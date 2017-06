Konzerte, Kino, Ausstellungen: Hier gibt's Tipps zu Veranstaltungen in ganz Hessen, deren Besuch nichts kostet. Hessen für lau.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Kino im Café Chaos

Auch für diesen Montag hat sich das Café Chaos einen ganz besonderen Film ausgesucht. Er wird als Überraschung ab 19.30 Uhr gezeigt.

Adresse: Café Chaos Fulda, Marquardstraße 35, 36039 Fulda

Doppelpack im Weinländer

Von 19.30 Uhr an spielen Luan Parle und Clive Barnes in der Wiesbadener Weinbar "Der Weinländer". Während sie schon mal Konzerte für Elton John eröffnete, begleitete er legendäre Musiker wie Joe Cocker.

Adresse: Der Weinländer, Rüdesheimer Str. 21, 65197 Wiesbaden

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Filmnachtwanderung in Darmstadt

Begeben Sie sich mit der Offenbacher Künstlerin Stella Schimmele auf eine Filmnachtwanderungen einmal um das Staatstheater Darmstadt herum und durch selbiges hindurch. Dabei wird ein für die Hessischen Theatertage kuratiertes Kurzfilmprogramm gezeigt. Los geht die Wanderung um 22 Uhr.

Adresse: Staatstheater Darmstadt, Georg-Büchner-Platz, 64283 Darmstadt

Jam Session in Hanau

In der Hanauer Hafenkneipe treffen sich interessierte Musiker zu einer Akustik-Jam-Session um 19 Uhr. Wer zuhören will, ist ebenfalls herzlich willkommen und kann den Musikern ab 20 Uhr lauschen.

Adresse Hafenkneipe Hanau, Hafenstraße 2, 63450 Hanau

Kinoclub in Riedstadt

Der Kinoclub der Büchnerbühne lädt in Riedstadt zum letzten Mal vor der Sommerpause ein und zeigt den Film "Willkommen bei den Hartmanns“. Dieser deutsche Film war im vergangenen Jahr einer der Kassenschlager. Er behandelt die deutsche Willkommenskultur - eine Gesellschaftssatire. Los geht es ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Adresse: Theatersaal der Büchnerbühne, Kirchstraße 16, Riedstadt-Leeheim

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Offene Lesebühne in Kassel

Sommerpause macht auch das Literaturhaus Nordhessen. Doch vorher lädt es noch zur offenen Lesebühne ein. Bis kurz vor 20 Uhr kann sich jeder, der einen eigenen Text vorlesen möchte, anmelden. Die einzige Regel: Jeder hat maximal 10 Minuten Zeit für seinen Vortrag. Für musikalische Untermalung sorgt an diesem Abend die Sängerin Janna Ka. Beginn ist um 20 Uhr, Vorleser sollten früher da sein.

Adresse: Literaturhaus Nordhessen, Büro: Friedrich-Ebert-Str. 177, 34119 Kassel

Lagerfeuerkonzert im Schlosspark

Bei hoffentlich milden Abendtemperaturen treten am Donnerstag im Schlosspark Loshausen die beiden Künstler Tess Wiley und Lucid zu einem Lagerfeuerkonzert auf. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Adresse: Schloss Loshausen, Kasseler Straße 39, 34628 Willingshausen

Weitere Informationen Tipps, Fragen oder Anregungen zu "Hessen für lau"? Schreiben Sie eine Mail. Ende der weiteren Informationen

Grüne-Soße Tag in Frankfurt

In Frankfurt ist am 22. Juni der Grüne-Soße Tag 2017. Motto: Frankfurt is(s)t Weltrekord! Dafür müssen mindestens 231.775 Portionen verdrückt werden. Veranstaltungen steigen unter anderem in der MyZeil mit einem Livekochen oder auf dem Römerberg. Dort startet um 18 Uhr der "Frau Rauscher Contest", bei dem Frankfurter Bands ihre Version des Frankfurt-Songs präsentieren. Moderiert wird der Contest von Bäppi La Belle. Los geht es in der Innenstadt um 10 Uhr.

Adresse: Innenstadt, 60311 Frankfurt

Nacht der Kunst in Marburg

In Marburg findet die 15. Lange Nacht der Kunst statt. Während dieses Abends ist in allen Ausstellungshäusern freier Eintritt. Angeboten werden unter anderem Lesungen, Live-Musik, Vorträge und Filmvorführungen, alles ab 18 Uhr in der ganzen Stadt - sei es auf der Hauptfeuerwache oder auf dem Uni-Gelände.

Adresse: Im ganzen Stadtgebiet, 35037 Marburg

Weinmarkt in Heppenheim

Der 65. Bergsträßer Weinmarkt öffnet in Heppenheim seine Pforten. Den Besuchern wird an zehn 10 Tagen auch Livemusik geboten. Wer bei der Eröffnung dabei sein will, sollte gegen 19.45 Uhr zum Marktplatz kommen.

Adresse: Altstadt, Großer Markt (Marktplatz), 64646 Heppenheim





Tipps, Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie unserem Autor eine Mail.