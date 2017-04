Von Konzerten, über Kino bis hin zu Ausstellungen. Hier gibt's Tipps zu Veranstaltungen in ganz Hessen, die kostenfrei sind. Hessen für lau.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Montag

Die Akustik-Band Tidemore kommt zu Beginn der Woche nach Wiesbaden. Mit ihren Gitarrenklängen wollen die beiden Brüder das Publikum ab 19.30 Uhr begeistern.

Adresse: Der Weinländer, Rüdesheimer Str. 21, 65197 Wiesbaden

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Dienstag

Der Künstler Ed Atkins kommt für ein Gespräch mit dem Autoren Thomas Oberender zum MMK Talk nach Frankfurt. Dabei wird er wohl auch auf seine aktuelle Ausstellung im MMK 1 "Corpsing" eingehen. Das Gespräch findet auf Englisch statt. Um 19 Uhr geht es los.

Adresse: MMK - Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main, Domstraße 10, 60311 Frankfurt

Mittwoch

Am Mittwoch lädt das Stadt- und Industriemuseum Rüsselsheim ein zu einer Baustellenführung mit dem Titel "Ausgegraben ist noch nicht ausgestellt". Es geht um die Frage, wie man aus Gegenständen, die zum Teil Jahrtausende im Boden schlummerten, eine Ausstellung machen kann. Ab 19 Uhr geht es los.

Adresse: Stadt- und Industriemuseum, Hauptmann-Scheuermann-Weg 4, 65428 Rüsselsheim

Donnerstag

Die Europa-Union lädt zu einem Bürgerdialog nach Wiesbaden ein. Der Titel: "Und jetzt, Europa? Wir müssen reden!" Dabei sein werden u.a. der Europa-Abgeordnete Thomas Mann (CDU), Jochen Pöttgen (Europäische Kommission) und Christoph Wolfrum (Auswärtiges Amt). Es moderieren Christopher Plass (hr-iNFO) und Stefan Schröder. Um Anmeldung unter diesem Link wird gebeten. Beginn 18 Uhr.

Adresse: Kurhaus Wiesbaden, Kurhausplatz 1, 65189 Wiesbaden

Weitere Informationen Tipps, Fragen oder Anregungen zu "Hessen für lau"? Schreiben Sie eine Mail. Ende der weiteren Informationen

Freitag

In Offenbach wird am Freitag die Ausstellung mit dem Titel "How to Disappear and Never Be Found" in der Station eröffnet. Mehrere schwedische Künstler zeigen ihre Werke, bei dem der Aspekt des "Verschwindens" eine Rolle spielt. Los geht es ab 19 Uhr.

Adresse: Station, Gustav-Adolf-Straße 2, 63069 Offenbach

Montag

Letzte Woche der Ausstellung "Einer geht noch" in Bad Wildungen. Unterstützt wird die Ausstellung vom Caricatura Museum Kassel. Ab 10 Uhr kann man sich die Zeichnungen anschauen. Wer schon mal einen Blick reinwerfen will, der klicke hier.

Adresse: Wandelhalle Bad Wildungen, An der Georg-Victor-Quelle, 34537 Bad Wildungen

Dienstag

Das Schulbiologiezentrum Kassel ist am Dienstag zu Besuch im Wassererlebnishaus Fuldatal. Geplant ist die "Geburt" der Nachtpfauenaugen. Mit etwas Glück kann man beobachten, wie die Nachtfalter aus ihrem Kokon schlüpfen und ihren ersten Flug machen. Los geht es um 14 Uhr.

Adresse: Wassererlebnishaus Fuldatal, Junghecksweg 9, 34233 Fuldatal-Simmershausen

Mittwoch

Musikalisch wird es in Kassel. Bei Technoklängen und Housebeats haben Sie bis 23 Uhr freien Eintritt in der "Wiese".

Adresse: Wiese, Werner-Hilpert-Straße 22, 34117 Kassel

Donnerstag

In Willingshausen eröffnet die Ausstellung von Joey Arand, die das Künstlerstipendium 2017 der Kunsthalle erhalten hat. Los geht es um 14 Uhr.

Adresse: : Kunsthalle Willingshausen (Gerhardt-von-Reutern-Haus), Merzhäuser Str.1, 34628 Willingshausen

Freitag

Martin Sonneborn kommt mit seinem Programm "Krawall & Satire" nach Kassel. Eingeladen hat ihn die Zeitschrift Medium, die Zeitschrift der Studierendenschaft an der Universität Kassel. Beginn ist um 17 Uhr.

Adresse: : Im Hörsaal 2 des Campus Centers, Moritzstraße 18, 34127 Kassel

Der Politiker und Satiriker Martin Sonneborn. Bild © picture-alliance/dpa

Montag

Haben Sie Lust, mal das Mikro in die Hand zu nehmen und ihre Lieblingslieder zu trällern? Dann ist Karaoke mit Andy Pfälzer im Irish Pub in Gießen vielleicht etwas für Sie. Beginn ab 21 Uhr.

Adresse: Irish Pub Gießen, Walltorstraße 27, 35390 Gießen

Dienstag

Auch der Zufall hat seine Gesetzmäßigkeiten - und denen geht der ehemalige Schulleiter Heinz Klaus Strick auf den Grund. In seinem Vortrag beschäftigt er sich mit verschiedenen Aspekten von Zufallsvorgängen, mit seltsamen Ziehungshäufigkeiten der Lottozahlen und ärgerlichen Wiederholungen beim Sammeln von Panini-Bildern. Los geht es um 18.30 Uhr.

Adresse: Mathematik-Zentrum Wetzlar, Turmstraße 20, 35578 Wetzlar

Mittwoch

Die Pokernight - für Könner und Anfänger. Spielbeginn ist Punkt 20 Uhr.

Adresse: Lokal International Gießen, Eichendorffring 111, 35394 Gießen

Chips und Karten. Poker eben. Bild © pixabay.com

Donnerstag

Filmvorführung von "Wir brauchen keine Erlaubnis - über die Kämpfe bei Fiat". Der Film zeichnet die Geschichte nach der sozialen Kämpfe in der Turiner Fiatfabrik von 1969 bis 1980. Los geht es um 19 Uhr.

Adresse: Capitol, Biegenstr. 8, 35037 Marburg

Freitag

Zu sehen ist das musikalische Theaterstück "Play Luther". Es versucht, auch die schwierigen Seiten des Reformators nicht auszuklammern. Ab 18 Uhr.

Adresse: Elvis-Presley-Platz, 61169 Friedberg

Montag

Montagskino im Café Chaos. Der Film wird noch nicht verraten. Los geht es um 19.30 Uhr.

Adresse: Café Chaos Fulda, Marquardstraße 35, 36039 Fulda

Dienstag

Die Abiturienten des Martin-Pollich-Gymnasiums laden zu einem Kammerkonzert ein. An verschiedenen Instrumenten wird ein abwechslungsreiches Programm mit Solowerken von Barock bis Moderne geboten. Beginn um 19 Uhr.

Adresse: Kloster Wechterswinkel, Um den Bau 6, 97654 Bastheim

Mittwoch

"Sternstündchen", eine Vorleseaktion mit Spiel- und Bastelaktionen für Kinder von vier bis sechs Jahren in Lauterbach. Eine Voranmeldung ist erforderlich unter 06641- 184162. Um 15.30 Uhr geht es los.

Adresse: Stadtbücherei Lauterbach, Obergasse 44,36341 Lauterbach

Bastel- und Spielaktion in Lauterbach. Bild © pixabay.com

Donnerstag

An einer geführten Wanderung in Bad Hersfeld können Sie am Donnerstag teilnehmen. Die Wanderung startet um 13.30 Uhr.

Adresse: Kurhaus, Am Kurpark 10, 36251 Bad Hersfeld

Freitag

Abschlusskonzert der 19. Hessischen Frauen Musikwoche in Schlitz. In einem öffentlichen Werkstattkonzert zeigen die Musikerinnen ihr Können. Beginn ist um 17 Uhr.

Adresse: Landesmusikakademie Hessen Schloss Hallenburg, Gräfin-Anna-Straße 4, 36110 Schlitz

Montag

"Der Fee, die Fee und das Monster", so lautet der Titel einer Vorführung der Kindertheater-Gruppe "Die Stromer". Ein phantastisches Stück für Menschen ab fünf Jahren. Beginn ist um 11 Uhr.

Adresse: Theater Moller Haus im Exil, Hügelstraße 75, 64283 Darmstadt

Dienstag

Im Rahmenprogramm der Ausstellung "Legalisierer Raub" im Museumszentrum Lorsch wird der Film "Im Labyrinth des Schweigens" in Heppenheim vorgeführt. Ab 19.30 Uhr.

Adresse: Haus der Kirche, Ludwigstr.13, 64646 Heppenheim

Mittwoch

Die "Fur Coats", eine Band aus Portland in den USA, kommt nach Darmstadt. In der "Frischzelle" spielen sie einen Mix aus Psychedelic - Garage Rock mit Soul und Funk Elementen. Das Konzert beginnt um 21.30 Uhr.

Adresse: Frischzelle, Trägerverein für das Gebäude der Bessunger Knabenschule, Ludwigshöhstraße 42, 64285 Darmstadt

Donnerstag

Die Reihe des StRiedKULT-Klubs mit Konzerten im Jugendraum des Bürgerhauses in Riedstadt-Wolfskehlen wird mit einem Auftritt der Band "Immergrün" aus Darmstadt fortgesetzt. Die vier Musiker präsentieren ihre selbst getexteten und komponierten Songs. Los geht es ab 19 Uhr.

Adresse: StRiedKULT - Klub im Bürgerhaus Wolfskehlen, Albert-Schweitzer-Straße 1, 654560 Riedstadt-Wolfskehlen

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Freitag

Bilderbuch-Vorlesestunde für Kinder ab drei Jahren und ihre Eltern in Lampertheim. Beginn: 16.15 Uhr.

Adresse: Stadtbücherei Lampertheim, Domgasse 2, Stadtbücherei Lampertheim





Tipps, Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie unserem Autor eine Mail.