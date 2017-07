Von Konzerten über Festivals bis hin zu Ausstellungen. Hier gibt es Tipps zu kostenfreien Veranstaltungen. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Offene Bühne in Hanau

Bei den Brüder-Grimm-Festspielen in Hanau gibt es am Montagabend eine offene Bühne. Hier treten Schauspieler, Mitarbeiter und Sänger der Festspiele zu einem Benefizkonzert mit Lieblingssongs, Tanzeinlagen und Überraschungen auf. Beginn ist um 20 Uhr.

Adresse: Orangerie neben dem Amphitheater Schloss Philippsruhe, 63454 Hanau

Deutsch-amerikanisches Freundschaftsfest in Wiesbaden

Noch bis Dienstag läuft das "German-American-Friendship-Fest" am ehemaligen Hainerberg-Shopping-Center in Wiesbaden. Am Montag beispielsweise präsentiert unter anderem die Armed-Forces-Entertainment-Agentur die Band "Lit". Los geht es um 19 Uhr.

Adresse: New York Straße, 65189 Wiesbaden

Fingerstyle in Kassel

Fingerstyle, auch Fingerpicking genannt, bezeichnet eine Spieltechnik auf der Gitarre. Diese wird am Dienstag in Kassel beim "Baton Rouge"-Konzert zelebriert. Ab 19 Uhr treten die Künstler Regina Bakhritdinova und Markus Stelzer auf und zeigen dem Publikum, was man alles mit einer Gitarre anstellen kann.

Adresse: FARM-SOUND, Rudolf-Schwander-Straße 11, 34117 Kassel

Vom Zuzug in die Großstädte

In Offenbach diskutieren am Dienstag der ehemalige Frankfurter Baudezernent Olaf Cunitz (Grüne), Offenbachs Oberbürgermeister Horst Schneider (SPD), der Offenbacher FDP-Fraktionschef Oliver Stirböck und der Stadtplaner Stefan Kornmann. Ihr Thema: Wie bereiten sich Großstädte auf einen massiven Zuzug aus ländlichen Regionen vor und was kann getan werden, um allen Interessierten Wohnraum zu bieten. Los geht es um 19 Uhr, um Anmeldung unter diesem Link wird gebeten.

Adresse: Parkside Studios, Friedhofstr. 59, 63065 Offenbach

Mittwoch

Straßentheater in Heppenheim

Ab Mittwoch feiern die "Gassensensationen", ein internationales Straßentheaterfestival, ihr 25-jähriges Jubiläum. Bis Samstag können Theaterfans ein buntes Programm an unterschiedlichen Orten der Stadt bestaunen. Allein am Mittwoch werden 13 Aufführungen geboten. Los geht es um 16 Uhr mit "Das kleine Mammufant". Das komplette Programm finden Sie hier .

Adresse: An mehreren Spielorten, 64646 Heppenheim

Ochsenfest in Wetzlar

In Wetzlar startet am Mittwoch das 65. Ochsenfest. Das traditionsreiche und vielleicht größte hessische Volksfest zeichnet sich durch eine Reihe unterschiedlicher Essensstände aus. Selbst ein Handkäsezelt ist dabei. Auch eine Tierschau gibt es. Eröffnet wird das Fest um 18 Uhr, danach wird Partymusik gespielt.

Adresse: Waldessaum, 35578 Wetzlar

Homberger Nachtmarkt

Am Donnerstag kehrt in Homberg (Efze) der Nachtmarkt zurück. Diesjähriges Motto: "Italienischer Markt". Neben einer Reihe italienischer Stände ist auch für Musik gesorgt. Beginn ist um 17 Uhr.

Adresse: Marktplatz, 34576 Homberg (Efze)

"Late Night Live" im Theaterhof

Seit kurzem hat Fulda eine neue Veranstaltungsreihe mit dem Titel "Late Night Live". Geplant ist jede Woche Livemusik im Theaterhof des Schlosstheaters Fulda. In dieser Woche kommt die Band "Cuba Libre" mit lateinamerikanischer Musik nach Osthessen. Sie spielen Eigenkompositionen und Hits aus dem Album "Buena Vista Social Club". Ab 21.30 Uhr.

Adresse: Theaterhof im Schlosshof, Schloßstraße, 36037 Fulda

12. Afrikanisches Kulturfest im Rebstockpark Frankfurt

Von Freitag bis Sonntag sind Afrika-Freunde in den Frankfurter Rebstockpark eingeladen. Dort wird das mittlerweile 12. Afrikanische Kulturfest gefeiert. Mehrere Künstler treten dort auf. Am Freitag gibt die malische Wassoulou-Musikerin und Grammy-Gewinnerin Oumou Sangaré ab 21 Uhr ein Konzert. Das Kulturfest öffnet seine Pforten am Freitag um 16 Uhr.

Adresse: Rebstockpark, Max-Pruss-Straße/Am Römerhof 9, 60486 Frankfurt

Lange Nacht in Hünfeld

Das osthessische Hünfeld feiert am Freitag die "Lange Nacht". Neben reichhaltiger Straßengastronomie und geöffneten Geschäften treten mehrere Bands auf. Hauptact ab 22.30 Uhr ist die Rock'n'Roll-Band "Mafia".

Adresse: Innenstadt, 36088 Hünfeld





