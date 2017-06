Campen muss man mögen: dünne Matratzen, kaum Schallschutz und oft ein muffiger Geruch. Freunde des komfortableren In-der-Natur-Wohnens locken Glamping-Angebote: glamouröses Campen in großen Holzfässern oder Zelt-Lodges.

Der Chef des Campingplatzes Weilburg-Odersbach macht ein Fass auf. Stolz öffnet Thomas Kremer die Tür zu einem runden Ferienhäuschen in Form eines Fasses. "Komfortabel, aber direkt in der Natur gelegen. Wie Zelten, nur besser", sagt Kremer mit Blick auf den vier Meter langen und zwei Meter breiten Raum.

Das Fass ist komplett mit Holz verkleidet und mit Holzmöbeln ausgestattet. Das zwei Meter breite Doppelbett bietet zwei Erwachsenen reichlich Platz, dazu können zwei Kinder auf ausziehbaren Pritschen übernachten. Eine Infrarotheizung an der Decke sorgt für wohlige Wärme.

Die Wohn-Fässer stehen am Rand des mittelhessischen Campingplatzes, etwas erhöht mit unverbautem Blick in den Wald. Dahinter stehen sogenannte Lodges: geradezu luxuriöse Hütten mit eigenem Bad, Küchenzeile, Flachbildfernseher und einem Grill. Auf Wunsch können die Gäste hier sogar Frühstück dazu buchen. Das ist schon nicht mehr Camping, sondern Glamping - die glamouröse Form des In-der-Natur-Übernachtens.

Camping-Flair ohne Rückenschmerzen

Ernst-Rudolf Müller ist Vorsitzender des hessischen Landesverbands der Campingwirtschaft. Er stellt fest: Seit einigen Jahren steigt das Angebot im Bereich Glamping stark, und auch die Nachfrage wächst. Viele Glamper hätten vorher nur wenig Bezug zum klassischen Camping gehabt, sagt Müller.

Glamping-Unterkünfte versprechen den Komfort eines Hotels oder einer Ferienwohnung, behalten aber den Flair des Campens bei. Mitten in der Natur sein, in einer einzigartigen Unterkunft, nicht Wand an Wand mit anderen Hotelgästen. Ähnlich wie klassische Camper suchen auch viele Glamper im Urlaub Abenteuer und Freiheit. "Sie wollen in einer lockeren Atmosphäre Urlaub machen und mal was anderes erleben - aber ohne Rückenschmerzen", sagt Müller.

Wo kann man in Hessen glampen?

Ähnliche Fässer wie in Weilburg gibt es in der Taufsteinhütte in der Nähe von Schotten (Vogelsberg) zu mieten. Dort heißen sie "Schlummer-Weinfässer". Mit Blick auf den Hoherodskopf, Zugang zu einer Sauna und Frühstück im Restaurant nebenan bieten sie einigen Komfort.

Wohnfässer und Holz-Lodges auf dem Campingplatz Weilburg-Odersbach. Bild © Rebekka Dieckmann (hr)

In die Rubrik Glamping fallen auch Luxus-Zelte, wie man sie von teuren Safari-Touren durch Afrika kennt. Ein Campingplatz in Naumburg (Kreis Kassel) etwa bewirbt ein Luxus-Zelt mit Holzdielen, schicken Möbeln, Küchenzeile und eigenem Badezimmer. Auch der Campingplatz Odenwaldidyll in Fischbachtal (Darmstadt-Dieburg) hat zwei solcher Zelt-Lodges im Angebot.

Den wohl direktesten Kontakt mit der Natur finden Glamper vermutlich in Baumhäusern, wie man sie zum Beispiel im Baumhaushotel Robins Nest in Witzenhausen (Werra-Meißner) mieten kann: Hier wohnt man quasi zwischen Vögeln und Eichhörnchen, mitten in den Baumwipfeln, blickt durch bodentiefe Fenster in den Wald und schläft im gemütlichen Doppelbett.

Glamping hat seinen Preis

Nach Auskunft von Ernst-Rudolf Müller ist für jedes Übernachtungsfass und jedes fest installierte Zelt eine Baugenehmigung nötig. Das wüssten viele Campingplatz-Betreiber nicht - und auch die Bauämter wüssten manchmal nicht, was sie mit diesen Sonderfällen anfangen sollen, berichtet Müller. Der Camping-Landesverband arbeitet deshalb an einer neuen Campingplatzverordnung. Sie soll das Aufstellen von Glamping-Unterkünften erleichtern.

Das glamouröse Campen hat natürlich seinen Preis, der deutlich über einer Zeltplatzmiete liegt. Die inzwischen schon recht verbreiteten Übernachtungsfässer kosten meistens zwischen 40 und 80 Euro pro Nacht, vergleichbar mit einer Ferienwohnung. Zeltlodges gibt es ab 60 Euro, können aber auch doppelt so teuer zu Buche schlagen. Für die Nacht im Baumhaus sollten Glamper sogar mit Preisen ab 150 Euro rechnen. Sie bieten dafür oft großzügig Platz für bis zu vier Personen.