Von Konzerten über Kino bis hin zu Ausstellungen. Hier gibt's Tipps zu Veranstaltungen in ganz Hessen, die kostenfrei sind. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Skulpturen in Bad Homburg, Kronberg und weiteren Städten

In Bad Homburg und im Rhein-Main-Gebiet sind derzeit mehrere Skulpturen ausgestellt. Sie gehören zur Ausstellung "Blickachsen 11". Bei der Schau zeigen unterschiedliche Künstler ihre Werke. Einen genauen Überblick erhalten Sie hier .

Adresse: Bad Homburg, Bad Vilbel, Burg Eppstein, Eschborn, Frankfurt, Hessenpark, Kloster Eberbach und Kronberg im Taunus

Webmontag in Kassel

In Kassel findet am Montag der 19. Webmontag Kassel statt. Die Plattform für Webaktive setzt sich in diesem Monat unter anderem mit den Themen agile Softwareentwicklung und digitale Sicherheit auseinander. Beginn ist um 18 Uhr.

Adresse: Micromata, Marie-Calm-Straße 1-5, 34131 Kassel

Wie wir Cyberkriminellen in die Hände spielen

hr-iNFO veranstaltet zum Launch des neuen Podcasts zum Thema Cybercrime einen Abend mit dem Titel "Wie wir Cyberkriminellen in die Hände spielen." Hier sprechen Experten mit Innenminister Peter Beuth (CDU) über die Gefahren des Netzes. Beginn ist um 19 Uhr.

Adresse: Hessischer Rundfunk, Bertramstraße 8, 60320 Frankfurt

Hologramme unter realen Bedingungen

Der Hobby-Astronom und Informatiker Matthias Busch befasst sich am Dienstag in Heppenheim mit der Frage, ob das "Holodeck" aus Raumschiff Enterprise bald Wirklichkeit werden könnte. Denn 3D-Hologramme verändern bereits heute die Welt. Der Vortrag gibt dazu einen genauen Einblick, ab 20 Uhr.

Adresse: Starkenburg Sternwarte, Starkenburgweg 41, 64646 Heppenheim

Handy mit einem aufgesetzten Hologramm, in dem das Modell eines menschlichen Herzens abgebildet ist. Bild © picture-alliance/dpa

Start des Frankfurter Kunstsommers

In Frankfurt wird am Dienstag mit einem Sommerfest der Frankfurter Kunstsommer 2017 eröffnet. Neben der Präsentation der App "Art FFM" treten eine Reihe unterschiedlicher Künstler auf, die ihre Werke präsentieren oder Musik machen. Los geht es um 18 Uhr.

Adresse: Kunstverein Familie Montez, Honsellstrasse, 60314 Frankfurt

"Alphabet" im Kinoclub

Der Kinoclub der Büchnerbühne in Riedstadt zeigt am Mittwoch den Film "Alphabet". Die Dokumentation von Erwin Wagenhofer liefert einen etwas anderen Blick auf unser Schulsystem. Los geht es ab 19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr.

Adresse: Theatersaal der Büchnerbühne, Kirchstraße 16, Riedstadt-Leeheim

Rechtspopulistische Bewegungen unter der Lupe

Am Mittwoch kommt der Politikwissenschaftler Stephan Grigat nach Gießen. In seinem Vortrag versucht er, die rechtspopulistischen Bewegungen in Europa einzuordnen. Er setzt sich vor allem mit der AfD und der österreichischen FPÖ auseinander.

Es geht um die Fragen: Ist Rechtspopulismus ein gesamteuropäisches oder ein nationales Phänomen? Sind diese Parteien alle gleich - oder gibt es auch Unterschiede? Beginn ist um 19.30 Uhr.

Adresse: Großer Zoologischer Hörsaal, Zoologisches Institut (hinter dem Uni-Hauptgebäude), Stephanstraße 24, 35390 Gießen

Unplugged in Fulda

Ein Unplugged-Konzert ist am Donnerstag im Restaurant "Heimat" in Fulda geplant. Dort spielt ab 19 Uhr die Band "Booze Blues", die sowohl deutsche als auch englische Songs aus Blues und Rock & Roll interpretieren wird.

Adresse: Heimat. Fulda, Buttermarkt 2-6, 36037 Fulda

Donnerstalk im Wiesbadener Heimathafen

Im Wiesbadener Heimathafen sprechen Filmschaffende aus der Region beim Donnerstalk über ihre Arbeit und geben Interessierten dabei Insider-Einblicke, sei es zum Thema YouTube, Livestreaming oder Content Marketing. Los geht es um 19 Uhr.

Adresse: heimathafen Wiesbaden, Karlstraße 22, 65185 Wiesbaden

Pfingstmarkt in Frankenberg

In Frankenberg (Eder) beginnt am Freitag der traditionelle Pfingstmarkt. An fünf Tagen wird dort reichlich Unterhaltung und Musik geboten. Highlight am ersten Abend ist unter anderem ein völlig neuartiges Feuerwerkerlebnis mit Multispektralbrillen, die an mehreren Ausgabestellen kostenlos abgeholt werden können.

Der Pfingstmarkt öffnet ab 14 Uhr seine Pforten, das Skyline-Feuerwerk wird ab 22.30 Uhr gezündet. Weitere Infos finden Sie hier .

Adresse: Illersteg, 35066 Frankenberg (Eder)

Vernissage in Offenbach

Der Kunstverein Offenbach lädt am Freitag zur Vernissage in den Räumen des KOMM-Centers Offenbach. Dort stellen 16 Künstler der Gruppe "Atelier Ludwigstraße" aus. Um 18 Uhr werden die Türen geöffnet.

Adresse: Kunstverein Offenbach, Aliceplatz 11, KOMM Center (1. Ebene), 63065 Offenbach





