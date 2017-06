Von Konzerten über Kino bis hin zu Ausstellungen. Hier gibt's Tipps zu Veranstaltungen in ganz Hessen, die kostenfrei sind. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Anne-Frank-Tag in Frankfurt

In Frankfurt findet dieser Tage der Anne Frank-Tag statt. Hierbei stehen eine Reihe unterschiedlicher Veranstaltungen auf dem Plan, vom Comicwettbewerb und Ausstellung "Welt retten“ bis hin zu zur Podiumsdiskussion mit dem Titel "Anne Frank: Ikone, Inspiration – Mittel zum Zweck?“ mit Lena Gorelik, Melissa Müller, Lion Wasczyk und der Moderatorin Bärbel Schäfer. Los geht es am Montag ab 10 Uhr, das vollständige Programm können Sie hier einsehen .

Adresse: Unter anderem im Stadthaus, Markt 1, 60311 Frankfurt

Der Literarische Salon und ein maßloser Kaiser

Im 26. Literarischen Salon des Literaturhauses Nordhessen stellen Michael Kaiser und Thomas Bündgen den Roman "Cox oder Der Lauf der Zeit“ von Christoph Ransmayr vor, in welchem ein maßloser Kaiser von China und ein englischer Uhrmacher die Hauptrollen spielen. Beginn ist um 18 Uhr.

Adresse: Antiquariat Winfried Jenior, Marienstraße 5, 34117 Kassel

Das schwarze Gold

In Fulda dreht sich am Dienstag alles um Schallplatten. Im Restaurant "Heimat.“ Stellt der Vinyl-Aficionado Martin Krüpe seine Schmuckstücke vor und lädt Sie dazu ein, eigene Lieblinge mitzubringen, die sodann besprochen und gehört werden. Los geht es um 19 Uhr.

Adresse: Heimat. Fulda, Buttermarkt 2-6, 36037 Fulda

Burkini Beach in Darmstadt

Der Sänger und Gitarrist Rudi Maier kommt mit seinem Solo-Projekt "Burkini Beach“ nach Darmstadt. Im Schlossgarten will er die Zuhörer mit seinen schwer einzuordnenden Songs einfangen, in denen er viel von sich selbst preisgibt. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Adresse: Schlossgarten, Marktplatz 15, 64283 Darmstadt

Bretagne in Wetzlar

Im Rahmen der Kunst- und Kulturtage werden in Wetzlar am Mittwoch Bretonische Märchen unter alten Bäumen erzählt. Klingt ein wenig abenteuerlich, aber wer Märchen aus der westfranzösischen Region kennt und Lust auf Cidre und Gebäck hat, sollte sich dies nicht entgehen lassen. Beginn: 20.30 Uhr.

Adresse: Ludwig-Erk-Platz (hinter der Unteren Stadtkirche) // bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Unteren Stadtkirche statt, 35578 Wetzlar

Barockes in Bad Arolsen

In Bad Arolsen werden am Mittwoch die 32. Arolser Barock-Festspiele eröffnet. Während das Gros der Veranstaltungen nur mit Eintrittskarte besuchbar ist, ist das Eröffnungskonzert selbst sowie der Festakt mit "Jugend musiziert“ kostenfrei besuchbar. Start ist hier um 17 Uhr.

Adresse: Residenzschloss, erst Schlosshof, dann Steinerner Saal, Schloßstraße 27, 34454 Bad Arolsen

Eis am See

Craft Beer Festivals, Food Truck Festivals und jetzt ein Ice Cream Festival? Klingt merkwürdig, könnte aber lecker werden. Und um genau dies zu testen, schauen Sie am besten am Dienstag in Bischoffen am wunderschönen Aartalsee vorbei. Dort werden verschiedenste Stände aufgebaut, Livemusik gespielt und für die Jüngsten wird es neben den süßen Schleckereien auch eine Hüpfburg geben. Das Festival geht von Donnerstag bis einschließlich Sonntag und beginnt um 12 Uhr.

Adresse: Arrtalsee, Am See 12, 35649 Bischoffen

Frau Pauli und Casio Rakete im Kurbad

Gleich zwei Künstler treten am Donnerstag im Kasseler Kollektivcafé Kurbad auf. Sowohl die Göttingerin Frau Pauli als auch Casio Rakete aus Kassel werden an diesem Abend ihre Werke zum Besten geben und bei hoffentlich gutem Wetter ab 19 Uhr auf der terrasse des Kurbads spielen.

Adresse: Kollektivcafé Kurbad, Sternstraße 20, 34123 Kassel

"Kurkonzert" mit Chris Cohen

Der amerikanische Singer-Songwriter Chris Cohen kommt nach Offenbach und stellt sein aktuelles Album "As If Apart“ vor. In der Kapelle der Hochschule für Gestaltung spielt der aus Vermont stammende Musiker Werke, die dem Alternative-Rock zuzurechnen sind. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn 21 Uhr.

Adresse: Kapelle der HfG Offenbach Schloßstraße 31, 63065 Offenbach

Schlossplatzfest in Wiesbaden

Am Freitag beginnt in Wiesbaden die zweite Ausgabe des Schloßplatzfestes. Über drei Tage lang gibt es dort Musik, Informatinsstände, Spaß und ein Charity Street Food Festival, alles in Zusammenarbeit mit dem "Interessenverband für Menschen mit Behinderung e. V. (SUNRISE)“ . Das Fest beginnt um 16 Uhr.

Adresse: Schlossplatz, 65183 Wiesbaden





