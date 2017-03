Hessen für lau: Hier gibt's Tipps zu Veranstaltungen in ganz Hessen, die Sie unter der Woche kostenfrei besuchen können. Von Konzerten übers Kino bis zu Ausstellungen.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen – auch in Ihrer Region:

Montag

"Double Feature" in der Kunsthallte Schirn. Zunächst wird die Filmschaffende Pilvi Takala mit Schirn-Kuratorin Katharina Dohm sprechen und später ihren Lieblingsfilm "The Reunion“ (2013) von Anna Odell präsentieren. Los geht es ab 19.30 Uhr.

Adresse: Schirn Café, Römerberg, 60311 Frankfurt

Double Feature im Schirn Café. Bild © Schirn Kunsthalle, Diana Pfammatter

Dienstag

"Sanatorium Europa" - so heißt eine Arte-Dokumentation, die beim Festival "Wiesbadener KrimiMärz" am Dienstag Premiere feiert. Die Regisseurin Julia Benkert berichtet darüber hinaus im Gespräch mit Sandra Blass über Hintergründe und Enstehungsgeschichte der Doku. Der Film wird um 19.30 Uhr gezeigt.

Adresse: Literaturhaus Wiesbaden Villa Clementine, Frankfurter Straße 1, 65189 Wiesbaden

Mittwoch

Im September wird gewählt. Vor den Bundestagswahlen wird es wieder allerlei Meinungsumfragen geben. Es stellt sich jedoch die Frage, welchen Wert diese haben. Darum geht es bei der Podiumsdiskussion "Die Vermessung des Bürgers - Wie Meinungsumfragen funktionieren“ mit Meinungsforscher Thomas Petersen. Los geht es ab 19 Uhr.

Hotel Oranien, Platter Straße 2, 65193 Wiesbaden

Donnerstag

"Die Ausleser“ kommen am Donnerstag nach Offenbach. Im Buchladen am Markt werden ausgewählte Neuerscheinungen vorgestellt, die das Team gerne bis zum Ende gelesen hat. Susanne Hirsch begleitet die Lesung am Cello. Start ist 20 Uhr, um Voranmeldung wird gebeten.

Adresse: Buchladen am Markt, Wilhelmsplatz 12, 63065 Offenbach

Freitag

Im Café Hoppenworth & Ploch tritt am Freitag das Liedermacherduo "Klein & Glücklich" aus Frankfurt auf. Zwei Gitarren, zwei Stimmen ab 20 Uhr.

Adresse: Hoppenworth & Ploch, Friedberger Landstraße 86, 60316 Frankfurt

Montag

Das Konzept des "Webmontags" gibt es nicht nur in Frankfurt oder Darmstadt, sondern auch in Kassel . Bei dem nicht-kommerziellen Treffen geht es darum, Menschen miteinander zu verbinden, die die Zukunft des Internet gestalten wollen. Der nordhessische Ableger hält seine Veranstaltung nun bereits zum 18. Mal ab. Los geht es um 18 Uhr.

Adresse: Micromata GmbH, Marie-Calm-Straße 1-5, 34131 Kassel

Der Webmontag in Kassel. Bild © dapolino GmbH

Dienstag

Ist Graffiti Kunst oder Zeitvertreib? Jugendliche aus Korbach und Umgebung können an einem Graffiti-Workshop teilnehmen und sich ausprobieren. Los geht es um 17 Uhr.

Adresse: Jugendhaus, Kirchstraße 20, 34497 Korbach

Graffiti in Gelnhausen (2015). Bild © Marvin Mendel

Mittwoch

Zur Wanderausstellung "Exodus – Europa ohne Juden" kommt Journalistin und "Winternähe"-Autorin Mirna Funk nach Kassel. Die Berlinerin hält eine Lesung und spricht mit interessierten Besuchern. Das Buch "Winternähe" erzählt die bewegende Geschichte der Selbstfindung einer jungen deutschen Jüdin. Los geht es um 19 Uhr.

Adresse: Foyer des DGB-Hauses Kassel, Spohrstraße 6-8, 34117 Kassel

Donnerstag

Gitarre spielen macht Spaß - vor allem vor Publikum. Die Gitarrenschüler der Musikschule Werra-Meißner zeigen am Donnerstag in Eschwege, was sie drauf haben. Beginn ist 19.30 Uhr.

Adresse: Musikschule Werra-Meißner, Sophienplatz 3, 37269 Eschwege

Freitag

In Bad Sooden-Allendorf können Interessierte am Freitag an einer Stadtführung mit Fokus auf den Allendorfer Teil teilnehmen. Diese startet um 15 Uhr.

Adresse: Treffpunkt Marktplatz, 37242 Bad Sooden-Allendorf, Stadtteil Allendorf

Montag

"Man lache nicht!" - Auf Goethes Intendanz am Weimarer Hoftheater wird am Montag von Mitgliedern des Statt Theaters Wetzlar zurückgeblickt. Es moderiert Oliver Meyer-Ellendt. Los geht es um 19.30 Uhr.

Adresse: Phantastische Bibliothek, Turmstraße 20, 35578 Wetzlar

Gemälde "Johann Wolfgang von Goethe" von Andy Warhol. Bild © picture-alliance/dpa

Dienstag

Flugzeuge, Vögel und anderen Fluggeräte - das können Kinder zwischen vier und sechs Jahren mit Hilfe von Büchern erforschen. Los geht es ab 16 Uhr im Bibliothekszentrum Klosterbau, eine Voranmeldung ist unter stadtbibliothek@friedberg-hessen.de notwendig.

Adresse: Bibliothekszentrum Klosterbau, Augustinergasse 8, 61169 Friedberg

Mittwoch

"Über die Tiefenschwärze historischen Sehens" nennt sich eine Veranstaltung am Mittwoch, die sich mit Grenzen und Chancen von Vergegenwärtigungen der nationalsozialistischen Euthanasie auseinandersetzt. Ausgerichtet wird die Veranstaltung von der Gedenkstätte Hadamar und der Vitos-Klinik. Sascha Topp von der Uni Gießen hält einen Vortrag. Es beginnt um 14.30 Uhr.

Adresse: Vitos Hadamar, Am Mönchberg 8, 65589 Hadamar

Donnerstag

Vor den Bundestagswahlen gewinnt das Thema "Fake News" (Falschmeldungen) sowie gezielte Desinformations-Kampagnen an Bedeutung. In Gießen lädt die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit zu einer Infoveranstaltung mit dem langjährigen Moskau-Korrespondenten Boris Reitschuster ein. Der Titel: "Von der Desinformazija zu Fake News?“ Los geht es ab 19 Uhr.

Adresse: Best Western Plus Hotel Steinsgarten, Hein-Heckroth-Str. 20, 35390 Gießen

Freitag

Freunde elektronischer Klänge können sich am Freitag ins Cavete begeben. Dort tritt das Leipziger Künstler-Ensemble Aschketas Stube auf. Bis Mitternacht ist der Eintritt frei, los geht es ab 23 Uhr.

Adresse: Cavete, Steinweg 12, 35037 Marburg

Montag

Direkt an der Grenze zwischen Hessen und Thüringen liegt die Stadt Geisa. Bekannt ist diese unter anderem durch ihre Point Alpha Gedenkstätte, die die Zeit des Kalten Krieges beleuchtet. Am Montag erinnert die Point Alpha Stiftung nun mit dem Dokumentarfilm "Vertreibung 1961" an das Schicksal vieler tausend Menschen, die in der DDR vertrieben wurden. Das ist zwar nicht mehr in Hessen, aber für die Veranstaltung lohnt sich der Ausflug nach Thüringen. Sie beginnt um 18.30 Uhr.

Adresse: Kulturhaus Geisa, Bahnhofstraße 8, 36419 Geisa

Dienstag

Waren Sie schon mal in Steinau an der Straße? Wenn nicht, dann nichts wie hin! Selbst die Gebrüder Grimm verbrachten einen Teil ihrer Jugend hier und der Wochenmarkt am Marktplatz lädt zum Schlendern ein. Der Wochenmarkt öffnet um 14 Uhr.

Adresse: Marktplatz "Am Kumpen", 36396 Steinau an der Straße

Mittwoch

"Geschichtenfieber" in der Stadtbücherei Lauterbach. Eine Vorleseveranstaltung für Kinder zwischen sieben bis neun Jahren, inklusive Spiel und Spaß. Los geht es um 15.30 Uhr, eine Anmeldung der Kinder ist erforderlich unter 06641 - 184162.

Adresse: 36341 Lauterbach, Obergasse 44, Stadtbücherei Lauterbach

Donnerstag

Beim "Talk am Dom" reden fünf Gäste mit einem Moderator darüber, was sie ausmacht und was sie bewegt. In dieser Woche darunter: Martin Hein, Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, und Manfred Krupp, Intendant des Hessischen Rundfunks. Der Talk beginnt um 20 Uhr.

Adresse: Café Ideal, Rabanusstraße 12, 36037 Fulda

Logo der Veranstaltung "Talk am Dom". Bild © Talk am Dom

Freitag

Im Bad Hersfelder Buchcafé steht die Bühne am 31. März frei für alle Freunde von Jam-Sessions. Mitmachen kann jeder, der Zeit und Lust hat, gemeinsam zu jazzen und zu improvisieren. Los geht es ab 20 Uhr.

Adresse: buchcafé, Verein für Kultur und Kommunikation e. V., Brink 11, 36251 Bad Hersfeld

Montag

Die Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor kommt am Montag nach Darmstadt und spricht über ihr Buch "Zum Töten bereit. Warum deutsche Jugendliche in den Dschihad ziehen". Start hier ist 18.30 Uhr.

Adresse: Offenes Haus, Rheinstraße 31, 64283 Darmstadt

Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor. Bild © picture-alliance/dpa

Dienstag

"Atmosphärische Erscheinungen - vom Regenbogen zum Polarlicht." Carolin Liefke von der Sternwarte erläutert ihren Zuhörern, was es mit den atmosphärischen Erscheinungen auf sich hat. Los geht es ab 20 Uhr.

Adresse: Starkenburg Sternwarte, Starkenburgweg 41, 64646 Heppenheim

Mittwoch

Diese Woche im Kinoclub der Büchnerbühne in Riedstadt wird der deutsche Kinofilm "Hin und weg" mit Florian David Fitz gezeigt. Das Werk aus dem Jahr 2014 behandelt auf erstaunlich leichte Art und Weise das Thema Sterbehilfe. Los geht es ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Adresse: Theatersaal der Büchnerbühne, Kirchstraße 16, Riedstadt-Leeheim

Donnerstag

Lateinamerikanische Klänge auf der Mathildenhöhe: Der kolumbianische Gitarrist Juan Felipe Osorio spielt in Darmstadt. Der Musiker hat für das 14. Vortex-Konzert ein Programm mit Liedern europäischer und lateinamerikanischer Künstler zusammengestellt. Los geht es ab 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr).

Adresse: Vortex-Garten auf der Mathildenhöhe, Prinz-Christians-Weg 13, 64287 Darmstadt

Freitag

Eine Mischung aus Kirmes und Jahrmarkt: In Heppenheim öffnet der traditionsreiche Frühjahrsmarkt am Freitag seine Pforten. Geboten werden neben Essens- und Getränkeständen auch Fahrgeschäfte. Beginn des Marktes ist um 14 Uhr.

Adresse: Europaplatz, Lorscher Straße 53, 64646 Heppenheim





