Hessen für lau: Hier gibt's Tipps zu Veranstaltungen in ganz Hessen, die unter der Woche kostenfrei besuchbar sind. Von Musikveranstaltungen über Kino bis Ausstellungen.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen – auch in Ihrer Region:

Montag

Im Rahmen der ersten Frankfurter WebWeek gastiert der sogenannte Webmontag erneut in der Hausener Brotfabrik. Diesmal stellen unter anderem Franziska Mucha und Tine Nowak vom Historischen Museum Frankfurt das Konzept "Use the Museum – Stadtlabor Digital" vor. Der Webmontag ist eine Veranstaltungsreihe, bei der sich Interessierte über Themen zu Gesellschaft und Technik austauschen können. Einlass ab 19 Uhr, los geht es um 19.30 Uhr.

Adresse: Brotfabrik Hausen, Bachmannstraße 2-4, 60488 Frankfurt

Der Webmontag Frankfurt in der Hausener Brotfabrik. Bild © Webmontag Frankfurt

Dienstag

In Wiesbaden können Sie am Dienstag die Vernissage zur Ausstellung "Meisterwerke im Tischlerhandwerk“ besuchen. Die Absolventen des aktuellen Meisterkurses der Handwerkskammer Wiesbaden stellen ihre Meisterstücke aus. Sie sind eingeladen, diese "Meisterwerke" kennenzulernen. Los geht es ab 18.30 Uhr

Adresse: Handwerkskammer Wiesbaden (Meistersaal), Bierstadter Straße 45, 65189 Wiesbaden

Mittwoch

Bots und Fake News sind aktuell ein sehr großes Thema und werden voraussichtlich auch den Bundestagswahlkampf 2017 prägen. Aus diesem Grund lädt der Frankfurter Presseclub zu einer Veranstaltung ein. Netzexpertin Katharina Nocun und CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber diskutieren, es moderiert Jan Eggers. Los geht es um 19 Uhr, eine vorherige kostenlose Anmeldung unter diesem Link ist notwendig.

Adresse: Internationales Familienzentrum, Wiesenhüttenplatz 33, 60329 Frankfurt

Donnerstag

Am 16. März treten POET ZERO & clanK! im Offenbacher Waggon am Kulturgleis auf. Dabei wird Maxim Engl mit seinem alten Projekt "POET ZERO" zunächst ein akustisches Singer/Songwriter Set spielen und danach mit seinem neuen Konzept "clanK!" zusammen mit Dirk Neureuther improvisieren. Los geht es ab 21 Uhr.

Adresse: Mainstraße 1, vor dem Isenburger Schloss, 63065 Offenbach

Freitag

Im Hanauer Buchladen am Freiheitsplatz werden einige lesenswerte Bücher aus kleinen, unabhängigen Verlagen vorgestellt. Malu Schrader und Sarah Reul zeigen ihre Auswahl und erzählen, warum sich der Griff zu einem Indiebook lohnt. Los geht es um 20 Uhr, um Anmeldung im Laden, telefonisch (06181-28180) oder unter buchladen@freiheitsplatz.de wird gebeten.

Adresse: Buchladen am Freihheitsplatz, Am Freiheitsplatz 10, 63450 Hanau

Montag

"Die Europäische Union: Was ist das für ein Gebilde? Was bringt es uns?" Darüber spricht Professor Gilbert Gornig von der Uni Marburg (Fachbereich Rechtswissenschaften) im Rahmen der 34. Bad Arolser Hochschulwoche. Los geht es um 20 Uhr.

Adresse: Bürgerhaus Bad Arolsen, Rathausstraße 3, 34454 Bad Arolsen

Dienstag

In der Buchhandlung Kirstein unterhält der Dienstagabend-Klub die Zuhörer mit einer Lesung. Welche Erzählung dran kommt, ist eine Überraschung. Der Eintritt selbst ist kostenlos, Tee und Gebäck kosten 1 Euro. Los geht es um 19.30 Uhr.

Adresse: Buchhandlung Kirstein, Bahnhofstraße 7, 34454 Bad Arolsen

Mittwoch

In der Werkstatt Kassel e.V. wird am Mittwoch der Film "The Tribe - Der Wert des Menschen" gezeigt. Der französische Film des Regisseurs Stéphane Brizé ist ein Werk, das die Frage nach der Würde des Menschen beleuchtet. Los geht es um 20 Uhr.

Adresse: Werkstatt Kassel e. V., Friedrich-Ebert-Straße 175, 34119 Kassel

Donnerstag

Wenn Sie Lust auf Livemusik haben, kommen Sie am Donnerstag in Melsungen auf Ihre Kosten. Ab 20 Uhr tritt zunächst Headlines Passion und ab 21 Uhr dann Ben Black auf.

Adresse: Café Buenos Días, Sandstraße 9, 34212 Melsungen

Der Musiker Ben Black. Bild © Manuel Klemm

Freitag

Im Kulturzentrum K19 des AStA Kassel kann man heute wieder kostenlos tanzen gehen. Diesmal wartet ein bunt gemixter Abend rund um Funk, Soul, 70s, Psychedelic und Punk auf die Gäste. Los geht es um 22 Uhr.

Adresse: Kulturzentrum K19, Moritzstraße 19, 34127 Kassel

Montag

"after work & all together" heißt es am Montag in Wetzlar. Bei der inklusiven Disco im Kulturzentrum Franzis, angestoßen von Menschen mit Behinderung, ist jeder herzlich willkommen, gemeinsam mit anderen zu tanzen, zu lachen und sich kennen zu lernen. Los geht es um 18 uhr.

Adresse: Kulturzentrum Franzis, Franziskanerstraße 4, 35578 Wetzlar

Dienstag

Im Jobcenter Gießen gibt es momentan im Rahmen des Weltfrauentages eine interessante Ausstellung zu sehen. Diese trägt den Titel "Minijob? Da geht noch mehr!" und setzt sich kritisch mit dem Konzept der Minijobs auseinander. Geöffnet ist das Jobcenter für Interessierte der Ausstellung von 8 bis 16 Uhr

Adresse: Jobcenter Gießen, Riversplatz 1-9/ 3. OG, 35394 Gießen

Mittwoch

In Friedberg findet am Mittwoch eine Lesung und ein Gespräch mit Sabine Mehne statt. Die Veranstaltung trägt den Titel "Der große Abflug" und widmet sich dunkleren Seiten des Lebens. Sie zeigt aber auch auf, wie sich das Leben und die Beziehungen zu den Mitmenschen verändern, wenn man dem Tod mit Zuversicht und Humor entgegensieht. Los geht es um 19.30 Uhr.

Adresse: Bibliothekszentrum Klosterbau, Augustinergasse 8, 61169 Friedberg

Donnerstag

Zum letzten Mal öffnet die Ausstellung "...um die Stimmen der Frauen" ihre Pforten in Wetzlar. Zu sehen sind Werke einer Sammlung, die das Frauenbild der Parteien im Spiegel ihrer Wahlplakate illustrieren sollen. Das Rathaus, in dem die Ausstellung zu sehen ist, hat von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Adresse: Neues Rathaus, 1. Obergeschoss, Ernst-Leitz-Straße 30-32, 35578 Wetzlar

Ein Plakat der SED aus der Ausstellung "...um die Stimmen der Frauen." in Wetzlar. Bild © Eckhard Nickig (wetzlar.de)

Freitag

Der amerikanische Musiker Christopher Worth kommt am 17.03. nach Weilburg-Hasselbach. Der Singer-Songwriter, der seine Stilrichtung selbst als "Bohemian Blues Hop" beschreibt, tritt ab 20 Uhr mit seiner Band im LindenCult auf.

Adresse: LindenCult, 35781 Weilburg-Hasselbach

Montag

Der Fuldaer Künstler Bernd Baldus feierte jüngst seinen 60. Geburtstag. Aus diesem Grund stellt er nun einige seiner Werke aus. Von morgens 6 bis 22 Uhr können Sie sich seine Arbeiten anschauen. Darunter etwa ein Bild von der verstorbenen Sängerin Amy Winehouse mit dem Titel "Amy, eine Sternschnuppe".

Adresse: Altstadthotel Arte, Doll 2-4, 36037, Fulda

Das Bild "AMY, EINE STERNSCHNUPPE" von Bernd Baldus. Bild © Bernd Baldus

Dienstag

Für die Kleinen hat sich die Stadtbücherei Lauterbach etwas ausgedacht. Ab 15.30 Uhr wird dort mit "Augenblick Mal!" ein Bilderbuchkino mit Popcorn für Kinder von 4 - 6 Jahren veranstaltet.

Adresse: Stadtbücherei Lauterbach, Obergasse 44, 36341 Lauterbach

Mittwoch

In Fulda wird am Mittwoch eine Kinderbuchlesung des Werkes "PEPE, das Schlitzohr" angeboten. Die Autorin Liva Raven liest selbst und bringt eine Powerpoint-Präsentation mit farbigen Illustrationen mit. Empfohlen ab 4 Jahren, los geht es um 15.30 Uhr.

Adresse: Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek Fulda, Heinrich von Bibra Platz 12, 36037 Fulda

Donnerstag

Im Rahmen der Frauenkulturwoche lädt das Mehrgenerationenhaus in Bad Hersfeld zu einer Lesung ein. Dabei gewähren sieben Frauen aus drei Generationen Einblicke in ihre Biographien. Los geht es ab 17.30 Uhr.

Adresse: Mehrgenerationenhaus Dippelmühle, Dippelstraße 2, 36251 Bad Hersfeld

Freitag

Ein Filmabend ist am 17.3. in Schotten geplant. Gezeigt wird die deutsche Komödie "Willkommen bei den Hartmanns" aus dem Jahr 2016. Los geht es ab 19.30 Uhr.

Adresse: Dorfgemeinschaftshaus Götzen, Zur Schweiz 7, 63679 Schotten

Montag

Der Kinofilm "Das Konzert" wird im Rahmen des Kinoclubs der Büchnerbühne Riedstadt am 13.3. gezeigt. Bei dem Film handelt es sich um eine internationale Komödie voller zeitgeschichtlicher Kuriositäten, Regie führte Radu Mihăileanu. Einlass ist ab 18.30 Uhr, der Film startet ab 19.30 Uhr.

Adresse: Theatersaal - Büchnerbühne, Kirchstraße 16, 64560 Riedstadt

Dienstag

Eine Lesung aus Elie Wiesels Portrait "Raschi" (der Autor war Auschwitz-Überlebender und verstarb 2016) können Interessierte am Dienstag in Heppenheim besuchen. Es liest Daniel Krochmalnik, Professor an der Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg. Los geht es um 20 Uhr.

Adresse: Martin-Buber-Haus, Werléstraße 2, 64646 Heppenheim

Mittwoch

Wer Lust auf Jazz hat, sollte am Mittwoch in der vinocentral in Darmstadt vorbeischauen. Dort tritt das Welcome Trio in Form von Dieter Kociemba, Norbert Dömling und Martin Wagner auf. Los geht es ab 18 Uhr.

Adresse: vinocentral, Platz der Deutschen Einheit 21, 68293 Darmstadt

Donnerstag

In der Oetinger Villa gibt es eine Lesung mit dem Titel "Leben mit einer Lesbianerin". In dem Buch geht es um das Leben in einer Wohngemeinschaft und das Chaos, dass entstehen kann, wenn sich herausstellt, dass sich eine "Lesbianerin" unter den Bewohnern befindet. Los geht es ab 19 Uhr.

Adresse: Oetinger Villa, Kranichsteiner Str. 81, 64289 Darmstadt

Freitag

Die Künstlerinitiative Lampertheim lädt zur Ausstellung "Reduziert" ein. Nach zahlreichen bunten und ins Detail gehenden Ausstellungen möchten sie sich dieses Mal reduzieren. Was das genau bedeutet, kann man sich ab 19 Uhr anschauen.

Adresse: "Alte Post", Schulstraße 4, 68623 Lampertheim-Hofheim

Das Motto "Reduziert" der Künstlerinitiative Lampertheim. Bild © Künstlerinitiative Lampertheim





