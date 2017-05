Von Konzerten über Kino bis hin zu Ausstellungen. Hier gibt's Tipps zu Veranstaltungen in ganz Hessen, die kostenfrei sind. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Webmontag in Darmstadt

Letzte Woche Frankfurt, diese Woche Darmstadt. In der südhessischen Stadt heißt es wieder Webmontag. Thema diesmal: "Macht! - Von Trollen, Fake News und Despoten - und was wir gegen sie tun können."

Mit dabei unter anderem Karolin Schwarz, die Macherin von hoaxmap und René Walter vom Nerdcore-Blog . Los geht es um 19 Uhr, Anmeldung auf der Website erforderlich . Kurzfristig freigewordene Tickets werden am Abend direkt freigegeben, hingehen lohnt sich also in jedem Fall.

Adresse: Centralstation, Im Carree, 64283 Darmstadt

Anna Groos und René Hempe, Moderatoren des Webmontag Darmstadt. Bild © Webmontag Darmstadt, Stefan Holtzem

Kammermusik in Kassel

In Kassel veranstaltet die Kompositionsklasse der Musikakademie eine Uraufführung. Das "Studio für Neue Musik - Neue Kammermusik" beginnt um 19 Uhr.

Adresse: Musikakademie der Stadt Kassel "Louis Spohr" Konzertsaal, Karlsplatz 7, 34117 Kassel

Folk-Rock in Wetzlar

Die Musiker "Sean Flinn & The Royal We" kommen nach Wetzlar. Die Folk-Rocker spielen ab 20 Uhr im Café Vinyl.

Adresse: Café Vinyl, Silhöfertorstraße 4-6, 35578 Wetzlar

Nippon Connection Filmfestival in Frankfurt

Am Dienstag beginnt in Frankfurt das Nippon Connection Festival. Neben mehreren kostenpflichtigen Veranstaltungen gibt es auch eine Reihe kostenloser Angebote, zum Beispiel am Starttag Dienstag, an dem Christian Chappelow um 19 Uhr einen Vortrag zu japanischer Lyrik nach 1945 abhält. Oder auch eine Schwerttanzperformance ab 20 Uhr.

Adresse: Künstlerhaus Mousonturm, Waldschmidtstr. 4, 60316 Frankfurt

Podiumsdiskussion zu Inklusion in Fulda

An der Hochschule Fulda wird am Mittwoch im Café Chaos über das Thema "(Organisierter) Sport als Möglichkeit Inklusion zu leben!?" diskutiert.

Auf dem Podium sprechen Manuela Schmermund (Sportschützin, Gold-, Silber- und Bronzemedaillengewinnerin Paralympics und Vorstandsmitglied Leistungssport Deutscher Behindertensportverband), Manuela Lengsfeld (Geschäftsführerin antonius Netzwerk Mensch) und Waltraud Born (stellvertretende Vorsitzende des Sportkreises FD-Hünfeld, Frauen- und Integrationsbeauftragte). Durch den Abend führt William Sonnenberg, Referent für Sport und Inklusion des Landessportbundes Hessen. Beginn: 18 Uhr.

Adresse: Café Chaos Fulda, Marquardstr. 35, 36039 Fulda

Gerätefest in Gelnhausen

Bei der Feuerwehr in Gelnhausen brennt am Mittwoch die Hütte - im übertragenen Sinne. Beim vierten Gerätehausfest der Feuerwehr Gelnhausen-West treten gleich zwei Bands auf, daneben ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Start ist um 18 Uhr.

Adresse: Feuerwehrhaus, Liebloser Str. 2, Gelnhausen-Meerholz

Schlossgrabenfest in Darmstadt

Am Donnerstag beginnt in Darmstadt das Schlossgrabenfest. Hessens größtes Musikfestival bietet vier Tage Musik bei kostenlosem Eintritt. Es treten auf: Top-Acts wie Max Giesinger, Glasperlenspiel, OK Kid und Wincent Weiss. Die erste Band startet am Donnerstag gegen 12.30 Uhr. Bis Sonntag geht der Spaß weiter.

Adresse: Schlossgraben, Innenstadt, 64289 Darmstadt

Songwriter im Wiesbadener Wohnzimmer

Im Wiesbadener "Das Wohnzimmer“ tritt ab 20.30 Uhr der Sänger Rami Hattab mit seiner Band auf. Der Singer-Songwriter ist seit 2010 in Deutschland unterwegs und war unter anderem auch schon bei TV noir zu sehen.

Adresse: Das Wohnzimmer, Schwalbacherstr. 51, 65183 Wiesbaden

Freiraum Festival in Bad Nauheim

Am Freitag beginnt in Bad Nauheim das "Freiraum Festival“. An drei Tagen wird es am Sprudelhof unter anderem Lesungen, Workshops und Musik geben. Los geht es am Freitag um 16.45 Uhr. Weitere Infos finden Sie hier .

Adresse: Ludwigstr. 20, 61231 Bad Nauheim

Flüchtlingshilfe in Lindenholzhausen

In Lindenholzhausen startet am 25. Mai das Harmonie-Festival. Einen Tag später, am Freitag, 26. Mai, steht hierbei der Tag der Flüchtlingshilfe auf dem Programm.

Hier wird ab ab 12.30 Uhr ein Programm für Groß und Klein angeboten, von interkulturellen Chorprojekten über ein gemeinsames Singen bis hin zur Abendveranstaltung, einem internationalen Konzert mit dem Titel "Harmonie meets Friends". Los geht es um 12.30 Uhr, die Abendveranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Adresse: Am Wingert, 65551 Limburg-Lindenholzhausen





