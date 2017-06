Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen. Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen in Hessen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Tag der offenen Gärten in Fulda

Zum elften Mal wird in der Fuldaer Stadtregion der "Tag der offenen Gärten“ abgehalten. Das über eine Woche stattfindende Programm bietet Interessierten die Möglichkeit, durch Parks und Grünanlagen in Fulda, Künzell und Eichenzell zu schlendern und einen Blick in Gärten zu werfen, die ansonsten dem Privatbesitzer vorbehalten sind.

Ein besonderes Highlight befindet sich auf der Wiese am Umweltzentrum (Johannisau): Ein großes Rasenlabyrinth, nach einer überlieferten Form sorgsam in den Rasen gemäht, lädt zum Spaziergang ein. Start des Tages der offenen Gärten am Montag ist um 11 Uhr, weitere Infos finden Sie hier .

Adresse: Umweltzentrum + Gartenkultur Fulda e. V., Johannisstraße 44, 36041 Fulda

"Wem gehört Polen?"

Im Marburger Herder-Institut für für historische Ostmitteleuropaforschung eröffnet die Ausstellung "Wem gehört Polen? - Propagandapostkarten aus dem Ersten Weltkrieg“. Dabei werden zum ersten Mal bei einer Ausstellung, die in mehreren Ländern gezeigt wird, Propagandapostkarten zur "polnischen Frage“ im Ersten Weltkrieg aus unterschiedlichen imperialen und nationalen Perspektiven einander gegenüber gestellt. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr.

Adresse: Herder-Institut, Gisonenweg 5-7, 35037 Marburg

Satire und Politikverdrossenheit

Die Caricatura-Galerie in Kassel lädt zu einer Diskussion mit dem Thema "Die ganze Scheiße einfach hinschmeißen?“ aus der Gesprächsreihe "Systemfehler“. Titanic-Chefredakteur Tim Wolff und der Soziologe Heinz Bude diskutieren an diesem Abend über politische Meinungsbildung, Politikverdrossenheit und die Rolle von Satire. Moderiert wird das Gespräch von Kunstkritiker Rudolf Schmitz. Beginn ist um 19 Uhr, um vorherige Anmeldung unter info@caricatura.de oder 0561-776499 wird gebeten.

Adresse: Caricatura-Galerie, Rainer-Dierichs-Platz 1, 34117 Kassel

Importiert aus den USA

Der Frankfurter Presseclub veranstaltet am Dienstag einen Netzwerkabend mit dem Titel "Importiert aus den USA - Online-Medien auf dem deutschen Markt“ und geht dabei der Frage nach, inwieweit amerikanische Konzepte hier Fuß gefasst haben, oder eben nicht. Darüber spricht Horizont-Chefredakteur Uwe Vorkötter mit Cherno Jobatey, dem Herausgeber der Huffington Post Deutschland und Florian Eder, Managing Editor von POLITICO Europe in Brüssel. Beginn ist um 19 Uhr, um Anmeldung unter diesem Link wird gebeten.

Adresse: Evangelische Akademie Frankfurt, Römerberg 9, 60311 Frankfurt

Jazz im Heimathafen

Im Wiesbadener Heimathafen öffnet am Mittwoch die "Jazz Bar", ein Jazz-Abend mit Vinyl DJ & Live Jazz. Ab 19 Uhr wird sich langsam eingegroovt und ab 20 Uhr geht es dann weiter mit einer regionalen Jazz-Größe, die das Herz von Jazz-Liebhabern höher schlagen lässt: dem Maurice Kuehn Trio.

Adresse: Heimathafen Wiesbaden, Karlstraße 22, 65185 Wiesbaden

Zwischen Hetze und Meinungsfreiheit

Zu einer Podiumsdiskussion lädt das Zentrum für Medien und Interaktivität Gießen. Bei dem Abend mit dem Titel "Coping with social media under a post-truth president“ soll der Blick auf die sozialen Medien in Zeiten von Donald Trump als Präsident der USA gerichtet werden.

Sarah Kendzior, eine freie Journalistin aus St. Louis, befasst sich mit dem schwierigen Verhältnis von Medien und Politik im US-amerikanischen Kontext nach der Wahl von Donald Trump und spricht mit der Gesprächsleiterin Greta Olson darüber. Los geht es um 18 Uhr.

Adresse: AUB - Alte Universitätsbibliothek, Bismarckstr. 37, 35390 Gießen

In Korbach wird die Altstadt gefeiert

In Korbach startet am Donnerstag das Altstadt-Kulturfest. Bis Sonntag werden Ausstellungen, kostenlose Nachtführungen und diverse Unterhaltungsangebote angeboten. Am Donnerstag geht es auf gleich mehreren Bühnen musikalisch zur Sache. Von deutschem Akustik-Rock bis Soul und R'n'B ist alles dabei. Die Eröffnung des Altstadt-Kulturfestes ist für 18 Uhr geplant.

Adresse: Rathausbühne, Stechbahn 1, 34497 Korbach

Lyriktage in Frankfurt

Im Rahmen der Frankfurter Lyriktage gibt es neben zahlreichen kostenpflichtigen Veranstaltungen auch einige mit freiem Eintritt. Eine davon ist der Abend mit dem Titel "Lyrikosmose. Nachbarschaften der Poesie". Hierbei blicken die Lyrikerin Carolin Callies und der chinesische Dichter Dong Li in das neue Themenheft der Neuen Rundschau, das Dichterinnen und Dichter zu den Nachbarschaften ihrer Poesie befragt und aufzeigen soll, dass langsam aber sicher eine neue "Weltpoesie“ entsteht. Los geht es um 19 Uhr, um Anmeldung an veranstaltungen@fischerverlage.de wird gebeten.

Adresse: S. Fischer Verlag, Hedderichstraße 114, 60596 Frankfurt

ONAIR in Bad Homburg

Anlässlich des "Bad Homburger Sommers“ kommt die Berliner Band ONAIR in den Kurpark. Das Vokal-Sextett verbindet in seinen Shows Eigenkompositionen mit Vokal-Arrangements bekannter Lieder von Rammstein bis Queen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Adresse: Kaiser-Wilhelms-Bad, im Kurpark, 61348 Bad Homburg v. d. Höhe

Offtopia — 2192 tage »afip!«

Die "afip", die Akademie für interdisziplinäre Prozesse, feiert von Freitag bis Sonntag 2.192-tägiges Bestehen. Bei diesem "utopie-Festival" sind nicht nur Konzerte, sondern auch Workshops, Ausstellungen und Vorträge geplant. Eröffnung ist am Freitag um 19 Uhr, das Programm können Sie hier einsehen .

Adresse: Goetheplatz, Ludwigstraße 112 a, 63067 Offenbach





