Hessen für lau: Hier gibt's Tipps zu Veranstaltungen in ganz Hessen, die Sie unter der Woche kostenfrei besuchen können. Von Konzerten über Kino bis zu Ausstellungen.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen – auch in Ihrer Region:

Montag

Es ist eine Tradition am 1. Mai. Der Frankfurter Radklassiker startet am Montag um 12 Uhr und Interessierte haben die Möglichkeit, an mehreren Orten der Strecke ihren Idolen zuzujubeln. Alle Informationen zur Strecke, den Fahrern und dem Livestream erhalten Sie hier.

Adresse: Eventgelände Eschborn, Parkplatz Möbelhaus, Eschborn Elly-Beinhorn-Straße 3-7 65760 Eschborn

Dienstag

Der Lesekreis des Buchladens am Freiheitsplatz spricht am Dienstag über den Romanklassiker "Wer die Nachtigall stört" der US-amerikanischen Schriftstellerin Harper Lee. Beginn ist um 19.30 Uhr, um vorherige Anmeldung unter buchladen@freiheitsplatz.de, persönlich oder telefonisch unter 06181/28180 wird gebeten.

Adresse: Buchladen am Freiheitsplatz, Am Freiheitsplatz 10, 63450 Hanau

Mittwoch

Meisterwerke der Lithografie aus den Sammlungen der Stadt Offenbach stehen im Zentrum der Vernissage, die Sie am Mittwoch im Haus der Stadtgeschichte besichtigen können. Los geht es um 18 Uhr.

Adresse: Haus der Stadtgeschichte, Herrnstr. 61, 63065, Offenbach

Donnerstag

Im Wiesbadener Heimathafen heißt es wieder Donnerstalk, einem Treffern der Wiesbadener Kreativ-, Web- und Gründerszene. Thema diesmal: "Virtual Reality & Augmented Reality”. Eine Live-Demo der aktuellsten VR-Brillen ist ebenfalls geplant. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Adresse: heimathafen Wiesbaden, Karlstraße 22, 65185 Wiesbaden

Test eines Virtual Reality Spiels mit einer Spezialbrille. Bild © picture-alliance/dpa

Weitere Informationen Tipps, Fragen oder Anregungen zu "Hessen für lau"? Schreiben Sie eine Mail. Ende der weiteren Informationen

Freitag

Ganz viel Kunst steht am Freitag in Frankfurt auf dem Programm. Das Museum für Angewandte Kunst startet die Ausstellung Picknick-Zeit ab 20 Uhr und in Frankfurts Stadtmitte öffnen gleich mehrere Galerien ihre Pforten ab 18 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie hier .

Adresse: Museum Angewandte Kunst, Frankfurt am Main, Schaumainkai 17, 60594 Frankfurt

Montag

Gleich mehrere Orte feiern in Nordhessen den Tag der Arbeit. Beispielsweise in Breuna-Oberlistingen, dort glüht ab 11 Uhr der Grill und Musik gibt es ebenfalls. Und auch in Grebenhagen startet ab 11 Uhr das Maibaumfest.

Adresse: Oberlistingen: Grillhütte Igelsbettweg (als Einstiegstelle H1 ausgeschildert), 34479 Breuna-Oberlistingen oder Dorfplatz am DGH in Grebenhagen, 34639 Schwarzenborn-Grebenhagen

Dienstag

Anna Haifisch & Max Baitinger lesen am Dienstag in der Kasseler Papiercafé aus ihren Comics. Die beiden Künstler vom Berliner Comicverlag "Reprodukt“ starten um 18 Uhr.

Adresse: Papiercafé, Menzelstrasse 13-15, 34121 Kassel

Die Comic-Zeichnerin Anna Haifisch. Bild © picture-alliance/dpa

Mittwoch

"Gaunereien und Räuberbanden in der Zeit nach Napoleon“ lautet der Titel eines Vortrags des Stadtgeschichtlichen Arbeitskreises am Mittwoch, der Figuren wie den Schinderhannes thematisiert. Ab 20 Uhr.

Adresse: Hospitalkapelle, Steingasse 52, 34613 Schwalmstadt-Treysa

Donnerstag

In Stadtallendorf eröffnen die Kunst- und Kulturtage mit einem Theaterstück, das von Menschen erzählt, die aus dem heutigen Deutschland freiwillig in den Krieg ziehen. Im Anschluss daran gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema. Beginn: 19 Uhr.

Adresse: Stadthalle Stadtallendorf, Bahnhofstraße 2, 35260 Stadtallendorf

Freitag

In Kassel-Bad Wilhelmshöhe spielen internationale Studierende der Musikakademie "Louis Spohr“ Kassel Werke der Klassik und Romantik. Um 17 Uhr geht es los.

Adresse: Augustinum Kassel, Im Druseltal 12, 34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe

Montag

Zu Maifeierlichkeiten lädt der Hofgut Dagobertshausen in Marburg ein. Ziel ist es, dass Groß und Klein an diesem Tag eine schöne Zeit haben und so gibt es unter anderem ein reichhaltiges Aktivitätenangebot für die Kinder. Start ist um 11 Uhr.

Adresse: Hofgut Dagobertshausen, Im Dorfe 14, 35041 Marburg

Dienstag

Unter dem Titel "Ausnahmezustand als Normalzustand? Türkei nach dem Putschversuch“ diskutieren gleich mehrere Politiker und Fachleute, unter anderem Sevim Dagdelen und Norman Paech, über das Verfassungsreferendum, dessen Resultat und was das für Europa bedeutet. Beginn ist um 17.15 Uhr (Einlass 17 Uhr).

Adresse: Hörsaalgebäude der Philipps-Universität, Biegenstraße 14, Audimax, +02/0010, 35037 Marburg

Mittwoch

Der Gießener Bierbrauer aus Andreas Hildenbrand berichtet von seinen Erfahrungen als Gründer und als Unternehmer. Hierbei geht er nicht nur auf die Erfolge ein, sondern offenbart auch die Probleme. Denken Sie darüber nach, eventuell selbst zu gründen? Dann könnte dieser Vortrag für Sie interessant sein. Los geht selbiger um 19 Uhr.

Adresse: Gießener Anzeiger, Am Urnenfeld 12, 35396 Gießen

Donnerstag

Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Römischen Verträge hält der Politologe Ingo Espenschied einen multimedial unterstützten Vortrag mit dem Titel "60 Jahre Römische Verträge – 60 Jahre Europa!“ Er thematisiert unter anderem die Frage, wohin sich Europa entwickelt und wo seine Stärken, Schwächen und Chancen liegen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.

Adresse: Neues Rathaus, Ernst-Leitz-Straße 30-32, 35578 Wetzlar

Freitag

Das Lokal International stellt seine Bühne an diesem Freitag für ambitionierte Künstler zur Verfügung. Für die Veranstaltungen "Open Stage“ kündigen sich schon jetzt vier Bands an, darunter "Carnation Way" und und dem Rapper "Fremast". Start ist um 21 Uhr.

Adresse: Lokal International Gießen, Eichendorffring 111, 35394 Gießen

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Montag

Auch die Osthessen feiern den Maianfang. So zum Beispiel in Hofbieber in der Milseburgstube und beim Tanz in den Mai in Wissels, wo es am Montag um 10.30 Uhr los geht. In Hofbieber spielt die Band "acoustic flavour" ab 12 Uhr.

Adresse: Milseburgstube, Gangolfweg 1, 36145 Hofbieber – Danzwiesen und Rochusstraße, 36093 Künzell-Wissels

Dienstag

Literatur im Stadtschloss heißt es am Dienstag in Fulda. Dort liest die Autorin Zsuzsa Bánk aus ihrem Buch "Schlafen werden wir später“, welches die Freundschaft zweier Frauen feiert. Ab 20 Uhr geht’s los.

Adresse: Fürstensaal, Stadtschloss, Schloßstraße 1, 36037 Fulda

Mittwoch

Interesse am Erlernen von Stricken und anderen Handarbeiten? Dann könnte der wöchentliche Kurs des Landfrauenvereins Schlitzerland etwas für Sie sein. Dieser trifft sich immer mittwochs gegen 19 Uhr, um eine vorherige Anmeldung unter 06642/6334 wird gebeten.

Adresse: Am Buchgraben 2, 36110 Schlitz-Sandlofs

Donnerstag

Im Fuldaer Restaurant heißt es mal wieder "Heim.Spiel", diesmal mit der Band "Zwei-Klang", die eine Mischung aus Chanson und Schlager spielen. Ab 20 Uhr geht es los, um Reservierungen wird gebeten.

Adresse: Heimat. Fulda, Buttermarkt 2-6, 36037 Fulda

Freitag

Ab Freitag widmet sich die Stadt Schlüchtern dem Thema Umweltschutz und hat dafür sogar einen ganz eigenen Markt ins Leben gerufen, bei dem es nicht nur ein Symposium zum Thema "Sanfte Mobilität" geben wird, sondern die Veranstalter daneben auch noch ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine stellten. Beim "Helle Markt" gibt es neben Informationsveranstaltungen auch reichlich Musik. Um 17 Uhr geht’s los, genauere Informationen gibt es hier .

Adresse: Innenstadt, 36381, Schlüchtern

Ein Auto tankt am Strom. Bild © picture-alliance/dpa

Montag

Das Brauhaus Grohe feiert den 1. Mai und lädt ein zu Musik mit dem Americana & Folk Duo Kaluza & Blondell. Ab 11 Uhr genießen Sie dort die ersten Sonnenstrahlen des diesjährigen Sommers.

Adresse: Grohe Brauereiausschank, Nieder-Ramstädter-Straße 3, 64283 Darmstadt

Dienstag

Für geschichtsinteressierte Rüsselsheimer bietet die Stadtbibliothek einen Abend mit Gedichten und Geschichten aus Rüsselsheim. Pierre Dietz liest aus "Verblendungen - der Opel Flakturm", Irene Wohlfahrt aus "Alte Rüsselsheimer" und Viola Köble aus "Künstlerin der Freude". Start ist um 20 Uhr.

Adresse: Stadtbücherei Rüsselsheim, Am Treff 5, 65428 Rüsselsheim

Mittwoch

Der Kinoclub der Büchnerbühne in Riedstadt zeigt am Mittwoch "Komm, süßer Tod“, eine Verfilmung des 1998 erschienenen gleichnamigen Kriminalromans von Wolf Haas. Los geht es ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Adresse: Theatersaal der Büchnerbühne, Kirchstraße 16, Riedstadt-Leeheim

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Donnerstag

Die Französin Suzanne Bohn liest ausgewählte Originalpassagen aus den Büchern der französischen Feministin Benoîte Groult. Beginn der Lesung ist um 20 Uhr.

Adresse: Nachbarschaftsheim Darmstadt, Heidelberger Str. 56, 64285 Darmstadt

Freitag

Über Freimaurer ranken sich ja diverse, teils abstruse Mythen. Um der breiten Öffentichkeit mal einen Einblick zu gewähren, öffnet der Darmstädter Ableger Freimaurer-Loge Zum flammenden Schwert seine Pforten um 19.45 Uhr. Um eine vorherige Anmeldung unter kontakt@darmstadt-freimaurer.de wird gebeten.

Adresse: Freimaurer-Loge "Zum flammenden Schwert", Sandstraße 10, 64283 Darmstadt





Tipps, Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie unserem Autor eine Mail.