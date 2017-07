Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen. Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Lesung "Unsere Jahre - Unser Fulda"

Die drei ehemaligen Fuldaer Oberbürgermeister Wolfgang Hamberger, Alois Rhiel und Gerhard Möller lesen aus ihrem gemeinsamen Buch "Unsere Jahre - Unser Fulda" und erzählen über ihre Amtszeiten, haben Sie die jüngere Geschichte dieser Stadt doch wesentlich mitgestaltet. Beginn ist um 19 Uhr, um Anmeldung unter 0661-1095221 oder t.braehler@frauenberg-fulda.de wird gebeten.

Adresse: Antonius Frauenberg, Am Frauenberg 1, 36039 Fulda

Webmontag Nummer 87 in Frankfurt

Erneut gastiert der Frankfurter Webmontag in der Hausener Brotfabrik. Diesmal stehen unter anderem Fabienne Middeke vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und Alexandra Partale von Place2Help auf der Bühne, die sich und ihre Organisationen vorstellen. Der Webmontag ist eine Veranstaltungsreihe, bei der sich Interessierte über Themen zu Gesellschaft und Technik austauschen können. Einlass ab 19 Uhr, los geht es um 19.30 Uhr.

Adresse: Brotfabrik Hausen, Bachmannstraße 2-4, 60488 Frankfurt

Podiumsdiskussion zur Bundestagwahl: Fake oder Fakt?

Die Bundestagswahl steht vor der Tür - und Schlagwörter, wie Fake-News, Lügenpresse und Bots machen die Runde. Am Dienstag will das Zentrum für Medien und Interaktivität der Uni Gießen mit einer Podiumsdiskussion herausfinden, wie mit eventuellen Irreführungen im Vorfeld der Bundestagswahl umgangen werden kann. Los geht es um 18 Uhr.

Adresse: AUB - Alte Universitätsbibliothek, Bismarckstraße 37, 35390 Gießen

The Great Park im Schlossgarten

Der englische Künstler Stephen Burch alias "The Great Park“ kommt am Dienstag nach Darmstadt in den Schlosspark. Dort tritt der Singer-/ Songwriter im Rahmen der Veranstaltungsreihe "laut und leise“ auf und spielt Songs, die der Folk Musik zuzurechnen sind. Beginn ist um 20 Uhr.

Adresse: Schlossgarten, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt

Mittwoch

Unterwegs in Fechenheim

Frankfurt hat ganze 46 Stadtteile. Selbst eingefleischte Frankfurter werden wohl ihre Schwierigkeiten haben, alle aufzuzählen - doch Fechenheim kennt jeder. Wofür steht dieser Stadtteil eigentlich? Dies versucht das Open Urban Institute am Mittwoch mit einem Stadtspaziergang ab 18.30 Uhr herauszufinden. Interessierte können sich verbindlich per Mail an kontakt@openurbaninstitute.org anmelden.

Adresse: Mainkurbahnhof, An der Mainkur 9-11, 60386 Frankfurt

Rechtspopulismus mal anders?

Im Rahmen des Programms "Misch mit! Miteinander Vielfalt (er)leben" wird am Mittwoch der Frage nachgegangen, was eigentlich mit Menschen passiert, wenn sie zur Zielscheibe von Rechtspopulismus werden. Hierzu sind die drei Referenten Idrees Ibrahim Alkarkhe (Geflüchteter), Roman Jeltsch (response - Beratung für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt) und Tarek Shukrallah (Marburger Schwulenaktivist) eingeladen. Los geht das Gespräch um 19 Uhr.

Adresse: Kerner am Lutherischer Kirchhof, Oberstadt, 35037 Marburg

Rundgang Kunsthochschule

Die Kunsthochschule Kassel lädt zu einem Rundgang ein. Ziel ist es, Interessierten im Lichte der documente 14 die Werke der Kunststudierenden näher zu bringen. Neben einer Reihe unterschiedlicher Ausstellungsstücke wird es über den ganzen Tag auch ein Bühnenprogramm geben. Der Rundgang startet am Donnerstag um 15 Uhr und geht bis einschließlich Sonntag.

Adresse: Kunsthochschule Kassel, Menzelstrasse 13-15, 34121 Kassel

Musik live in Idstein

Im Rahmen der Musikveranstaltungsserie "Idstein Live“ treten jeden Donnerstag Künstler auf und heizen dem Publikum ein. In dieser Woche kommt die Rock-Band "The Other Me“ aus Weilburg nach Idstein auf den Löherplatz. Los geht es um 18 Uhr.

Adresse: Löherpatz., 65510 Idstein

Zwölf Jahre Starkenburg-Festival in Heppenheim

Im südhessischen Heppenheim startet am Freitag das 12. Starkenburg Festival. Wie immer, ist auch in diesem Jahr der Eintritt frei und an drei Tagen gibt es Bühnenprogramm, Unterhaltung und reichlich Musik. Den Anfang machen am Freitag die Bands "Paper Sailor", "Feierowend Band" und "Sticky Boys". Los geht es um 19.30 Uhr, das weitere Programm finden Sie hier. Besonders toll: Es gibt einen Shuttle Service von Heppenheim zur Starkenburg.

Adresse: Starkenburg, Starkenburgweg , 64646 Heppenheim

Sommerkino in Wiesbaden

Der Sommer ist da, die Temperaturen steigen und die Regengefahr sinkt: Das hoffen jedenfalls die Organisatoren des Wiesbadener Sommerkinos, das am Montag den Film "Paterson“ des amerikanischen Kultregisseurs Jim Jarmusch zeigt. Der Film handelt von einem Busfahrer aus New Jersey, der die Poesie entdeckt. Beginn ist um 21 Uhr.

Adresse: Reisinger Anlage, Bahnhofsplatz, 65185 Wiesbaden

