euro. Große Gepäckstücke dürfen nicht mitgebracht werden. Eigene Speisen und Getränke sind ebenfalls verboten.

Homepage des Veranstalters: Kino im Freibad Bad Vilbel

Bei Blockbustern und entsprechender Witterung kann es in Bad Vilbel schon mal voll werden. Bild © Open Air Kino Bad Vilbel

Freiluftkino in Frankfurt

Zeitraum: 6. bis 29. Juli

Eintritt: 9 Euro

Einlass: 19 Uhr, außer am 29. Juli: 20 Uhr

Filme: Elle, La La Land, Get Out, Moonlight, Paterson, Ghostland, Arrival u.a.

Ort: Freiluftkino, Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt

Wissenswertes: Welcher Film läuft, wird immer erst wenige Tage vorher bekannt gegeben. Am letzten Abend wird auch Livemusik gespielt. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad empfohlen - kostenlose Parkplätze stehen nicht zur Verfügung. Das Parkhaus am Goetheplatz ist die nächstgelegene Parkmöglichkeit. Speisen und Getränke gibt es vor Ort. Der Zugang zum Gelände ist barrierefrei, die Sanitäranlagen allerdings nicht. Für Begleitpersonen körperlich eingeschränkter Besucher ist der Eintritt frei. Bei schlechtem Wetter werden die Vorstellungen nach Möglichkeit auf ein anderes Datum verlegt. Informationen hierzu gibt es tagesaktuell auf der Homepage und auf der Facebook-Seite der Veranstaltung .

Homepage des Veranstalters: Freiluftkino Frankfurt

Sommerkino im Städel Frankfurt

Zeitraum: 12. bis 15. Juli

Eintritt: frei

Einlass: ab 19 Uhr, Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit, Beginn des Kinderfilms 15 Uhr

Filme: Blow-Up, Palermo Shooting, Memento, Pünktchen und Anton

Ort: Städel Museum, Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt

Wissenswertes: Bei schlechtem Wetter werden die Filme im Museum gezeigt. Stühle und Decken sollten mitgebracht werden, allerdings keine Speisen und Getränke - die gibt es vor Ort. Vor Filmbeginn sorgt ein DJ für sommerliche Stimmung. Welcher Film am letzten Abend gezeigt wird, kann auf der Facebook-Seite der Veranstaltung oder im Städel selbst abgestimmt werden. Zur Wahl stehen Mary & Max - oder: Schrumpfen Schafe, wenn es regnet?, Das Labyrinth der Wörter oder Ziemlich beste Freunde.

Homepage des Veranstalters: Sommerkino im Städel-Garten

Shorts at Moonlight in Frankfurt-Höchst

Zeitraum: 12. bis 30. Juli jeweils Mittwoch bis Sonntag

Eintritt: 10 Euro, Festivalpass für alle 17 Vorstellungen: 30 Euro

Einlass: ab 19:30 Uhr, Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.20 Uhr

Filme: Es wird jeden Abend ein anderes Programm gezeigt. Zu sehen sind jeweils sieben kurze Filme, die zwischen 1 und 30 Minuten lang sind.

Ort: Höchster Schloss, 65929 Frankfurt-Höchst

Wissenswertes: Bei schlechtem Wetter gibt es kostenlos Regencapes. Auch der Umzug ins Filmzelt ist möglich. Für das Festival wurden über 1.000 Filme eingereicht.

Homepage des Veranstalters: Shorts at Moonlight

Kinovergnügen im Schloss-Ambiente in Frankfurt-Höchst Bild © Kurzfilmfestival.de

Open-Air-Kino Haus am Dom in Frankfurt

Zeitraum: 21. Juli bis 13. August

Eintritt: 11 Euro, ermäßigt 9 Euro, Karte für drei Vorführungen 27 Euro

Einlass: Filmbeginn 20.30 Uhr

Filme: Frühstück bei Monsieur Henri, Vor der Morgenröte, I am Not Your Negro, The Happy Film u.a.

Ort: Haus am Dom, Domplatz 3, 60311 Frankfurt

Wissenswertes: Die Dachterrasse des Kultur- und Bildungszentrums bietet Platz für rund 150 Sitzplätze. Bei Regen finden die Vorführungen im Großen Saal statt. Speisen und Getränke sind erhältlich. Karten- und Sitzplatzreservierungen sind nicht möglich. Die Platzwahl ist frei.

Homepage des Veranstalters: Sommerkino auf dem Dach

Hafenkino Open-Air in Offenbach

Zeitraum: 1. Juni bis 27. August

Eintritt: je nach Film 8 oder 9 Euro

Einlass: Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr

Filme: Ein Dorf sieht schwarz, Siebzehn, In Zeiten des abnehmenden Lichts, Manchester by the Sea, Axolotl Overkill u.v.m.

Ort: Hafenkino, Nordring 129, 63067 Offenbach

Homepage des Veranstalters: Hafenkino Open-Air

Kino in industrieller Idylle auf dem Gelände des Hafen 2 in Offenbach Bild © Hafen 2 Offenbach

Bilderwerfer Open-Air-Filmfest in Wiesbaden

Zeitraum: 29. Juni. bis 22. August

Eintritt: frei

Einlass: ab 19:30 Uhr, Filmbeginn ab Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr

Filme: Ein Mann namens Ole, Der Marsianer - Rettet Mark Watney, Paterson, T2 Trainspotting u.a.

Ort: Reisinger-Anlagen, 65189 Wiesbaden

Wissenswertes: Vorab wird ein Kurzfilm gezeigt. Es gibt keine Stühle, deshalb Decken, Stühle oder Sessel selbst mitbringen. Getränke gibt es an der Bar. Foodtrucks bieten Snacks. Die Anreise wird mit Bus oder Bahn bis zum Hauptbahnhof empfohlen. Wer mit dem Pkw anreist, kann auf dem Kongress-Parkplatz, bei den Rhein-Main-Hallen oder auf dem Schlachthofgelände parken.

Homepage des Veranstalters: Bildwerfer Open-Air-Filmfest

Open-Air-Hafenkino "Schiff" in Wiesbaden-Schierstein

Zeitraum: 3. bis 6. August

Eintritt: 8 Euro (VVK 7 Euro)

Einlass: ab 20 Uhr, Film ab Einbruch der Dunkelheit

Filme: Mein Blind Date mit dem Leben, La La Land, Ich - einfach unverbesserlich 3, Fluch der Karibik 5

Ort: Schiersteiner Hafen, Christian-Bücher-Straße 22, 65201 Wiesbaden

Wissenswertes: Am Samstag und Sonntag wird das Hafenkino durch den "Street Food Markes" ergänzt. Ab 11 Uhr sorgen 40 Stände für Leckeres aus aller Welt.

Homepage des Veranstalters: Schiff-Festival

Sommer-Kino-Open-Air auf Burg Lindenfels

Zeitraum: 24. bis 26. August

Eintritt: ab 4 Euro, an der Abendkasse 7 bzw. 8 Euro

Einlass: Beginn ca. 20.45 Uhr

Filme: Willkommen bei den Hartmanns, Die Schöne und das Biest, Fast & Furious

Ort: Burg Lindenfels, Burgstraße, 64678 Lindenfels

Homepage des Veranstalters: Sommer-Kino auf Burg Lindenfels

Open-Air-Kino in Seeheim-Jugenheim

Zeitraum: 1. Juni bis 26. August jeweils Mittwoch bis Samstag

Eintritt: 6,50 Euro, Kinopass für fünf Vorstellungen: 25 Euro

Einlass: Abendkasse und Biergarten sind ab 20.30 Uhr geöffnet, Filmbeginn im Juli gegen 21.45 Uhr, im August gegen 21.30 Uhr

Filme: Captain Fantastic, Toni Erdmann, Bob der Streuner, Jackie, Vaiana, SMS für Dich u.v.m.

Ort: Schuldorf Bergstraße, Sandstraße, 64342 Seeheim-Jugenheim

Wissenswertes: Der Veranstalter schaltet bei extremen Wetterlagen ab 18 Uhr ein Unwettertelefon (06257 969366). Eigenen Speisen und Getränke mitzubringen, ist nicht erwünscht. Es gibt einen Biergarten. Wer es kuschelig haben möchte, sollte sich Kissen und Decken mitbringen.

Homepage des Veranstalters: Open-Air-Kino Seeheim-Jugenheim