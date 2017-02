Bunt und laut: In den hessischen Innenstädten herrschte am Sonntag dichtes Gedränge.

Die fünfte Jahreszeit hat ihren Höhepunkt erreicht. Am Sonntag herrschte bei viel Sonnenschein ausgelassene Stimmung in den großen und kleinen Narrenhochburgen im Land.

Kunterbunte Kostüme, Süßigkeiten und Kusshände: Gemeinsam mit Hunderttausenden Zuschauern haben die hessischen Fastnachtsvereine am Sonntag ihre traditionellen Umzüge gefeiert. Um 12.11 Uhr begann der närrische Tag in Frankfurt unter dem Motto "Frankfurts Fastnacht, die gefällt - Spaß und Tanz im Narrenzelt!"

92 Vereine mit fast 3.000 Teilnehmern hatten sich angemeldet. 73 Wagen rollten auf einer vier Kilometer langen Strecke vom Untermainkai in Richtung Römer. Immer wieder zeigte sich die Sonne. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sprach von einem "vergnügten Umzug, bei dem die Vereine hohen und kreativen Einsatz gezeigt haben".

Innenstädte in der Hand der Narren

In der Landeshauptstadt Wiesbaden setzte sich um 13.11 Uhr unter Jubel am Elsässer Platz der Umzug in Bewegung. 55 Fahrzeuge, sieben Kutschen und 35 Musikgruppen bewegten sich bei Sonnenschein durch die Innenstadt. "Unsere Highlights waren das Wetter und die tollen Kostüme", sagte Zugmarschall Harald Müller, der von 400.000 Besuchern sprach. Nach dem Umzug wurde mit Bands und Verkaufsständen auf dem Schlossplatz "uff de Gass" weiter gefeiert. Das Rathaus stand den Narren zum Aufwärmen und für den Kauf von Getränken zur Verfügung.

Um 13.33 Uhr startete der Fastnachtsumzug in Gießen, der sich mit etwa hundert Zugnummern durch die Straßen der Innenstadt schlängelte. Für den Umzug in Heppenheim, der um 14.11 Uhr begann, hatten sich 106 Teilnehmer angemeldet. In Fulda und Dieburg waren die Kinderumzüge an der Reihe. Am Montag geht es mit den großen Rosenmontagsumzügen weiter.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Die Städte hatten die Sicherheitsvorkehrungen bei ihren Umzügen nach den Terrorangriffen des vergangenen Jahres erhöht. Mit Betonpollern, geparkten Lastwagen und mehr Personal sorgte die Frankfurter Polizei für mehr Sicherheit für die Narren.

Beim Wiesbadener Fastnachtsumzug galt in bestimmten Abschnitten des Umzugs ein Fahrverbot für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gewicht. Für den Umzug in der Fuldaer Innenstadt am Montag stockte die Polizei ihr Personal auf mehr als 200 Beamte auf und erweiterte die Videoüberwachung.