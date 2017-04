Hessen für lau: Hier gibt's Tipps zu Veranstaltungen in ganz Hessen, die unter der Woche kostenfrei besuchbar sind. Von Musikveranstaltungen über Kino bis Ausstellungen.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen – auch in Ihrer Region:

Montag

Die Berliner "Geschlechterforscherin" und (selbst ernannte) "Polit-Tunte" Patsy l‘Amour laLove stellt ihr Buch "Beißreflexe. Kritik an queerem Aktivismus, autoritären Sehnsüchten, Sprechverboten" vor. Um 20 Uhr im Café KOZ.

Adresse: Café KOZ, Mertonstraße 26, 60325 Frankfurt

Dienstag

"Casa de música" heißt es am Dienstag in Wiesbaden. Hierbei steht lateinamerikanische Musik im Fokus, DJs und Live Musik bringen den Besuchern diese Klänge näher. Ab 20 Uhr geht es los.

Adresse: Badhaus.Bar, Häfnergasse 3, 65183 Wiesbaden

Mittwoch

"Zurück zum Beton - Brutalistische Architekturansätze", dies ist das Thema eines Filmabends in Offenbach, bei dem die brutalistische Architektur hinterfragt wird. Start der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Adresse: Multiversum, Bieberer Straße 13, 63065 Offenbach

Brutalistische Architektur aus Beton.

Donnerstag

Das Wiesbadener "Wohnzimmer" lädt zu einem kostenlosen Konzert der Band "Green On Gray" und einer anschließenden Jam Session ein. Von Acoustic bis Alternative ist alles dabei, ab 21 Uhr geht es los.

Adresse: Das Wohnzimmer, Schwalbacherstr. 51, 65183 Wiesbaden

Freitag

"Seltsamstag“, das verspricht seltsame Filme, seltsame Musik und dabei weder Essen noch Tanz. So wird der Karfreitag im Jazzkeller Hofheim begangen. Start: 21 Uhr.

Adresse: Jazzkeller Hofheim, Hattersheimer Str. 6b, 65179 Hofheim

Montag

Die Autorin Svea Held stellt ihr neues Buch "Liebesmüh im Quadrat" vor und lädt dabei zu einer Feier ein. In ihrem Werk geht es um die Mühen, die Liebe zu finden und zu binden - und dabei nie den Mut zu verlieren. Um 19.30 Uhr geht es in Kassel los.

Adresse: Buchland Kassel, Pestalozzistr. 9, 34119 Kassel

Dienstag

Ein Kammerkonzert mit Studierenden steht am Dienstag in Kassel auf dem Plan. Das Sommersemester wird eröffnet durch Dr. Marlies Wilde-Stockmeyer von der Musikakademie Kassel. Beginn ist um 19 Uhr.

Adresse: Musikakademie der Stadt Kassel, Louis-Spohr-Konzertsaal, Karlsplatz 7, 34117 Kassel

Mittwoch

Wer sich malerisch austoben und künstlerisch aktiv werden will, der kann am Mittwoch zum offenen Atelier ins Farbenhaus kommen. Der Malertreff startet ab 16 Uhr.

Adresse: Atelier Farbenhaus, Wagnergasse 1, 34613 Schwalmstadt-Treysa

Donnerstag

Seit mehr als 20 Jahren läuft das inzwischen schon legendäre Orchesterprojekt in Eschwege. Innerhalb einer sehr intensiven Woche können sich Musikbegeisterte von 11 bis 16 Jahren im Chor sowie mit ihren Instrumenten im Sinfonieorchester, im Kammerorchester und in kleineren Ensembles austoben. Das Abschlusskonzert der Jungen Eschweger Philharmonie beginnt ab 19 Uhr.

Adresse: Kulturfabrik im alten E-Werk, Mangelgasse 19, 37269 Eschwege

Junge Philharmonie aus Eschwege.

Freitag

Wer an Ostern sportlich aktiv werden will, kann an der geführten Karfreitagswanderung nach Kerstenhausen teilnehmen. Ab 13.30 Uhr geht es los.

Adresse: Bushaltestelle Hardtwaldklinik, Hardtstraße, 34596 Bad Zwesten

Montag

"Bataclan, Breitscheidplatz und wir: Auswirkungen der Terror-Bedrohung". Ein Vortrag des Marburger Sozialpsychologen Ulrich Wagner. Beginn: 19 Uhr.

Adresse: Lomonossow-Keller, Markt 7, Aulgasse, 35037 Marburg

Dienstag

Endlich wieder Ostermarkt in Limburg. Hierbei handelt sich um einen Krammarkt mit circa 80 Ständen. Das angebotene Warensortiment ist breit gefächert und offenbart Spezialitäten, die gewöhnlich nur im Rahmen von Märkten und nicht im stationären Einzelhandel angeboten werden. Besucher können von 8 bis 18 Uhr stöbern.

Adresse: In der Limburger Altstadt, 65549 Limburg a. d. Lahn

Mittwoch

Beim offenen WG BAR Spieleabend ist von einfachen Karten- und Würfelspielen für Einsteiger über Party-Klassiker wie "Activity" und "Tabu" und natürlich "Werwolf" bis hin zu Strategiespielen alles erlaubt, eigene Spiele sind ebenfalls willkommen. Ab 19.30 Uhr fallen die ersten Würfel.

Adresse: WG BAR, Bahnhofstrasse 53, 35390 Gießen

Donnerstag

"Dune Messiah" kommt am Donnerstag nach Wetzlar. Das ist ein Neofolk-Projekt des Gitarristen der Kopenhagener Band "The Woken Dreams". Die Musik ist deutlich inspiriert vom frühen Leonard Cohen, gekoppelt mit einem Hang zu Country Postpunk und Neofolk. Ab 20 Uhr geht es los.

Adresse: Café Vinyl, Silhöfertorstraße 4, 635578 Wetzlar

Freitag

Pelzige Texte zum Haarfreitag, so der Titel der Lesung am Freitag von Pedro Hafermann, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Beginn ab 20 Uhr.

Adresse: Café Amélie, Walltorstr. 17, 35390 Gießen

Montag

Kinderbasteln, denn Ostern steht vor der Tür! An diesem Tag können Kinder Eierkörbe aus Papier basteln. Ab 10 Uhr.

Adresse: DSBO, Isarstraße 6, 36043 Fulda

Dienstag

Am 11. April 2017 ist es wieder soweit, der 25. Gutenachtlauf startet um 21.30 Uhr am Friedhof Lautertal-Engelrod. Eingeladen zum Lauf bei Vollmond sind alle, die Lust auf Bewegung haben und einen Rundkurs von mehreren Kilometern Länge laufen wollen. Der Verein "Laufen gegen Leiden e.V." bittet am Start um eine kleine freiwillige Spende. Das gesammelte Geld wird komplett dem aktuellen Spendenziel zugeführt: dem Tierrechtsverein 'Die Tierretter'.

Adresse: Friedhof Lautertal-Engelrod, aus Richtung Lauterbach vor der Tankstelle rechts.

Vollmond.

Mittwoch

An der Ostereiersuchaktion mit Verlosung können Sie am Mittwoch im Rotenburger Kreisheimatmuseum teilnehmen. Start ist um 14 Uhr.

Adresse: Kreisheimatmuseum Äußerer Schlosshof, 36199 Rotenburg a. d. Fulda

Donnerstag

Entdecken Sie die schönsten Wanderwege der Region und erholen Sie sich aktiv in der Natur. Angeboten wird eine geführte Wanderung in die Umgebung - Heyrings - Eichhofsiedlung mit ingesamt fast 9 Kilometern Länge.

Adresse: Kurhaus, Am Kurpark 10, 36251 Bad Hersfeld

Freitag

Wer es am Karfreitag etwas christlicher mag, der sollte beim Passionskonzert in Lauterbach vorbeischauen. Dort möchte das Römerberg Quartett mit Haydns "Sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze" und Schostakowitschs Quartett Nr. 8 seine Zuhörer mit Innigkeit und Temperament in seinen Bann ziehen. Beginn: 15 Uhr.

Adresse: 36341 Lauterbach, Marktplatz, Stadtkirche Lauterbach

Montag

Live-Musik ist im Herrngartencafé angesagt. Bei gutem Wetter geht ab 17 Uhr los.

Adresse: Herrngartencafé, Schleiermacherstraße 29, 64283 Darmstadt

Dienstag

Ein leises Konzert veranstalten die Binoculers mit einer Mischung aus Indie, Dreampop, Folk und Psychedelic. Start: 20 Uhr.

Adresse: Zucker – VeranstaltungsRaum, Liebfrauenstraße 66, 64289 Darmstadt

Mittwoch

Der Kinoclub der Büchnerbühne in Riedstadt zeigt am Mittwoch den Film "Zwischen Welten". Das Kriegsdrama von 2014 behandelt auch die wirtschaftlichen Interessen bei Kriegen wie dem in Afghanistan. Los geht es ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Adresse: Theatersaal der Büchnerbühne, Kirchstraße 16, Riedstadt-Leeheim

Donnerstag

Ostermarkt zum Gründonnerstag, mit österlichen Ständen und Aktionen in Heppenheim.

Adresse: Fußgängerzone Friedrichstraße, 64646 Heppenheim

Freitag

Und auch in Hessens Süden wird es religiös. Sehr bekannt ist die Karfreitagsprozession in Bensheim mit vier Stationen durch die Innenstadt. Beginn: 10.30 Uhr.

Adresse: Innenstadt, 64625 Bensheim





