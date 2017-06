Von Konzerten über Kino bis hin zu Ausstellungen. Hier gibt's Tipps zu Veranstaltungen in ganz Hessen, die kostenfrei sind. Hessen für lau.

Kostenlose Veranstaltungen diese Woche in Hessen - auch in Ihrer Region:

Upcycling Markt in Neuenstein

Zur Pfingstzeit gibt es vielerorts Märkte. Einen ganz besonderen können Sie jedoch in Neuenstein, im Nordosten Hessens, begutachten. Am dortigen Schloss kommt es von 3. bis 5. Juni zur zweiten Auflage des Neuensteiner Upcycling Pfingstmarktes, bei dem Produkte ausgestellt und verkauft werden, die den Prozess des Upcycling hinter sich haben: Upcypcling ist das Veredeln von Abfall-/ Reststoffen oder alternativ die Umarbeitung von nicht mehr benötigten Gegenständen in etwas wieder Nutzbares. Am Montag eröffnet der Markt um 10 Uhr.

Adresse: Schloss Neuenstein, Schlossbergweg 2, 36286 Neuenstein

Die Verbindungen von Antikapitalismus und Antisemitismus

Ein spannendes Thema wird am Montag in Marburg beleuchtet. Im Café am Grün spricht der Publizist Lothar Galow-Bergemann über "regressiven Antikapitalismus und das antisemitische Ressentiment“. Hierbei versucht er zu erläutern, wie unreflektierter "Bauch-Antikapitalismus" echte Gesellschaftskritik mit Wut auf "die da oben“ verwechselt und welche Ansätze es gibt, in reflektierter Weise Kapitalismuskritik zu üben. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Adresse: Café Am Grün, Am Grün 28, 35037 Marburg

"AnvantProg" in Gießen

Im Café Amelie in Gießen tritt die französische Band "Jack Dupon" auf. Die Künstler, die sich selbst dem Genre des "AvantProg“ zurechnen, einer Fortführung des Progressive Rock, machen experimentelle Musik. Ihr Konzert startet um 21 Uhr.

Adresse: Café Amélie, Walltorstr. 17, 35390 Gießen

Wäldchestag in Frankfurt

Bis einschließlich Dienstag können Sie in Frankfurt den Wäldchestag besuchen. Für die Frankfurter einst der höchste Pfingstfeiertag - schlossen an diesem Tag die Geschäfte doch traditionell um 13 Uhr - locken die Feierlichkeiten auch heute noch viele Bürger zu Musik, Spaß und Speisen in den Wald. Los geht’s um 12 Uhr.

Adresse: Oberforsthaus Am Waldstadion, Schwarzwald Straße, 60528 Frankfurt

Open Stage im "Zucker"

Im "VeranstaltungsRaum Zucker" in Darmstadt sind Sie zu einem Abend mit Open Stage eingeladen. Unterschiedliche Musiker werden sich dem Publikum mit ihrer Kunst stellen, wie beispielsweise der Künstler Innaj. Sofern Sie als Musiker Interesse haben, wenden Sie sich an kultur.asta@eh-darmstadt.de. Los geht es um 19 Uhr.

Adresse: Zucker - VeranstaltungsRaum, Liebfrauenstraße 66, 64289 Darmstadt

Wiesbadener Künstlerverein gedenkt verstorbenem Maler

Am Mittwoch gedenkt der Künstlerverein Walkmühle aus Wiesbaden dem Maler Detlef Karsten, der im Januar dieses Jahres gestorben ist. Es werden mehrere seiner Werke ausgestellt und Erinnerungen an und Anekdoten über den Künstler mit der Öffentlichkeit geteilt.

Adresse: Künstlerverein Walkmühle, Walkmühle 1 / Bornhofenweg 9, 65195 Wiesbaden

Waschbär Open Air in Kassel

Der AstA der Uni Kassel veranstaltet am Donnerstag das "Waschbär Open Air". Neben mehreren Musikacts wie Elfmorgen oder Lisa Harris ist mit einer Straßenrallye auch für Unterhaltung der jüngeren Semester gesorgt. Gefeiert wird bis in die frühen Morgenstunden und los geht es um 13 Uhr. Weitere Informationen erhalten Sie hier .

Adresse: Holländischer Platz, Universität Kassel, 34117 Kassel

Stadtfest in Fulda

Am Donnerstag startet in Fulda das traditionelle Stadtfest. Während der vier Tage verwandelt sich die Innenstadt zu einem Ort des bunten Treibens mit Familien- und Kinderaktionen, Poetryslams und allerlei Musik. Startschuss ist am Donnerstag um 17 Uhr.

Adresse: Innenstadt Fulda, 36037 Fulda

Pfingstmarkt in Frankenberg

In der Wetzlarer Innenstadt öffnen am Freitag gleich mehrere Galerien ihre Pforten. Bei der Nacht der Galerien werden an insgesamt 17 Stationen Werke ausgestellt, unter anderem kann man auch Meisterwerke bekannter Leica-Fotografen begutachten. Weitere Informationen erhalten Sie hier . Beginn ist um 18 Uhr.

Adresse: Altstadt, 35578 Wetzlar

Beginn des Hessentags in Rüsselsheim

Am Freitag fällt der Startschuss für den diesjährigen Hessentag in Rüsselsheim. Neben einer Menge an weiteren kostenlosen Events wird unter anderem das Prestigeträchtige "Das Rind“ eine Bühne haben und dort am Freitag in Kooperation mit dem Trebur Open Air die Bands Milliarden, 8kids, PZZL und Grey Fries präsentieren. Beginn ist um 18 Uhr.

Adresse: Rind-Bühne im Adamshof, Bahnhofplatz 1, 65428 Rüsselsheim





